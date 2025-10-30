Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Tiene fecha el festival en La Plata de los sabores de Italia: pizzas, pastas, pannini, focaccia y mucho más

Tiene fecha el festival en La Plata de los sabores de Italia: pizzas, pastas, pannini, focaccia y mucho más
30 de Octubre de 2025 | 15:47

La ciudad ya palpita el Festival de la gastronomía italiana, que se realizará en el marco de la semana de la cocina italiana en el mundo.

La séptima edición del Festival de la Gastronomía Italiana en La Plata se realizará los días sábado 8 y domingo 9 de noviembre, en el Parque Alberti (25 y 38), con entrada libre y gratuita. 

Este evento, organizado por la Agencia de Coordinación Territorial Italia Argentina y diversas entidades adheridas al Corredor Productivo Turístico Cultural Italia Argentina, reunirá lo mejor de la cocina italiana en un espacio que será una verdadera celebración de la cultura, los sabores y las raíces italianas.

El patio de comidas y artesanos abrirá sus puertas desde las 12 horas del sábado 8 de noviembre hasta las 23:30 , y el domingo desde las 12 hasta las 21:30. 

Por su parte, los shows en vivo -con música y bailes típicos italianos- comenzarán a las 16:30 y se extenderán hasta las 21:30, acompañados por talleres de cocina que tendrán lugar durante ambas jornadas.

SABORES DE ITALIA

El festival promete una amplia propuesta de sabores con una variedad de platos tradicionales y artesanales. Entre los destacados se encuentran los clásicos panini y focaccia, fiambres italianos, panettone, lasagna, piegata al forno, pizza napoletana, al horno de barro y la clásica pizza Margherita. 

Además, los visitantes podrán disfrutar de pastas artesanales, focaccia, y los famosos panzerotti de Puglia, así como porchetta, carne asada con salsas italianas y una exquisita selección de cervezas artesanales italianas.

Para los amantes de los dulces, habrá una deliciosa pastelería: helados artesanales, arancini, panna cotta, sfogliatella y cannoli. Sin olvidar los aperitivos típicos italianos y las conservas que aportarán aún más sabor a esta experiencia gastronómica.

ARTÍCULOS Y PRODUCTOS TÍPICOS

A lo largo del evento, los asistentes podrán conocer y adquirir artículos como bijou, textiles gastronómicos, velas, cerámica con estilo italiano, aceite de oliva, alfajores y conservas, en un espacio que combina tradición y cultura.

LA CULTURA ITALIANA

El festival contará con la presencia del reconocido chef David Veltri, alias “El Tano Veltri”, jurado internacional en el Campeonato Mundial de la Pizza y figura destacada en medios de Argentina e Italia. Su presencia en vivo enriquecerá aún más la experiencia de los asistentes.

Este evento, organizado por la Agencia de Coordinación Territorial Italia Argentina y los entidades adheridas al Corredor Productivo Turístico Cultural Italia Argentina, cuenta con el apoyo de instituciones como la Accademia della Gastronomia Italiana (Perugia), la Accademia «A Tavola con lo Chef» (Roma), Idimed, Puglia Promozione y muchas otras que afianzan el vínculo cultural y gastronómico entre Italia y Argentina.

