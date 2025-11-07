"Lo que hiciste por Boca no se olvida en la vida": el homenaje Xeneize a Martín Palermo por su cumpleaños

Martín Palermo, nacido en La Plata el 7 de noviembre de 1973, volvió a ser homenajeado por Boca Juniors, el club donde se convirtió en leyenda. En sus redes sociales, la institución publicó un video especial acompañado por la frase: “Lo que hiciste por Boca no se olvida en la vida”, un mensaje que sintetiza la devoción eterna que la hinchada xeneize siente por el “Titán”.

Formado en Estudiantes de La Plata, Palermo debutó profesionalmente en 1992, pero su destino estaba marcado por la camiseta azul y oro. Llegó a Boca en 1997 y allí escribió una de las páginas más gloriosas del fútbol argentino. En dos etapas (1997-2000 y 2004-2011), convirtió 236 goles en 404 partidos y se transformó en el máximo artillero de la historia del club.

Con su carisma, su potencia en el área y su inquebrantable espíritu competitivo, Palermo protagonizó momentos inolvidables: goles decisivos en superclásicos, conquistas internacionales y regresos épicos después de graves lesiones. Más que un delantero, fue un símbolo de entrega y esperanza para los hinchas.

“Lo que hiciste por Boca no se olvida en la vida”. Para los platenses, es motivo de orgullo que uno de los hijos de la Ciudad haya llegado tan alto. Para los boquenses, es el recuerdo imborrable del goleador que siempre volvió, que nunca se rindió y que dejó una marca eterna en la historia de Boca Juniors.