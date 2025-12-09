Los números de la suerte del martes 9 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco

Arranca el desvío de tránsito por las obras en las vías de 44 y 1
SUERTE NUMERICA: 21-66-79. Será bueno que deje a un lado asuntos que están pendientes de solución y eluda exigencias exageradas. Una persona muy allegada le ayudará a solucionar problemas.
SUERTE NUMERICA: 23-88-60. En asuntos monetarios tendrá que hacer algunas restricciones. Las nuevas relaciones amorosas se presentan favorablemente. No sea brusco y deje su orgullo a un lado. Buen momento para la amistad.
SUERTE NUMERICA: 17-36-89. Realizará una serie de compras y las ventajas en las inversiones estarán de su lado. Relaciones armoniosas. Se superan dolencias pasajeras. Entretenimiento.
SUERTE NUMERICA: 44-10-51. Debe resolver por vía judicial asuntos de trabajo. Limite sus riesgos y no sea tan susceptible. Olvide sus rencores. No se rinda ante la primera dificultad. Llega carta esperada.
SUERTE NUMERICA: 31-11-91. Resuelve en forma satisfactoria problemas de orden monetario. Un imprevisto sentimental la llenará de algarabía. Realizaciones a nivel personal que no figuraban en sus planes. Buen día para el amor.
SUERTE NUMERICA: 09-76-11. Logrará acuerdos y soluciones para sus compromisos que se venían presentando contrariados. La conciencia está un poco alterada por las dificultades. Momento de decisiones importantes. No se precipite.
SUERTE NUMERICA: 18-06-79. No se comprometa pues puede involucrarse en gastos que no está en condiciones de efectuar. Llegan buenas noticias.
SUERTE NUMERICA: 10-08-71. Es posible que tenga disgustos a causa de actitudes adoptadas por persona mayor, sin contar con su consentimiento. Situación confusa en su vida sentimental, trate de aclararla.
SUERTE NUMERICA: 45-67-09. Le propondrán interesantes inversiones o nueva ocupación que le permitirá mejoras en el plano monetario. En la vida sentimental se acercan momentos definitivos.
SUERTE NUMERICA: 00-46-75. Buen momento para dejarse llevar por sus intuiciones y comentarlas en el círculo de sus amigos. Variante agradable en el plano sentimental. Llega una carta de lejos.
SUERTE NUMERICA: 33-44-76. Aproveche para exponer proyectos relacionados con su casa, reparaciones y compra de muchos objetos. Deberá extremar su habilidad para actuar en litigios con el sexo opuesto.
SUERTE NUMERICA: 34-76-09. Perspectivas alentadoras en proyectos que parecían inalcanzables. Notorios progresos en el plano sentimental donde encontrará profundas satisfacciones. No se deje llevar por habladurías.
