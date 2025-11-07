Incendio y presunto femicidio: murió el novio de la mujer que había fallecido quemada en Berisso en medio una discusión
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Joel Marcos Matías Salazar, de 35 años, falleció esta tarde en el Hospital San Martín de La Plata, en donde permanecía en estado crítico. Como se venía publicando, también había sufrido quemaduras graves en el mismo incendio en el que falleció su pareja, Yanet Rivero, el hecho ocurrido en Berisso y que apuntaba hacia un femicidio.
Como se vino publicando, el hecho se registró el 28 de octubre en una vivienda ubicada en calle 122 entre 17 y 18, cuando un incendio de grandes proporciones destruyó gran parte del inmueble. En el lugar, efectivos del Destacamento Villa Progreso encontraron a Rivero inconsciente y con quemaduras en el 99% de su cuerpo, mientras que Salazar presentaba lesiones más leves.
Rivero falleció al día siguiente en el hospital de Berisso, mientras que Salazar fue trasladado a La Plata, donde permanecía bajo custodia policial e intubado. La investigación, a cargo de la Fiscalía N°7 del Departamento Judicial La Plata, encabezada por la Dra. Virginia Bravo, se centró en determinar si el incendio fue producto de un femicidio o de un hecho accidental.
EN DESARROLLO
