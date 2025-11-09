Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos |REPASARON SUS CLÁSICOS, PRESENTARON TEMAS NUEVOS Y REAFIRMARON SU CONEXIÓN ESPECIAL CON LA CIUDAD

No Te Va Gustar en La Plata: broche de oro a 30 años de historia

La banda uruguaya se presentó en el Estadio UNO, en el cierre de la gira en la que celebró sus tres décadas con la música. Sus fans, que colmaron el recinto, felices

No Te Va Gustar en La Plata: broche de oro a 30 años de historia

Un pasaje del show que No Te Va Gustar dio anoche en el estadio de estudiantes / EL DIA

9 de Noviembre de 2025 | 01:51
Edición impresa

NTVG (No Te Va Gustar) tuvo una noche de cierre a puro rock como solo ellos saben hacerlo. La banda tocó en el estadio de 1 y 57 y allí hizo vibrar al público local que, como ya es costumbre, los esperaba con ansias.

Durante 2025, la banda uruguaya se presentó en varios escenarios de la Argentina, como el Quilmes Rock, Rock en Baradero y dos veces en el Movistar Arena junto a la Orquesta Filarmónica de Medellín. Además, giraron por Estados Unidos, España y Brasil, pero la cita platense fue el cierre del tour por sus 30 años, en una despedida que anticipó lo que llegará el próximo año.

Unos minutos antes de las 21.30 se pudieron escuchar los primeros acordes de “Me ilumina”, a la que siguieron “Cero a la izquierda” y “A las nueve”. Pero la energía ya se sentía con fuerza desde temprano cuando cientos de fans comenzaron a llegar a las inmediaciones de UNO.

“La Plata es una ciudad que amamos, que queremos mucho desde hace muchísimos años, donde nos hemos acostumbrado en un momento a cerrar todos los años ahí. Fue la primera ciudad de Argentina donde cantaron nuestras canciones en un show cuando empezamos a venir, eso nos quedó para siempre. En ese momento era una ciudad universitaria, nosotros teníamos edad de universitarios, entonces empatizábamos mucho con nuestro público, y eso hizo que cada encuentro fuera una celebración particular”, decía Emiliano Brancciari en una charla con EL DIA previo al show.

UNA CONEXIÓN ETERNA

Tal como explicaba el cantante de NTVG, el cierre de la gira por sus 30 años se dio en la Ciudad gracias a esta eterna conexión con sus fanáticos locales, que los acompañaron fielmente a lo largo de tres décadas. Este recital, también marcó un nuevo inicio para la banda, que en 2026 lanzará un nuevo álbum de estudio. “Acabamos de grabar el disco número 11, un disco súper rockero de 10 temas del que estamos muy ansiosos. El año que viene salimos a tocarlo por todos lados”, dijo Brancciari sobre Florece en el caos, el material del que el público platense pudo disfrutar un adelanto, el sencillo “En llamas”. El disco se presentará oficialmente el 25 de abril en Ferro.

AMOR PLATENSE

El show en UNO volvió a comprobar algo que la banda ya sabe: el amor platense se hace sentir. Con un estadio copado por fans que desplegaron banderas y no pararon de saltar un segundo, NTVG tocó por más de dos horas en un set list diverso en donde sonaron clásicos como “Verte reír”, “De nada sirve”, “Clara”, “Pensar”, “No hay dolor” y “Fuera de control” por nombrar algunos.

No Te Va Gustar en La Plata: broche de oro a 30 años de historia

¡Ojo que copamos los Países Bajos!

Previo al arranque, Florian y su banda amenizaban la jornada abriendo el telón de lo que sería una verdadera fiesta. Más tarde, el guitarrista de los Cadillacs volvía al escenario para acompañar en el tema “Josefina”.

Además, una de las guitarras de la banda local, Cruzando el charco, se acoplaba a los uruguayos en un cálido abrazo musical.

“Esto va para todos ustedes que hacen un esfuerzo para estar en nuestro show”, decía el líder de NTVG antes de entonar “Presente” y con más de la mitad del show en sus manos. “Ojalá sigamos tocando acá porque los queremos mucho”, agregó en otro de los tramos del show, recordando los primeros pasos de la banda en nuestra ciudad.

A pesar de que fue una noche fría de primavera, el calor acompañó a las miles de personas que, pogo mediante, siguieron disfrutando con el set de “Prendido fuego, “Al vacío “ y “Venganza”.

Luego llegaría otro punto alto de la velada cuando la banda invitó a Yami Safdie, una de las jóvenes revelaciones de la música, a cantar “Chau”. Para el final y con un público entregado a la locura, NTVG cerraba con tres imperdibles: “Un ángel para tu soledad”, clásico de Los Redondos, “Más mejor” y “No era cierto”, coronando un final de gira inolvidable.

 

No Te Va Gustar en La Plata: broche de oro a 30 años de historia

No Te Va Gustar en La Plata Broche de oro a 30 años de historia

