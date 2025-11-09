Actividades: museos a la luz de la luna, colección de autos, clases de circo, y prevención bucal en Capital Chica

CONTACTOS

Museo del automóvil Rau

Últimas fechas del año para conocer y recorrer el Museo del Automóvil en 1 entre 34 y 35. Hoy se puede recorrer de 14 a 18. Con entrada libre y gratuita, se puede disfrutar de la cafetería y de la tienda de regalos. El contacto de comunicación con el museo es 2215025153.

Circo para niños en Garibaldi

Hay clases de circo para niños de 4 a 8 años en el Club Unidos por Garibaldi (650 y 4 bis). Lunes y miércoles de 17.15 a 18. Valor de la actividad $17 mil. Cuota social: $1.000 menores hasta 14 años y $1.500 para mayores. Contacto: 441 6999.

Museos a la luz de la luna

El sábado 15 de noviembre, la UNLP abre las puertas de sus 23 museos, un evento gratuito y para todo el público. Cada facultad cuenta con su museo y propone un circuito que experimenta, historia, arte y ciencia. La actividad “a la luz de la luna” se desarrollará de 19 a 24 horas. El evento, es organizada por la Red de museos de la UNLP.

ODONTOLOGÍA EN CAPITAL CHICA

En el Club Capital Chica, calle 66 entre 156 y 157, Los Hornos, la facultad de Odontología continúa con el servicio gratuito de odontología preventiva y social, los sábados de 9 a 16 horas. Presentarse con DNI. Se entregan certificados bucodentales. Contacto: 4503528.