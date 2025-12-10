Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡$4.000.000! El Súper Cartonazo sigue creciendo: mañana sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Deportes |Domínguez no tocaría demasiado el equipo

Guido Carrillo, la vuelta más esperada por todo Estudiantes de cara a la final ante Racing

El DT ya tiene a disposición a un jugador clave

Guido Carrillo, la vuelta más esperada por todo Estudiantes de cara a la final ante Racing

carrillo volverá tras cuatro fechas de suspensión / prensa edlp

10 de Diciembre de 2025 | 02:09
Edición impresa

Más allá de la alegría por la clasificación a la final del Clausura, Estudiantes no paró y entrenó ayer en el Country de City Bell, donde los jugadores hicieron trabajos regenerativos. La buena noticia para el duelo del sábado ante Racing es el retorno de Guido Carrillo, luego de las cuatro fechas de suspensión que recibió.

Sin dudas, una gran noticia para Eduardo Domínguez y el equipo, sabiendo que no tuvo un referente en el ataque durante los playoffs. El último encuentro del histórico goleador fue el pasado 9 de noviembre, en la derrota por 1-0 frente a Tigre en Victoria. El delantero vio la tarjeta roja por un codazo y por exceso verbal, le aumentaron la pena.

De esta forma, se perdió los encuentros ante Argentinos, Rosario Central, Central Córdoba y el clásico histórico con Gimnasia. Carrillo ingresará por Lucas Alario en la ofensiva.

Por el momento y a la espera de los entrenamientos de la semana, es la única variante que se perfila en el once, más allá de contar con otros nombres en el mediocampo. El buen nivel mostrado ante Gimnasia dejó conforme a Domínguez, por lo que hasta el momento piensa en no tocar demasiado.

Más allá de tener disponible a Mikel Amondarain, el juvenil seguiría como variante para el complemento, por el buen nivel mostrado de Ezequiel Piovi. Y a su vez, en la mitad de cancha, tiene a Medina, Palacios y Ascacibar en un gran momento.

Además el DT cuenta con todos los jugadores a disposición, algo muy importante para un duelo de semejante envergadura. Sin dudas y con la posibilidad también de un alargue, el recambio será fundamental por el desgaste que tendrá este partido.

LE PUEDE INTERESAR

Hoy sigue la venta de entradas

LE PUEDE INTERESAR

La movilización de los hinchas de Estudiantes será terrestre por el colapso: el Club saca micros

Por lo pronto, el plantel vuelve a entrenar hoy en City Bell para seguir ajustando detalles, de cara a un encuentro en el que buscará volver a ser campeón del fútbol argentino.

VERÓN IRÁ AL TAS

El presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, se presentará ante el TAS para apelar la sanción de seis meses que le impuso el Tribunal de Disciplina, por el pasillo de espaldas que hicieron los jugadores del Pincha frente a Rosario Central.

Verón considera la sanción impuesta como “arbitraria”, por lo que buscará que se la quiten y poder seguir cumpliendo sus funciones de manera normal.

Cabe destacar que el pasado 27 de noviembre, el Tribunal sancionó a Verón por seis meses, ya que lo consideró responsable de lo que hicieron lso futbolistas. Además, a los once titulares que presentó el León recibieron dos fechas de suspensión que recién cumplirán en 2026.

DOMINGÚEZ fue elegido el mejor técnico de las semis

La Liga Profesional eligió a Eduardo Domínguez como el mejor entrenador de las semifinales, luego de lo que fue el triunfo histórico de Estudiantes frente a Gimnasia, para avanzar a la final del Clausura. Ante esto, el Barba fue distinguido por la organización del torneo, como “el mejor DT de la fecha”, sobre Gustavo Costas, quien dio el golpe con Racing frente a Boca en La Bombonera .

Verón recurrirá al TAS para apelar la sanción de seis meses que le impuso el Tribunal

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Eduardo Domínguez y el récord de las seis finales en dos años con Estudiantes

La movilización de los hinchas de Estudiantes será terrestre por el colapso: el Club saca micros

Hoy sigue la venta de entradas

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Estudiantes manda y sigue! El Pincha fue más efectivo y es finalista

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Estudiantes

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Gimnasia

VIDEO. ¡Festeje Pincha! Con pasión y color, pero 23 detenidos

Un matrimonio de jubilados fue atacado por tres encapuchados

Dolor en La Plata por la muerte de la artista Cristina Soria de Bellone

Gremios bonaerenses insisten con ser llamados a paritarias

Mercado inmobiliario local: con cautela, se advierte una leve mejora
+ Leidas

La movilización de los hinchas de Estudiantes será terrestre por el colapso: el Club saca micros

Robo, abuso sexual y drama: investigan un brutal ataque a un joven en el Bosque

Sube la temperatura este miércoles en La Plata y rige alerta por tormentas fuertes: a qué hora llegarían

Guido Carrillo, la vuelta más esperada por todo Estudiantes de cara a la final ante Racing

Con otra vuelta de tuerca, el Gobierno ya apura la reforma laboral: los cambios y el impacto

¿Sigue Zaniratto en Gimnasia? Primera reunión positiva pero no se habla de acuerdo total

Avances por el regreso de Ignacio Fernández

Eduardo Domínguez y el récord de las seis finales en dos años con Estudiantes
Últimas noticias de Deportes

¡Estudiantes salió campeón de la Primera División de vóley de ARVA!

El milagro de Federico: tras caer desde 20 metros, "buenas noticias" sobre el hijo de Marito Díaz

Eduardo Domínguez y el récord de las seis finales en dos años con Estudiantes

Sosa pega la vuelta y la duda es Martirena
La Ciudad
Sube la temperatura este miércoles en La Plata y rige alerta por tormentas fuertes: a qué hora llegarían
Advierten sobre el impacto de la contaminación plástica en La Plata
Asado navideño: menos reservas y precios al alza
Cuando el verano pide aire: de $500 mil a 1.3 millón por algo de fresco
¡$4.000.000! Súper Cartonazo vacante y sigue creciendo: mañana sale la nueva tarjeta
Política y Economía
La rebaja de retenciones no modifica el precio del trigo nacional
Mar del Plata: allanamientos por la licitación del Minella en la causa Sur Finanzas
Bahía Blanca: el año escolar termina con una protesta docente
Con otra vuelta de tuerca, el Gobierno ya apura la reforma laboral: los cambios y el impacto
Más de US$680 millones anuales manejan los 10 gremios con más peso
Policiales
Nuevos allanamientos en la causa Sur Finanzas, la financiera ligada a “Chiqui” Tapia
Robo, abuso sexual y drama: investigan un brutal ataque a un joven en el Bosque
Cayeron en una estafa y perdieron los ahorros destinados a sus hijos
Condenan al expolicía que asesinó a su vecino
Audiencia relevante en el juicio contra Tagliaferro
Espectáculos
¿Maru Botana embarazada? Así reaccionaron sus hijos a la foto viral
Confesiones de Luis Ventura: habló de sus hijos y de su situación sentimental ¿Está en pareja?
Se supo: el polémico motivo por el que Griselda Siciliani y Luciano Castro demoraron su llegada a los Martin Fierro 
Filosa acusación de Fabián Mazzei contra Adrián Suar: "Veo que el malo es el bueno"
¿Qué onda entre Sabrina Rojas y Leonardo Sbaraglia?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla