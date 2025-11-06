NTVG cierra su gira por los 30 años en La Plata: la agenda

6 de Noviembre de 2025 | 04:02 Edición impresa

NTVG cierra su gira por los 30 años en La Plata

Banda uruguaya con corazón argentino, los NTVG vuelven a La Plata, una ciudad que ya sientes como propia. La excusa será el cierre de la gira “30 años” que, como su nombre lo indica, los llevó a recorrer el país y varios destinos del mundo, para celebrar sus tres décadas de aventuras musicales.

La cita será el sábado a las 21 en el Estadio UNO, 1 y 55, y tendrá a Florian como banda soporte.

Hoy

Música

Noelia Sinkunas.- A las 20 en 10 entre 46 y 47.

Gauchito Club.- A las 21 en 58 entre 10 y 11.

Cine

Miss Carbón.- A las 18.30 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Agustina Macri.

Videodrome.- A las 20.30 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de David Cronenberg.

Yo no soy motochorr@.- A las 18 en el Cine Eco Select del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Rodolfo Pochat.

Mommy.- A las 20 en el Cine Eco Select del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Xavier Dolan.

Literarias

Un paseo por las plazas de la ciudad de La Plata y su historia.- A las 16.30 en la Biblioteca Pública, Plaza Rocha y 7, conversatorio Roberto Abrodos (investigador independiente), Jorge Troisi Melean y Marcelo Raimundo (historiadores FaHCE).

Mañana

Música

TanGodoy.- A las 21 en 5 entre 40 y 41, Sonia Godoy interpreta tangos, boleros y baladas.

Carlos Rigo.- A las 21 en 57 entre 2 y 3, con Analía Rapaccini, José Tapia, Manuel Esperanza, Luis Saldías, Walter Bagnasco y Rubén Corallo.

Fiesta Rock Favaloro.- A las 22 en el Teatro Favaloro, 67 entre 116 y 117, se presentan Esquina Libertad (tributo a Los Piojos), Ropa Sucia (tributo a Los Redondos) y Hielasangre (tributo a La Renga).

Vamos todavía.- A las 21 en Espacio Live, 56 entre 8 y 9, musical de tango con Guillermo Calve, las voces locales de Susana Caminos y Gaby Bustamante, música de Cristian García (piano), Carlos Rulfi (fueye) y Juan Páez (guitarra), y baile a cargo de Nico Libardoni y Sabrina Salvatore. Idea y producción de Carmen Miranda.

Luna & Fango.- A las 19.30 en el Salón de Actos del Colegio de Escribanos, 13 entre 47 y 48, Gabriela Maceira (voz), Sandra Valdovinos (violín), Paola Siervo (piano) y Matías Borinelli (clarinete) presentan “La música que habito”. Entrada libre y gratuita, se solicita llevar un alimento no perecedero a beneficio de la Orquesta Escuela de Berisso.

Concierto lírico.- A las 19 en la Sociedad Médica, 50 entre 2 y 3 (número 374), concierto lírico a cargo de la soprano Ayelén Isaia y el pianista Agustín Campo.

Noche de karaoke.- A las 21 en Colibrí, Diagonal 77 entre 5 y 6.

Danza

Taller Coreográfico del Ballet Estable.- A las 20 en la Sala Iris Scaccheri del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10, se presentan cuatro piezas desarrolladas en el Taller Coreográfico 2025. Entrada gratuita con reserva online.

¡Viva el ciclo!.- A las 21 en Doble T, 34 entre 27 y 28, ciclo de danza.

Literarias

La noche de las librerías.- Desde las 17 a las 23. Participarán Atenea, Big Sur Libros, City Bell Libros, Crumb, Cuarto Propio, Glosa Libros, De la Campana, La Libroteca, La Normal Libros, La Templanza Tienda, Libros de Ninguna Parte, Libros que Van, Libros Lenzi, Libros Villa Elisa, Malisia, Mascaró, Monte Fuji, Pacomiro Libros, Palabras Sin Prisa, Patio Interno, Rayuela, Viva el Libro, Yuna Libros y Zaguán Libros & Café.

Teatro

Amar a mares.- A las 20.30 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21, de Nina Rapp, a cargo de los grupos Pisando Pliegos y Barataria.

Fotogénesis.- A las 21 en La Mercería, 1 entre 36 y 37.

Al final las tragedias no mejoran a nadie.- A las 21 en el Teatro Metro, 4 entre 51 y 53, de Julieta Cayetina con Dalma Maradona.

Cartas Salvajes.- A las 20 en El Escape, 44 entre 23 y 24.

Estado de crisis IV: Madres.- A las 21 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, con libro y dirección de Juan Manuel Colacino.

Match.- A las 21 en Sala 420, 42 entre 6 y 7, deporte, humor e improvisación.

Juampi González.- A las 21 en 43 entre 7 y 8, presenta su nuevo show de stand up “Soltero modo Cupido 2.0”.

Humorísimas.- A las 22.30 en 12 esquina 72, con Jonatan Sapag, Nico Prada y Nicoleta. Show de transformismo y humor.

El ojo de buitre.- A las 20.30 en Casa Hereje, 40 entre 14 y 15, titeres para adultos basado en “El corazon delator” de Edgar Allan Poe, con dirección de Marco ArteHaga.

Vórtice.- A las 21 en El Obrero, 13 y 71, a cargo de alumnos de la Escuela de Teatro de La Plata.

Flores negras. Me querés. Me querés. Me querés.- A las 21 en El Altillo del Sur, 1 casi 67, basada en “La voz humana” de Jean Cocteau, con idea y dirección de Silvana Pierres

La cena de las locas.- A las 21.30 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19.

Sociedad Platense del Stand Up.- A las 21.30 en Tres Empanadas, 43 y 22, con Julián Dorati y Checho Falco.

Isa Kremer, la voz del pueblo.- A las 21 en la sala del Auditorio Max Nordau, 11 entre 58 y 59, obra de teatro musical escrita y dirigida por Nelson Mallach.

Sábado

Música

No te va gustar.- A las 21 en Uno, 1 y 55.

2 Minutos.- A las 20 en 58 entre 10 y 11.

Cabra da peste.- A las 21 en Atenas, 13 entre 58 y 59. Con Ojos Locos como invitados.

Lisandro Skar.- A las 21 en Casa Suiza, 2 entre 44 y 45.

Dimitri Myachin.- A las 16 en la Sociedad Médica, 50 entre 2 y 3 (número 374), concierto del pianista y compositor ruso.

Elizabeth Karayekov Big Band - Ases del Swing.- A las 21 en 43 entre 7 y 8.

Etiqueta Negra.- A las 23.55 en el Teatro Favaloro, 67 entre 116 y 117.

Jam de Jazz.- A las 23 en Casa Hereje, 40 entre 14 y 15.

Contracara (notas sucias, rimas raras).- A las 21 en Telón Negro, 13 entre 32 y 33, cantor al piano, músicos invitados y buena comida.

Danza

Taller Coreográfico del Ballet Estable.- A las 20 en la Sala Iris Scaccheri del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10, se presentan cuatro piezas desarrolladas en el Taller Coreográfico 2025. El programa estará constituido por “Archipiélago” de Martín Álvarez Kalbermater, “This bitter earth” de Arsalam Leiva, “Dissensio” de Lisandro Casco y “Oyendo que el mar canta” de Valentín Fernández Monti. Entrada gratuita con reserva online.

Cine

Miss Carbón.- A las 18.30 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Agustina Macri.

Cuando acecha la crueldad.- A las 21 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Santiago Giorgetta. Entrada gratis.

Ciclo de Cine Mujeres en Pantalla.- A las 18 en el Museo de Arte y Memoria, 9 entre 51 y 52, podrán verse “Quedarse en casa”, cortometraje de Luisina Anderson, y “En los ojos de la memoria”, largometraje de Betiana Burgardt. La actividad es gratuita.

Teatro

Pedro Saborido + The Walking Conurban.- A las 21 en Espacio Live, 56 entre 8 y 9.

Mañana, o acerca de cómo Pozo Hondo llegó a su fin.- A las 20 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21.

Sobreviviré.- A las 21 en El Escape, 44 entre 23 y 24, de H. Marcos con dirección Miguel Seimandi.

La cantante calva.- A las 21 en La Mercería, 1 entre 36 y 37, de Eugene Ionesco con dirección de Claudio Rodrigo.

Voy a perder la cabeza por tu amor.- A las 21 en Dynamo Teatro, 17 y 68.

Pablo Fábregas.- A las 21 en 10 entre 46 y 47.

Werther.- A las 21 en Artó, 54 entre 8 y 9, con la actuación de Nicolás Rosas y la dirección de Luciana Abelenda.

El vuelo de las brujas.- A las 19 en El Obrero, 13 y 71, con dirección de Adriana Sosa.

Trika Fopte.- A las 21 en El Obrero, 13 y 71, con dirección de Carlos Ayala.

El despojo.- A las 20 en El Altillo del Sur, 1 casi 67, de Julia Tomasoni. Danza-teatro.

Vos no querías ser feliz.- A las 21 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19.

Bye Bye.- A las 21 en la Sala Discépolo. Entrada libre y gratuita (se retira una hora antes de la función por boletería).

Fernando Sanjio.- A las 21 en el Teatro Metro, 4 entre 51 y 53, presenta “Quemado”.

Yunta de bueyes.- A las 21.30 en El fondo, 10 entre 63 y 64, con dramaturgia y dirección de Julián Poncetta.

Agonizantes.- A las 21 en Casa Hereje, 40 entre 14 y 15, con dirección de Liliana Perdomo.

Vacío.- A las 21 en Área Chica, Boulevard 83 esquina 34, improvisación teatral dirigida en vivo por el Pollo Canevaro y Federico Aimetta.

Con las manos atadas.- A las 18 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, con dirección de Sara Mon.

Infantil

La Granja de Zenón.- A las 16 en el Teatro Metro, 4 entre 51 y 53.

Los tres chanchitos.- A las 16 en La Nonna, 47 esquina 3.

Domingo

Música

Orquesta y Coro Estables del Teatro Argentino.- A las 18 en la Sala Ginastera del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10, con la dirección de Carlos Vieu y la preparación del Coro de Santiago Cano. Entradas gratuitas, con reserva online.

Emanuel Barcelone + Constanza Finochi.- A las 19 en la Peña de las Bellas Artes, 49 entre 12 y 13, se presentará el dúo integrado por el saxofonista y la pianista. Entrada libre y gratuita.

Fernando Samartin.- A las 20 en 43 entre 7 y 8, presenta “Culto Gitano”, su tributo a Sandro.

Coti.- A las 20 en 58 entre 10 y 11.

Nadia Larcher.- A las 20.30 en 49 entre 4 y 5.

Danza

Taller Coreográfico del Ballet Estable.- A las 19 en la Sala Iris Scaccheri del Argentino, 51 entre 9 y 10, se presentan cuatro piezas desarrolladas en el Taller Coreográfico 2025. Entrada gratuita con reserva online.

Cine

Miss Carbón.- A las 18 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Agustina Macri.

La fortaleza maldita.- A las 20 en el Cine Select, 50 entre 6 y 7, de Michael Mann en el marco del ciclo Cinemecánica. Se proyecta en 35mm.

Yo no soy motochorr@.- A las 18 en el Cine Eco Select , 19 y 51, de Rodolfo Pochat.

La sangre de la Luna.- A las 20 en el Cine Eco Select, 19 y 51, de Daiana Rosenfeld.

Teatro

Luces en el espejo.- A las 20 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, unipersonal escrito e interpretado por Rodrigo Mauregui y dirigido por Santiago Ríos.

El legado familiar.- A las 19 en El Altillo del Sur, 1 casi 67, de Marcos Taxer.

Vacaman.- A las 19.30 en El Obrero, 13 y 71, con dirección de Diego de Miguel.

Othelo.- A las 20.30 en 10 entre 46 y 47, cuatro actores, especialistas en el teatro físico, el clown y el burlesco, interpretan la famosa tragedia de William Shakespeare.

Bodas de sangre.- A las 18 en Dynamo Teatro, 17 y 68.

Rey Lear, o la locura de este mundo.- A las 19 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, de William Shakespeare, con dirección de Rafael Garzaniti.

Las Brujas de Oz.- A las 19 en Sala 420, 42 entre 6 y 7.

La huella, el musical.- A las 20 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21.

Soy sola.- A las 20 en El Escape, 44 entre 23 y 24.

La cantante calva.- A las 20 en La Mercería, 1 entre 36 y 37, de Eugene Ionesco con dirección de Claudio Rodrigo.

Limbx.- A las 20 en Esquina América, 18 y 71.

Bye Bye.- A las 20 en la Sala Discépolo. Gratis (se retira una hora antes).

Sueño de una noche de verano.- A las 19 en Telón Negro, 13 entre 32 y 3, con dirección de Leo Ferreyra.

Matria.- A las 19 en La Lechuza, 58 entre 10 y 11, con dirección de Paula Juaristi.

Negociemos.- A las 20 en La Nonna, 47 esquina 3, con Marta González y Rodolfo Ranni.

Infantil

La Cirquesta entre olas.- A las 16.30 y a las 18 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7.

Supercachorros.- A las 15 en el Teatro Metro, 4 entre 51 y 53.

Eventos

Vinilos en la vereda.- Desde las 16 en Casa Pulsar, 58 entre 5 y 6, música en vivo, arte al aire libre, feria de vinilos y propuestas gastronómicas. Con entrada gratuita.