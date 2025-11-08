Lior Rudaeff: confirman que los restos son del rehén argentino

El Ejército israelí anunció que el cuerpo entregado en Gaza por los movimientos palestinos Hamás y Yihad Islámica corresponde al argentino-israelí Lior Rudaeff, quien fue asesinado el 7 de octubre de 2023 mientras intentaba defender su kibutz del asalto terrorista.

“Tras el proceso de identificación realizado por el Instituto Nacional de Medicina Legal, se informó a la familia de Lior Rudaeff que su cuerpo fue repatriado para ser enterrado en Israel”, señaló un comunicado militar difundido por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

El hallazgo cierra una etapa de más de dos años de incertidumbre para sus familiares y allegados, que mantenían la esperanza de hallarlo con vida o al menos recuperar sus restos.

Rudaeff había nacido en Buenos Aires y se había mudado con su familia a Israel cuando tenía ocho años. Residía en el kibutz Nir Yitzhak, a escasos kilómetros de la frontera con Gaza, donde trabajaba en el transporte de productos agrícolas y en una pequeña fábrica de plásticos. Además, era camionero, médico voluntario y conductor de ambulancia desde hacía más de cuatro décadas en la región de Eshkol.

Casado con Yaffa y padre de cuatro hijos, Rudaeff era reconocido por su entorno como “un hombre generoso, apasionado por el ciclismo y fanático del músico israelí Shlomo Artzi”.

El Foro de Rehenes y Familiares Desaparecidos lo describió como “una persona de enorme corazón, siempre dispuesta a ayudar y la primera en ofrecerse como voluntario en cualquier emergencia”.

El ataque y la desaparición

La mañana del 7 de octubre de 2023, cuando Hamas lanzó su ofensiva sorpresa sobre el sur de Israel, Rudaeff recibió una llamada del escuadrón de emergencia del kibutz para acudir a defender la comunidad. Era uno de los encargados de la seguridad local.

Poco después, logró enviar un mensaje de texto a su esposa: decía que estaba herido, pero pedía que ella y sus hijos se mantuvieran a salvo. Luego, su rastro se perdió. Su familia permaneció dos días refugiada en los sótanos de Nir Yitzhak hasta ser rescatada por el ejército.

El cuerpo de Rudaeff fue llevado ese mismo día a Gaza. Su muerte fue oficialmente confirmada en mayo de 2024, aunque no se había logrado recuperar el cuerpo hasta ahora.

El pedido de Milei y el reconocimiento argentino

Cuando se conoció su condición de rehén, el Gobierno argentino había emitido un comunicado en el que destacaba “el valor, la valentía y el honor” del argentino por su labor en defensa del kibutz.

Incluso el presidente Javier Milei se pronunció públicamente por su restitución. El 23 de octubre de 2023, el mandatario publicó en la red X un mensaje solicitando la entrega de Rudaeff, luego de mantener conversaciones con Donald Trump y Benjamin Netanyahu.

Rudaeff fue uno de los dos ciudadanos argentinos tomados como rehenes durante el ataque del 7 de octubre, junto con Fernando Simon Marman, quien logró ser rescatado con vida en una operación militar israelí en febrero de 2024.

El intercambio humanitario

La devolución del cuerpo de Rudaeff se produjo como parte de un acuerdo de intercambio de cadáveres mediado por la Cruz Roja Internacional, en el marco de la tregua vigente en Gaza desde el 10 de octubre pasado.

El hospital Naser de Jan Yunis, en el sur de la Franja, confirmó que Israel entregó los cuerpos de 15 palestinos a cambio de los restos del argentino y otros cautivos.

Hamas y la Yihad Islámica aún mantienen cinco cadáveres de rehenes —cuatro israelíes y un tailandés— que deben ser devueltos en los próximos días, según lo estipulado en el acuerdo.

Desde el inicio del conflicto, el movimiento islamista había retenido los cuerpos de 28 rehenes fallecidos. De ellos, 23 ya fueron entregados, incluyendo 20 israelíes, un nepalés, un tanzano y un tailandés.

El estado de los cuerpos

El proceso de identificación de las víctimas ha sido lento y complejo. Según el Ministerio de Sanidad de Gaza, sólo se logró identificar 89 de los 300 cadáveres devueltos por Israel hasta el momento.

Las autoridades palestinas aseguran que las condiciones en que llegan los cuerpos dificultan su reconocimiento. “Muchos presentan signos de deterioro extremo y algunos muestran indicios de abuso físico o tortura”, denunciaron.

La falta de recursos médicos y de laboratorios en la Franja, devastada por la guerra, obliga a las familias a realizar reconocimientos visuales directos, sin apoyo forense adecuado.

Una tregua frágil y un conflicto sin final

El ataque del 7 de octubre de 2023, que marcó el inicio de la guerra actual, dejó 1.219 muertos del lado israelí, en su mayoría civiles, y el secuestro de 251 personas. Desde entonces, la mayoría de los rehenes vivos fueron liberados en distintas treguas, la última de ellas el 13 de octubre pasado, cuando 20 israelíes fueron intercambiados por 2.000 presos palestinos.

Del lado palestino, el Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamas, cifra en más de 69.000 las víctimas fatales, en su mayoría civiles, aunque sin especificar el número de combatientes. Las cifras son consideradas verosímiles por la ONU.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reiteró este sábado que Israel “no descansará hasta que todos los rehenes vuelvan a casa, vivos o muertos”.

Por su parte, el Foro de las Familias de Rehenes expresó su alivio por la devolución de los restos de Rudaeff: “Su regreso brinda algo de consuelo a una familia que vivió más de dos años de dolor y angustia. Pero la tarea no terminó: todavía hay vidas pendientes”.

Un final con honor y memoria

En Israel, la noticia de la identificación fue recibida con una mezcla de tristeza y reconocimiento. En Nir Yitzhak, vecinos y compañeros de Lior Rudaeff preparan una ceremonia en su memoria.

El kibutz, uno de los más golpeados por el ataque de Hamas, aún intenta reconstruirse. Las viviendas destruidas, las cicatrices de la violencia y las familias que esperan noticias de sus seres queridos conviven con el recuerdo de quienes, como Rudaeff, se enfrentaron con coraje a una tragedia sin precedentes.

“Era un argentino que hizo de la solidaridad su modo de vida”, resumió uno de sus compañeros de trabajo. “Murió defendiendo a su comunidad. Y esa es una forma de heroísmo que no se olvida”.