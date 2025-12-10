Nuevos allanamientos en la causa Sur Finanzas, la financiera ligada a “Chiqui” Tapia
Nuevos allanamientos en la causa Sur Finanzas, la financiera ligada a “Chiqui” Tapia
El DT ya tiene a disposición a un jugador clave
Más allá de la alegría por la clasificación a la final del Clausura, Estudiantes no paró y entrenó ayer en el Country de City Bell, donde los jugadores hicieron trabajos regenerativos. La buena noticia para el duelo del sábado ante Racing es el retorno de Guido Carrillo, luego de las cuatro fechas de suspensión que recibió.
Sin dudas, una gran noticia para Eduardo Domínguez y el equipo, sabiendo que no tuvo un referente en el ataque durante los playoffs. El último encuentro del histórico goleador fue el pasado 9 de noviembre, en la derrota por 1-0 frente a Tigre en Victoria. El delantero vio la tarjeta roja por un codazo y por exceso verbal, le aumentaron la pena.
De esta forma, se perdió los encuentros ante Argentinos, Rosario Central, Central Córdoba y el clásico histórico con Gimnasia. Carrillo ingresará por Lucas Alario en la ofensiva.
Por el momento y a la espera de los entrenamientos de la semana, es la única variante que se perfila en el once, más allá de contar con otros nombres en el mediocampo. El buen nivel mostrado ante Gimnasia dejó conforme a Domínguez, por lo que hasta el momento piensa en no tocar demasiado.
Más allá de tener disponible a Mikel Amondarain, el juvenil seguiría como variante para el complemento, por el buen nivel mostrado de Ezequiel Piovi. Y a su vez, en la mitad de cancha, tiene a Medina, Palacios y Ascacibar en un gran momento.
Además el DT cuenta con todos los jugadores a disposición, algo muy importante para un duelo de semejante envergadura. Sin dudas y con la posibilidad también de un alargue, el recambio será fundamental por el desgaste que tendrá este partido.
Hoy sigue la venta de entradas
Por lo pronto, el plantel vuelve a entrenar hoy en City Bell para seguir ajustando detalles, de cara a un encuentro en el que buscará volver a ser campeón del fútbol argentino.
El presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, se presentará ante el TAS para apelar la sanción de seis meses que le impuso el Tribunal de Disciplina, por el pasillo de espaldas que hicieron los jugadores del Pincha frente a Rosario Central.
Verón considera la sanción impuesta como “arbitraria”, por lo que buscará que se la quiten y poder seguir cumpliendo sus funciones de manera normal.
Cabe destacar que el pasado 27 de noviembre, el Tribunal sancionó a Verón por seis meses, ya que lo consideró responsable de lo que hicieron lso futbolistas. Además, a los once titulares que presentó el León recibieron dos fechas de suspensión que recién cumplirán en 2026.
La Liga Profesional eligió a Eduardo Domínguez como el mejor entrenador de las semifinales, luego de lo que fue el triunfo histórico de Estudiantes frente a Gimnasia, para avanzar a la final del Clausura. Ante esto, el Barba fue distinguido por la organización del torneo, como “el mejor DT de la fecha”, sobre Gustavo Costas, quien dio el golpe con Racing frente a Boca en La Bombonera .
Verón recurrirá al TAS para apelar la sanción de seis meses que le impuso el Tribunal
