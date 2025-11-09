VIDEO.- Terror y gritos desesperados de una joven en La Plata: motochorros la tiraron al piso, le pegaron patadas y le apuntaron
VIDEO.- Terror y gritos desesperados de una joven en La Plata: motochorros la tiraron al piso, le pegaron patadas y le apuntaron
La disputa a cielo abierto que tensiona un proyecto clave para Kicillof y el trío que asoma
San Luis perdió y descendió a Primera A: se lo dieron vuelta con un penal sobre la hora
Conflicto por los salarios en Gimnasia: "aportes externos" y compromiso de pago
¡Esa carita! Cami Homs filtró la primera imagen del bebé que espera con El Príncipe Sosa
No Te Va Gustar en La Plata: broche de oro a 30 años de historia
El paro docente de 72 horas: cuáles son los tres días en los que no habrá clases en la UNLP
Escándalo en las elecciones de Psicología: Franja Morada avanza con el pedido de impugnación "por fraude"
Empujones y corridas en una facultad durante las elecciones de la UNLP
Atropelló a un motociclista y huyó a toda velocidad en la Av. 520 en La Plata: la víctima pelea por su vida
Asalto armado en una heladería de Av. 7: le apuntaron a un empleado
Macabro hallazgo en La Plata: encontraron muerto a un hombre en una casa
EN FOTOS | El festival en La Plata de los sabores de Italia: pizzas, pastas, pannini, focaccia y mucho más
Juanita reapareció luego de que explote el escándalo de los Tinelli
Se levantan más voces del campo por la crisis de las inundaciones en la Provincia
“Me sentí bastante lento”: Colapinto molesto con su auto, eliminado en Q1 y largará 18° en el GP de Brasil
Máximo dijo que está dispuesto a competir en el PJ y se mostró frío en la relación con Axel Kicillof
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
¿Estás buscando trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos de esta semana publicados en EL DIA
"Qué cocine mal y listo": escándalo en MasterChef con Eugenia Tobal que se quiere ir y no la dejan
Dua Lipa hizo delirar a River y se ganó el corazón argentino con un temazo de Soda Stereo
Lior Rudaeff: confirman que los restos son del rehén argentino
Boca y River paralizan el país en un superclásico con mucho en juego: hora, formaciones, TV y cómo verlo online
La fuerte decisión de Lourdes de Bandana tras la detención de su ex
Rusherking rompió el silencio sobre su separación de Ángela Torres: “No me contestó y ...”
Finde especial en NINI: ofertas, juegos y sorteo en el aniversario
¡Héroes! Salvataje providencial en un cuartel de bomberos voluntarios en La Plata
Miles de cancelaciones de vuelos y demoras en EEUU por conflicto con los controladores
Sábado con probables chaparrones en La Plata: el tiempo para este finde
El nuevo triunvirato de la CGT busca "unidad" y establecer una agenda sobre la reforma laboral del Gobierno
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La banda uruguaya se presentó en el Estadio UNO, en el cierre de la gira en la que celebró sus tres décadas con la música. Sus fans, que colmaron el recinto, felices
NTVG (No Te Va Gustar) tuvo una noche de cierre a puro rock como solo ellos saben hacerlo. La banda tocó en el estadio de 1 y 57 y allí hizo vibrar al público local que, como ya es costumbre, los esperaba con ansias.
Durante 2025, la banda uruguaya se presentó en varios escenarios de la Argentina, como el Quilmes Rock, Rock en Baradero y dos veces en el Movistar Arena junto a la Orquesta Filarmónica de Medellín. Además, giraron por Estados Unidos, España y Brasil, pero la cita platense fue el cierre del tour por sus 30 años, en una despedida que anticipó lo que llegará el próximo año.
Unos minutos antes de las 21.30 se pudieron escuchar los primeros acordes de “Me ilumina”, a la que siguieron “Cero a la izquierda” y “A las nueve”. Pero la energía ya se sentía con fuerza desde temprano cuando cientos de fans comenzaron a llegar a las inmediaciones de UNO.
“La Plata es una ciudad que amamos, que queremos mucho desde hace muchísimos años, donde nos hemos acostumbrado en un momento a cerrar todos los años ahí. Fue la primera ciudad de Argentina donde cantaron nuestras canciones en un show cuando empezamos a venir, eso nos quedó para siempre. En ese momento era una ciudad universitaria, nosotros teníamos edad de universitarios, entonces empatizábamos mucho con nuestro público, y eso hizo que cada encuentro fuera una celebración particular”, decía Emiliano Brancciari en una charla con EL DIA previo al show.
Tal como explicaba el cantante de NTVG, el cierre de la gira por sus 30 años se dio en la Ciudad gracias a esta eterna conexión con sus fanáticos locales, que los acompañaron fielmente a lo largo de tres décadas. Este recital, también marcó un nuevo inicio para la banda, que en 2026 lanzará un nuevo álbum de estudio. “Acabamos de grabar el disco número 11, un disco súper rockero de 10 temas del que estamos muy ansiosos. El año que viene salimos a tocarlo por todos lados”, dijo Brancciari sobre Florece en el caos, el material del que el público platense pudo disfrutar un adelanto, el sencillo “En llamas”. El disco se presentará oficialmente el 25 de abril en Ferro.
El show en UNO volvió a comprobar algo que la banda ya sabe: el amor platense se hace sentir. Con un estadio copado por fans que desplegaron banderas y no pararon de saltar un segundo, NTVG tocó por más de dos horas en un set list diverso en donde sonaron clásicos como “Verte reír”, “De nada sirve”, “Clara”, “Pensar”, “No hay dolor” y “Fuera de control” por nombrar algunos.
LE PUEDE INTERESAR
No Te Va Gustar en La Plata: broche de oro a 30 años de historia
LE PUEDE INTERESAR
¡Ojo que copamos los Países Bajos!
Previo al arranque, Florian y su banda amenizaban la jornada abriendo el telón de lo que sería una verdadera fiesta. Más tarde, el guitarrista de los Cadillacs volvía al escenario para acompañar en el tema “Josefina”.
Además, una de las guitarras de la banda local, Cruzando el charco, se acoplaba a los uruguayos en un cálido abrazo musical.
“Esto va para todos ustedes que hacen un esfuerzo para estar en nuestro show”, decía el líder de NTVG antes de entonar “Presente” y con más de la mitad del show en sus manos. “Ojalá sigamos tocando acá porque los queremos mucho”, agregó en otro de los tramos del show, recordando los primeros pasos de la banda en nuestra ciudad.
A pesar de que fue una noche fría de primavera, el calor acompañó a las miles de personas que, pogo mediante, siguieron disfrutando con el set de “Prendido fuego, “Al vacío “ y “Venganza”.
Luego llegaría otro punto alto de la velada cuando la banda invitó a Yami Safdie, una de las jóvenes revelaciones de la música, a cantar “Chau”. Para el final y con un público entregado a la locura, NTVG cerraba con tres imperdibles: “Un ángel para tu soledad”, clásico de Los Redondos, “Más mejor” y “No era cierto”, coronando un final de gira inolvidable.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí