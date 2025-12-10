Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

¡$4.000.000! El Súper Cartonazo sigue creciendo: mañana sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Los socios del gol: mañana con EL DIA, una lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes

10 de Diciembre de 2025 | 08:38

Los hinchas de Estudiantes siguen de fiesta. Y no es para menos porque tras ganar el clásico platense ante Gimnasia por 1 a 0 en el Bosque ahora el Pincha jugará la final del Torneo Clausura frente a Racing, este sábado en Santiago del Estero.

La euforia no se apaga y la movilización se va armando porque nadie se quiere perder otra final. Es por eso que el diario EL DIA tiene el regalo perfecto para el arbolito de Navidad: una lámina de un pedazo de historia albirroja que no puede faltar en tu colección. "Palacios-Cetré. Los socios del gol" es la leyenda que resume el abrazo entre Thiago Palacios, autos del gol ante el Lobo, y Edwin Cetré, quien ganó la pelota para tirar el centro que terminó en el fondo de la red.

La podés conseguir a partir de mañana a sólo $4.000 en diagonal 80 Nº817 de 10 a 17 horas y en kioscos de diarios y revistas. ¡Imperdible!

 

