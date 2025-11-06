Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes

Guardia bien alta: hay árbitros para Tigre vs Estudiantes y Gimnasia vs Vélez

Guardia bien alta: hay árbitros para Tigre vs Estudiantes y Gimnasia vs Vélez
6 de Noviembre de 2025 | 15:16

Escuchar esta nota

La AFA designó los árbitros de la fecha 15 del Torneo Betano Clausura. Estudiantes viajará para medirse con Tigre y Gimnasia recibirá a Vélez en el Bosque. 

Fecha 15

Viernes 7 de noviembre

21.00 Rosario Central – San Lorenzo (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Juan Manuel Gonzalez

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Julio Barraza

VAR: Nicolás Lamolina

AVAR: Salomé Di Iorio

Sábado 8 de noviembre

17.00 Racing – Defensa y Justicia (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina

Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari

Cuarto árbitro: Javier Delbarba

VAR: Juan Pafundi

AVAR: Diego Romero

17.00 Huracán – Newell’s (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Jorge Baliño

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: José Castelli

Cuarto árbitro: Joaquín Gil

VAR: Andrés Merlos

AVAR: Javier Mihura

19.15 Talleres – Platense (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Damián Espinoza

Árbitro asistente 2: Diego Martin

Cuarto árbitro: Carlos Córdoba

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Laura Fortunato

21.30 Unión – Barracas Central (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Sebastián Raineri

Cuarto árbitro: Álvaro Carranza

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Gastón Suárez

21.30 San Martín (SJ) – Lanús (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Iván Núñez

Cuarto árbitro: Yamil Possi

VAR: Germán Delfino

AVAR: Diego Verlota

Domingo 9 de noviembre

16.30 Boca – River (interzonal) -TNT Sports/ ESPN Premium-

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Juan Belatti

Árbitro asistente 2: Pablo González

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Sebastián Habib

19.20 Sarmiento – Instituto (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Ariel Penel

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Mauro Ramos Errasti

19.20 Banfield – Aldosivi (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra

Cuarto árbitro: Guido Mascheroni

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Lucas Germanotta

21.30 Tigre – Estudiantes (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Daniel Zamora

Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo

Árbitro asistente 2: Lucas Pardo

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

VAR: Fabrizio Llobet

AVAR: Jorge Broggi

21.30 Atlético Tucumán – Godoy Cruz (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Sebastian Zunino

Árbitro asistente 1: Facundo Rodriguez

Árbitro asistente 2: Ariel Scime

Cuarto árbitro: Francisco Acosta

VAR: José Carreras

AVAR: Adrián Delbarba

Lunes 10 de noviembre

17.00 Gimnasia – Vélez (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Andrés Barbieri

Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida

Cuarto árbitro: Franco Acita

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Javier Uziga

19.00 Deportivo Riestra – Independiente (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Fernando Espinoza

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Julio Fernández

Cuarto árbitro: Mauricio Martin

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Nahuel Viñas

21.15 Argentinos – Belgrano (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Sebastián Martinez

Árbitro asistente 1: Maximiliano Castelli

Árbitro asistente 2: Iván Alliende

Cuarto árbitro: Gabriel Gutierrez

VAR: Juan Pablo Loustau

AVAR: Carla López

21.15  Ind. Rivadavia Mza. – Central Córdoba (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Manuel Sánchez

Árbitro asistente 2: Mariano Ascenzi

Cuarto árbitro: Federico Benitez

VAR: Lucas Cavallero

AVAR: Nelson Sosa

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

