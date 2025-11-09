Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Temas |LA NOSTALGIA VUELVE AL GUARDARROPA

Estilo retro: el regreso de los 2000 con una mirada moderna

Pantalones de tiro bajo, tops cortos, brillos y guiños a la cultura pop marcan el revival de una década inolvidable. Cómo reinterpretar la estética Y2K con elegancia y frescura

Tini Stoessel, full sport / Instagram @tinistoessel

9 de Noviembre de 2025 | 03:41
Edición impresa

Los años 2000 están de regreso. Pero no de manera literal, sino con una reinterpretación que mezcla la nostalgia con la sofisticación. La moda Y2K —sigla que alude al “Year 2000”— volvió a conquistar pasarelas, redes y guardarropas, recuperando prendas que hace unos años parecían impensables. La clave, esta vez, no está en copiar los looks tal cual, sino en actualizarlos con una mirada más pulida, equilibrada y consciente.

El revival se percibe en los materiales: el denim es el protagonista indiscutido, desde los jeans de tiro bajo hasta las minifaldas y los chalecos. Los cortes son más ajustados, pero se equilibran con prendas superiores amplias o con estructura. Los brillos, los tejidos metalizados y los cristales decorativos —herederos del glamour pop de Britney Spears o Christina Aguilera— regresan con fuerza, aunque en versiones más discretas. La moda actual rescata el espíritu audaz de aquellos años, pero lo combina con la elegancia del presente.

Entre las mujeres, los pantalones cargo, los tops cortos, las camperas cortas tipo bomber y los accesorios plateados o rosados dominan las nuevas colecciones. El color rosa, en su versión “Barbiecore”, sigue marcando tendencia, así como los tonos pastel y los estampados de mariposas o corazones. El truco está en no saturar: una prenda protagonista acompañada por básicos neutros logra un resultado moderno y divertido. Las plataformas, los anteojos de marcos finos y las carteras mini completan la ecuación.

En los varones, el estilo dosmilero se traduce en remeras con estampas gráficas, camisas abiertas sobre musculosas y jeans amplios de corte recto. El look “skater chic” vuelve, pero con un aire más limpio. Las zapatillas retro, los relojes digitales y las cadenas plateadas aportan un guiño urbano sin perder actualidad. También los conjuntos deportivos de poliéster o terciopelo —inspirados en los tracksuits de la época— reaparecen con cortes más sobrios y materiales de mejor calidad.

El fenómeno Y2K tiene mucho que ver con una generación que creció entre CDs, cámaras digitales y los primeros celulares con tapa. Hoy, ese imaginario vuelve como un gesto de identidad y diversión. Marcas internacionales reinterpretan los íconos de la época, mientras diseñadores emergentes en Latinoamérica los fusionan con artesanía local, logrando una mezcla de lo nostálgico y lo nuevo.

Más allá de la estética, el regreso de los 2000 habla de un cambio cultural: la libertad de jugar con la moda sin reglas fijas. Se trata de rescatar la frescura de una época en la que todo parecía posible, pero con la conciencia y el refinamiento de hoy.

El resultado es un estilo que celebra la memoria colectiva con una dosis de ironía y autenticidad. Porque la moda, como la historia, siempre vuelve —pero cada generación la viste a su manera.

Multimedia

Brad Pitt y Jennifer Aniston en Granada, España, en 1999 / web

La China Suárez, con un estilo Utility Chic / Instagram @sangrejaponesa

Lewis Hamilton. el regreso de los pantalones baggy; amplitud y confort / Pinterest

las integrantes del grupo musical Destiny’s Child, Beyoncé Knowles, Kelly Rowland y Michelle Williams, en la década de 2000 / Pinterest

Oriana Sabatini Y Fran Masini / Instagram @francomasini

Britney Spears en un backstage en 1999

Las bandanas son el accesorio que vuelve a ser furor / Instagram @zaira.nara

INSTAGRAM @Juanitinelli1

Rodrigo De Paul en Madrid / web

David Beckham, en un evento de Dolce & Gabbana en Tokio, Japón, en 2003

Britney Spears y Justin Timberlake en la 28ª edición de los American Music Awards en 2001

La China Suárez y Mauro Icardi, con pantalón cargo que ha vuelto a ser tendencia / web

