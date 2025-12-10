Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |Opciones para refrigerar la casa

Cuando el verano pide aire: de $500 mil a 1.3 millón por algo de fresco

Los aparatos en la versión de pared para habitaciones o el comedor compiten ahora con los portátiles, cuentan en los negocios. Con esa modalidad, se puede esquivar la instalación, que requiere 300 mil pesos

Cuando el verano pide aire: de $500 mil a 1.3 millón por algo de fresco

hora de recorrer y hacer cuentas para procurarse un poco de aire fresco / demian alday

10 de Diciembre de 2025 | 02:09
Edición impresa

El inicio formal de la temporada estival en La Plata trajo consigo el repunte habitual de las temperaturas, poniendo en alerta a los vecinos que aún no han resuelto la climatización de sus hogares. En respuesta, los comercios de electrodomésticos ofrecen una amplia gama de precios de equipos de aire acondicionado, con un foco puesto en los pagos al contado y las promociones con tarjetas.

Este diario realizó un relevamiento en los locales de la zona céntrica, confirmando que el costo de un equipo split oscila entre los 600 mil pesos en la parte más baja y puede llegar a 1,3 millón, dependiendo de la marca y la capacidad.

Tradicionalmente, los aires acondicionados de pared (split), los más elegidos por los platenses para acondicionar living, comedores y habitaciones, muestran una marcada diferencia de costos. Eso, se está poniendo en tela de juicio. En una cadena de electrodomésticos con varias sucursales en la Ciudad comentaron a este diario que, desde comienzo de mes, tienen consultas y ventas. “Lo que más se está vendiendo son los portátiles, que no requieren instalación y son más económicos que los convencionales”, indicó Luis Hardoy empleado del local.

Según la potencia en watts, el equipo portátil ronda los $500 mil, mientras el split parte de ese valor y puede llegar al millón de pesos.

Cuentan en los comercios que la tecnología promovió aumentos. Los equipos sumaron nuevas plaquetas y motores pero se aclara que eso ofrece mayor control de consumo eléctrico, que abarata la boleta mensual de la luz.

En el rango de equipos estándar, se pueden encontrar opciones como Philco, desde $599.999 hasta $759.999, o Kelvinator, que cuesta $649.999.

LE PUEDE INTERESAR

¡$4.000.000!: el Súper Cartonazo sigue creciendo

LE PUEDE INTERESAR

Distinción para 500 estudiantes platenses por su promedio

La marca Carrier se ubica entre $799.999 y $899.999, mientras que un modelo BGH de 30 a 35 metros cuadrados (apto para living o comercio) tiene un valor de $773.217.

En el segmento de alta gama y mayor rendimiento, los valores se disparan.

Un modelo Samsung se cotiza en $949.999. Los picos de precio incluyen la marca LG, que alcanza los $1.349.999, y un equipo TCL en $1.249.999. Otras referencias de alta gama relevadas incluyen modelos Hitachi que superan el millón de pesos.

Para quienes buscan una solución más económica o provisoria, los aires acondicionados portátiles o de ventana se presentan como una alternativa, eliminando el costo de mano de obra de la instalación.

En este segmento, marcas como Surrey y Midea se ofrecen a un precio uniforme de $699.999. La marca BGH tiene un modelo más costoso, llegando a $1.349.999, mientras que un equipo portátil Kanji Home se releva en $890.549.

Un dato no menor para los platenses es el costo de la instalación. La mano de obra para un equipo de 3.500 frigorías (medida estándar) en La Plata asciende a unos $200.000 si se contrata personal matriculado.

A este monto se deben sumar, aproximadamente, otros $100.000 en materiales necesarios para la colocación, elevando significativamente el gasto total para quienes optan por el split.

Si bien los precios relevados son al contado, los locales céntricos compensan los altos valores ofreciendo planes de financiación. Durante esta semana, las ofertas más comunes incluyen pagos en 3 o 6 cuotas sin interés, e incluso planes especiales con el Banco Provincia que extienden las cuotas a 9 y 12 meses sin interés en productos seleccionados, permitiendo a los vecinos afrontar el gasto con mayor flexibilidad.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Estudiantes manda y sigue! El Pincha fue más efectivo y es finalista

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Estudiantes

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Gimnasia

VIDEO. ¡Festeje Pincha! Con pasión y color, pero 23 detenidos

Un matrimonio de jubilados fue atacado por tres encapuchados

Dolor en La Plata por la muerte de la artista Cristina Soria de Bellone

Gremios bonaerenses insisten con ser llamados a paritarias

Mercado inmobiliario local: con cautela, se advierte una leve mejora
+ Leidas

La movilización será terrestre por el colapso

¿Sigue Zaniratto?: reunión positiva para la continuidad del DT

Otra vuelta de tuerca: el Gobierno ya apura la reforma laboral

Robo, abuso sexual y drama: investigan un brutal ataque en el Bosque

Los médicos ante la crisis de la salud

Advierten sobre el impacto de la contaminación plástica en La Plata

Domínguez: el récord de las seis finales en dos años

Asado navideño: menos reservas y precios al alza
Últimas noticias de La Ciudad

Advierten sobre el impacto de la contaminación plástica en La Plata

Asado navideño: menos reservas y precios al alza

¡$4.000.000!: el Súper Cartonazo sigue creciendo

Distinción para 500 estudiantes platenses por su promedio
Espectáculos
Sin paz: el padre y las amigas de Amy, en pie de guerra
“La habitación de Ludwig”: Beethoven, entre la teoría y la ficción cibernética
Acaramelado: Demichelis viajó hasta Mendoza para besarse con otra mujer en pleno divorcio
Vir Gallardo: “El Congreso es peor que el Bailando: grito acá, grito allá, vuelan cosas”
“Que lo sepa todo el mundo” Fede Bal y Evelyn Botto blanquearon su romance
Deportes
Domínguez: el récord de las seis finales en dos años
Sosa pega la vuelta y la duda es Martirena
¿Sigue Zaniratto?: reunión positiva para la continuidad del DT
El plantel bancó a Úbeda para que siga como DT
Los tres refuerzos que fue a buscar River y que se le cayeron en horas
Policiales
Robo, abuso sexual y drama: investigan un brutal ataque en el Bosque
Cayeron en una estafa y perdieron los ahorros destinados a sus hijos
Condenan al expolicía que asesinó a su vecino
Audiencia relevante en el juicio contra Tagliaferro
VIDEO. Un partido de fútbol infantil en La Plata terminó en escándalo
Información General
“Tené tu mejor bebé”: la selección de embriones reenciende un viejo debate
Una broma paralizó el aeropuerto de Mendoza
Prohíben el uso de fuego en parques nacionales
Los números de la suerte del miércoles 10 de Diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
En el Día del Mate, el museo quedó inaugurado y se celebró a lo grande

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla