Una broma paralizó el aeropuerto de Mendoza

Una broma imprudente terminó en un escándalo al obligar a evacuar el aeropuerto de Mendoza. El episodio ocurrió el domingo por la noche, cuando el baterista invitado de la banda Don Osvaldo, Luis Gastón Lamas, afirmó durante el control que llevaba “una bomba” en su valija. La frase, lanzada en tono de chiste, desató un operativo inmediato y generó minutos de tensión, demoras y desconcierto entre los pasajeros.

La banda liderada por Patricio “Pato” Fontanet, ex cantante de Callejeros, había tocado el fin de semana en Mendoza y debía regresar a Buenos Aires en el vuelo WJ 3083, uno de los que resultó demorado por la supuesta amenaza. Ante la declaración del músico, el personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) activó los protocolos previstos para casos de riesgo explosivo y ordenó evacuar el sector de inspección.

En pocos minutos se estableció un perímetro de seguridad y se convocó al Grupo Especial de Control de Explosivos y Armas Especiales de la PSA, que revisó al pasajero y su equipaje con detectores de trazas y un binomio cinotécnico. El resultado fue negativo: no había ningún material sospechoso. Recién entonces Lamas explicó que se trataba “solo de una broma”.

Aun así, se iniciaron actuaciones judiciales federales y se labró el formulario de “pasajero disruptivo”. La Unidad Fiscal Nº 1 dispuso que el músico quedara en libertad al no existir impedimentos legales, pero la compañía aérea decidió no permitirle abordar el vuelo.

Mientras tanto, la terminal se mantuvo paralizada durante casi una hora hasta completar la inspección de seguridad. Vuelos demorados, pasajeros desconcertados y un operativo innecesario fueron el saldo de una frase que, en un aeropuerto, nunca es un chiste.

Se trata del segundo episodio de este tipo en lo que va de esta semana. El mismo domingo, una mujer que viajaba con su hija menor de edad obligó a evacuar el aeropuerto de Comodoro Rivadavia al declarar que llevaba una bomba en su equipaje. Si bien la amenaza resultó falsa, el protocolo de seguridad que activó produjo también demoras en los vuelos.