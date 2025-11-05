¡Bombazo! Johnny Depp visitará La Plata por primera vez

La visita de Johnny Depp a La Plata cayó como un bombazo en la capital bonaerense. La noticia la confirmó su amigo íntimo y productor argentino, Jorge “Corcho” Rodríguez.

Corcho Rodríguez, pareja de Verónica Lozano, tiene una relación estrecha con la figura de Hollywood. Tanto así que el primer anunció que sacudió al país fue la visita del actor de “Piratas del Caribe” a “Cortá por Lozano”.

“Mi querido hermano, Johnny Depp, otra vez con nosotros. Vamos a poder ver en cines su hermosa película ‘Modi’ (Modigliani, tres días en Montparnasse) y a él en la avant premiere el 11 y 12 (noviembre) con una master class en el teatro Coliseo Podestá de La Plata”, escribió en sus redes sociales.

“Familia Love & Respect”, cierra el comunicado de Rodríguez. No se confirmó aún el horario de las actividades en el teatro municipal ubicado en 10 entre 46 y 47, cuando el reconocido actor visite la ciudad de las diagonales por primera vez.