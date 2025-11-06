El drama de las inundaciones en la Provincia: "Las pérdidas económicas se acrecientan dia a dia"

VIDEO.- En silencio y rodeada de su equipo: así llegó la jueza Julieta Makintach al inicio del jury en La Plata
VIDEO.- En silencio y rodeada de su equipo: así llegó la jueza Julieta Makintach al inicio del jury en La Plata
Causa de los Cuadernos: comenzó el juicio contra Cristina Kirchner y varios empresarios
Platenses, ex Gimnasia y Estudiantes: los jugadores que salieron campeones en Independiente Rivadavia
VIDEO.- Murió el adolescente de 15 años que fue baleado en San Carlos: insólito ritual en el Cementerio
Hacer la VTV este jueves en La Plata, una "pesadilla": largas filas y demoras
Intendentes afirman que “hay otro camino” y van con Kicillof para 2027
Hay alimentos que subieron muy por encima de la inflación platense
Los bancos sin atención presencial en La Plata y el país: el motivo
De la violencia a la protesta: por los golpes, expulsión en el Normal 2
"Un diálogo en el que podamos ponernos de acuerdo, no de imposición", advierte la nueva conducción de la CGT
Milei llegó a Miami para participar de la cumbre de líderes donde expuso Messi
Messi, en el American Business Forum: "El empresariado me gusta, de a poquito me voy metiendo"
Jueves fresco pero con sol en La Plata: lluvias otra vez a la vista
Sin vacaciones: a partir de diciembre, sesiones extraordinarias
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de hoy jueves 6 de noviembre para aprovechar en La Plata
Histórico: Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina tras una definición para el infarto
Pedí la tarjeta del Cartonazo, gratis con EL DIA: pozo $9.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km
La Noche de las Librerías llega con vermú, café y charlas de figuras
De los talleres a las pistas: estudiantes de Berisso buscan hacer historia con su auto eléctrico
Otra vez las aguas inundan la llanura fértil de la Provincia
El Rotary de Los Hornos se suma a la lucha por la erradicación de la Polio
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
AUDIO.- El secretario de CARBAP, Pablo Ginestet, afirmó que las últimas precipitaciones no hicieron más que agravar un problema estructural que padece un amplio sector del interior bonaerense, donde reclaman obras hidráulicas.
Escuchar esta nota
Las fuertes lluvias que afectaron a la provincia de Buenos Aires en los últimos días agravaron las inundaciones en los campos de más de veinte partidos ubicados en el centro y oeste provincial, complicando seriamente a los productores agropecuarios.
Tras el nuevo temporal, las estimaciones apuntan a que hay más de 5 millones de hectáreas afectadas, en las que no se podrá producir al menos en los próximos meses.
Consultado al respecto, el secretario de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Pablo Ginestet, dijo que "la situación sigue siendo muy compleja y ya lleva siete meses. Esto empezó en marzo en los distitros que aún hoy siguen siendo el epicentro del problema, como Carlos Casares, Nueve de Julio y parte de Bolivar. Pero se ha ido extendiendo tanto que son cerca de 27 los partidos que ya están en emergencia agropecuaria".
En declaraciones que formuló este jueves en La Redonda 100.3, el directivo subrayó que, producto de esta situación, "las pérdidas económicas se van acrecentando dia a dia. En lo que respecta al trigo, que se siembra entre mayo y junio, este año se sembró muy poco y gran parte de eso ya se perdió. Ahora estamos en la época en que se siembran soja, maíz y girasol, y aquí sí los problemas empiezan a ser más importantes porque uno ve que las fechas óptimas para la siembra se van pasando y la producción futura va a ser menor".
Por otra parte, Ginestet agregó que el drama no es solamente económico sino también social. "Hay muchos establecimientos rurales a los que directamente no se puede llegar, están totalmente aislados por el agua. Esa gente ha tenido que dejar su lugar y mudarse a los pueblos cercanos", expresó.
La entrevista completa, en el audio adjunto:
LE PUEDE INTERESAR
Vacuna anticovid: afirman que es segura en chicos
LE PUEDE INTERESAR
Clima: los más pobres son los que más arriesgan
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí