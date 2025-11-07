Los estudiantes de las 17 facultades de la UNLP fueron van a las urnas para elegir autoridades de los centros de estudiantes y representantes en los órganos de cogobierno.

En total, se ponen en juego 17 bancas para representar al claustro estudiantil en el Consejo Superior de la UNLP (una por cada facultad), y 85 representaciones para los Consejos Directivos de las 17 Unidades Académicas de la Universidad (cinco por Facultad). Además se define la titularidad de los Centros de Estudiantes.

En cada una de las 17 facultades se elige un representante estudiantil para el Consejo Superior de la UNLP; cinco consejeros estudiantiles para integrar el Consejo Directivo de la facultad; y autoridades del Centro de estudiantes.

Reparto de bancas

El estatuto de la UNLP establece en su artículo 88º que: “La representación de los alumnos en el Consejo Directivo se adjudicará en número de tres (3) a la lista que obtuviere la mayoría de votos y uno (1) a cada una de las dos (2) primeras minorías, siempre que superen el 20 por ciento de los votos válidos emitidos en la correspondiente elección. En caso en que sólo una minoría alcanzara el 20 por ciento la representación restante se adjudicará a la lista que obtuviere la mayoría. Cuando ninguna lista haya alcanzado el 20 por ciento de los sufragios válidos computados en las respectivas elecciones, las representaciones se adjudicarán íntegramente a la lista que obtuviere la mayor cantidad de votos”.

Resultados Elecciones 2025 UNLP

Facultad de Informática (final)

Ingeniería (parcial)

Museo y Cs. Naturales (parcial)

Ciencias Agrarias (parcial)

Artes (parcial)