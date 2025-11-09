Actividades: museos a la luz de la luna, colección de autos, clases de circo, y prevención bucal en Capital Chica

La disputa a cielo abierto que tensiona un proyecto clave para Kicillof y el trío que asoma
La disputa a cielo abierto que tensiona un proyecto clave para Kicillof y el trío que asoma
Milei recalibra el poder: la segunda fase de su proyecto, los desafíos y las tensiones que vienen
Docentes platenses advierten que cada vez hay más chicos con “voz vieja” por el uso de vapeadores
Inventores platenses: tres historias que transformaron el mundo
Elección en la UNLP: avanzó la JUP y Franja Morada dio un paso atrás
No Te Va Gustar en La Plata: broche de oro a 30 años de historia
De Halloween a la Madre Tierra: la resignificación de otras culturas en La Plata
BARF: mitos, verdades y viandas platenses para perros y gatos
¡Descuentos que se festejan! En Nini, esta semana comprá mejor que nunca
Nuevo desarrollo de Yacoub Developers en City Bell: vivir frente a Plaza Mitre con diseño, confort y naturaleza
Seguros: cubrirse tranquiliza pero suma al costo de alquilar
Influencias indebidas: un fallo expuso una oscura trama judicial
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Alarmante hallazgo de investigadores platenses en el Canal de Beagle
Inundaciones: pérdidas millonarias, caminos colapsados y obras ausentes
La reforma laboral pone el foco en el banco de horas y la flexibilización
Lorena Pronsky La platense que pasó de la psicología a los bestsellers
Morir en vivo: el morbo, el algoritmo y la pulsión de mostrarse hasta el final
Con delivery y todo
Un hábito tan adictivo como peligroso
Museo del automóvil Rau
Últimas fechas del año para conocer y recorrer el Museo del Automóvil en 1 entre 34 y 35. Hoy se puede recorrer de 14 a 18. Con entrada libre y gratuita, se puede disfrutar de la cafetería y de la tienda de regalos. El contacto de comunicación con el museo es 2215025153.
Circo para niños en Garibaldi
Hay clases de circo para niños de 4 a 8 años en el Club Unidos por Garibaldi (650 y 4 bis). Lunes y miércoles de 17.15 a 18. Valor de la actividad $17 mil. Cuota social: $1.000 menores hasta 14 años y $1.500 para mayores. Contacto: 441 6999.
El sábado 15 de noviembre, la UNLP abre las puertas de sus 23 museos, un evento gratuito y para todo el público. Cada facultad cuenta con su museo y propone un circuito que experimenta, historia, arte y ciencia. La actividad “a la luz de la luna” se desarrollará de 19 a 24 horas. El evento, es organizada por la Red de museos de la UNLP.
En el Club Capital Chica, calle 66 entre 156 y 157, Los Hornos, la facultad de Odontología continúa con el servicio gratuito de odontología preventiva y social, los sábados de 9 a 16 horas. Presentarse con DNI. Se entregan certificados bucodentales. Contacto: 4503528.
