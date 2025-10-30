Tiene fecha el festival en La Plata de los sabores de Italia: pizzas, pastas, pannini, focaccia y mucho más

VIDEO.- "Están vaciando la fábrica": se extiende el conflicto en Acerías Berisso
VIDEO.- "Están vaciando la fábrica": se extiende el conflicto en Acerías Berisso
VIDEO. Atraparon al hombre que gatilló a una cajera en La Plata: conducía un Uber en Capital Federal
Milei suma a su Gabinete a la reunión con los gobernadores en la Casa Rosada
Cuando Dios jugó en La Plata: cruces contra Estudiantes, Gimnasia, la Selección en El Bosque y noche "Única" con Messi
La Comuna prevé para 2026 una suba de tasas del 30 por ciento en La Plata
La fiesta en La Plata que terminó a los tiros y con heridos: hay dos menores detenidos
Asamblea caliente en Gimnasia, con las elecciones a la vista: todo lo que hay que saber
“No sé por qué te deje”: Wanda Nara sorprendió a Maxi López con un inesperado reclamo en MasterChef
VIDEO. “Me dijo que la rampa no funcionaba y se fue”: una platense con discapacidad apuntó contra un colectivero
VIDEO.- "¡Peligro derrumbe!": más reclamos en el corazón de La Plata por desprendimientos de los balcones
Polémicas declaraciones de Julia Mengolini: “Para ser tenista, tenés que ser tonto”
El Concejo Deliberante aprobó la exención de tasas para el frigorífico Gorina
Tragedia en el Frigorífico de Gorina: hallan muerto a un operario en el sector de desposte
Morena Rial seguirá en la cárcel: los argumentos del por qué le negaron la prisión domiciliaria
Macri aseguró que en 2027 el PRO tendrá un candidato a presidente competitivo
El fuego arraso con una vivienda en Los Hornos, se quedaron con lo puesto y realizan colecta
Los indispensables del Chef II, un taller para transformar tu cocina: pedilo desde el sábado
Tensa calma en Río de Janeiro tras la "Operación Contención", el operativo más letal en la historia de Brasil
Drama en Villa Elisa: montañas de basura, roedores que se hacen "panzadas" y vecinos a la "cacería" del camión recolector
EL DIA de los domingos llega con una agenda fuera de lo común
Encuentro en La Plata para promover el empleo inclusivo de jóvenes y adultos con discapacidad
Bessent volvió a felicitar a Milei, envió un mensaje a los mercados y afirmó: "Esta es la última oportunidad"
Otro fuerte choque en Tolosa: una mujer fue asistida por el SAME
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Jueves fresco a la mañana pero repunta a la tarde: ¿cómo sigue el tiempo en La Plata?
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La ciudad ya palpita el Festival de la gastronomía italiana, que se realizará en el marco de la semana de la cocina italiana en el mundo.
La séptima edición del Festival de la Gastronomía Italiana en La Plata se realizará los días sábado 8 y domingo 9 de noviembre, en el Parque Alberti (25 y 38), con entrada libre y gratuita.
Este evento, organizado por la Agencia de Coordinación Territorial Italia Argentina y diversas entidades adheridas al Corredor Productivo Turístico Cultural Italia Argentina, reunirá lo mejor de la cocina italiana en un espacio que será una verdadera celebración de la cultura, los sabores y las raíces italianas.
El patio de comidas y artesanos abrirá sus puertas desde las 12 horas del sábado 8 de noviembre hasta las 23:30 , y el domingo desde las 12 hasta las 21:30.
Por su parte, los shows en vivo -con música y bailes típicos italianos- comenzarán a las 16:30 y se extenderán hasta las 21:30, acompañados por talleres de cocina que tendrán lugar durante ambas jornadas.
SABORES DE ITALIA
LE PUEDE INTERESAR
Reclamo en PAMI: aclaran que la atención "está garantizada"
El festival promete una amplia propuesta de sabores con una variedad de platos tradicionales y artesanales. Entre los destacados se encuentran los clásicos panini y focaccia, fiambres italianos, panettone, lasagna, piegata al forno, pizza napoletana, al horno de barro y la clásica pizza Margherita.
Además, los visitantes podrán disfrutar de pastas artesanales, focaccia, y los famosos panzerotti de Puglia, así como porchetta, carne asada con salsas italianas y una exquisita selección de cervezas artesanales italianas.
Para los amantes de los dulces, habrá una deliciosa pastelería: helados artesanales, arancini, panna cotta, sfogliatella y cannoli. Sin olvidar los aperitivos típicos italianos y las conservas que aportarán aún más sabor a esta experiencia gastronómica.
ARTÍCULOS Y PRODUCTOS TÍPICOS
A lo largo del evento, los asistentes podrán conocer y adquirir artículos como bijou, textiles gastronómicos, velas, cerámica con estilo italiano, aceite de oliva, alfajores y conservas, en un espacio que combina tradición y cultura.
LA CULTURA ITALIANA
El festival contará con la presencia del reconocido chef David Veltri, alias “El Tano Veltri”, jurado internacional en el Campeonato Mundial de la Pizza y figura destacada en medios de Argentina e Italia. Su presencia en vivo enriquecerá aún más la experiencia de los asistentes.
Este evento, organizado por la Agencia de Coordinación Territorial Italia Argentina y los entidades adheridas al Corredor Productivo Turístico Cultural Italia Argentina, cuenta con el apoyo de instituciones como la Accademia della Gastronomia Italiana (Perugia), la Accademia «A Tavola con lo Chef» (Roma), Idimed, Puglia Promozione y muchas otras que afianzan el vínculo cultural y gastronómico entre Italia y Argentina.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí