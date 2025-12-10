Robo, abuso sexual y drama: investigan un brutal ataque a un joven en el Bosque
Robo, abuso sexual y drama: investigan un brutal ataque a un joven en el Bosque
Con otra vuelta de tuerca, el Gobierno ya apura la reforma laboral: los cambios y el impacto
Sube la temperatura este miércoles en La Plata y rige alerta por tormentas fuertes: a qué hora llegarían
Eduardo Domínguez y el récord de las seis finales en dos años con Estudiantes
¿Sigue Zaniratto en Gimnasia? Primera reunión positiva pero no se habla de acuerdo total
Advierten sobre el impacto de la contaminación plástica en La Plata
La movilización de los hinchas de Estudiantes será terrestre por el colapso: el Club saca micros
“Estable”: parte médico del hincha de Gimnasia que cayó de la tribuna en el clásico
Cayeron en una estafa y perdieron los ahorros destinados a sus hijos
Escándalo de AFA: lo que dejaron los allanamientos a varios clubes por la financiera vinculada a Chiqui Tapia
Acaramelado: Demichelis viajó hasta Mendoza para besarse con otra mujer en pleno divorcio
El Consejo Escolar platense también estrena su nueva integración
Cazas de EE UU ingresaron al espacio aéreo venezolano durante 40 minutos
Cuando el verano pide aire: de $500 mil a 1.3 millón por algo de fresco
Presentación del libro “Topos”, del periodista Hugo Alconada Mon
Aumento a docentes bonaerenses: los gremios se sumaron al pedido urgente de estatales para que se reabra la paritaria
“Tené tu mejor bebé”: la selección de embriones reenciende un viejo debate
Los números de la suerte del miércoles 10 de Diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
VIDEO. Un partido de fútbol infantil en La Plata terminó en escándalo
Pese a las obras en 44 y 1 garantizan el servicio del Tren Universitario
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
SUERTE NUMERICA: 16-88-19. Aumentará su responsabilidad por recargos en las labores habituales. Hay posibilidad de un golpe de fortuna debido al azar. Deberá utilizar sus reservas de comprensión para superar una crisis.
SUERTE NUMERICA: 22-69-55. Todo marcha bien en cuestiones de trabajo. En amor, peleas y discusiones. Alerta a las eventualidades. Intolerancia familiar. Problemitas con amistades. Sepa controlar sus gastos.
LE PUEDE INTERESAR
Los números de la suerte del martes 9 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
SUERTE NUMERICA: 04-96-38. Mucho cuidado con las promesas no cumplidas, especialmente en dinero. Día ideal para armonía familiar. Su contrato de trabajo merece una revisión. Alegría por noticias de amigos que están de viaje.
SUERTE NUMERICA: 24-40-27. Jornada favorable para las realizaciones rápidas. Hay un mayor acercamiento entre cónyuges. Entrevistas importantes con superiores. Elogios por una tarea bien desempeñada.
SUERTE NUMERICA: 56-02-17. Si forma parte de una sociedad insista para que estudie muy bien un presupuesto. No olvide que de usted depende en gran parte su felicidad. Un regalo. Un amigo solicita ayuda.
SUERTE NUMERICA: 22-11-74. Su situación económica está a punto de mejorar y esto le dará tranquilidad a su familia. En el amor hay intuición y romanticismo. Saque partido a una buena oportunidad financiera.
SUERTE NUMERICA: 09-44-91. Excelente idea para una nueva organización que le valdrá las felicitaciones de superiores. Sepa controlar sus relaciones amorosas. Posibilidad de un lindo viaje. Lucimiento en actividad profesional.
SUERTE NUMERICA: 30-98-77. Habrá proposiciones para iniciar una nueva actividad que le permitirá un mayor respaldo económico. Evite preocupaciones en el plano sentimental, ya que no hay motivos valederos.
SUERTE NUMERICA: 11-07-61. Un cambio de actitud en jefes y superiores, le permitirá compensaciones inesperadas. Momento propicio para iniciar un acercamiento amoroso. Cuide sus bronquios y limite el cigarrillo.
SUERTE NUMERICA: 55-10-87. Hay un buen eco ante pedidos o gestiones iniciadas recientemente. Deberá superar una pequeña crisis sentimental provocada por los celos. No abuse de comidas muy condimentadas.
SUERTE NUMERICA: 66-49-12. Inicia un ciclo en que encontrará solución a problemas monetarios que le preocupan. Con paciencia y comprensión podrá solucionar una difícil situación sentimental. Evite enfriamientos.
SUERTE NUMERICA: 46-92-60. No se exceda al aceptar trabajos ya que las obligaciones pueden superar su capacidad de cumplimiento. Hay una reconciliación feliz gracias a la intervención de una persona cercana.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí