Cuando el verano pide aire: de $500 mil a 1.3 millón por algo de fresco

Los aparatos en la versión de pared para habitaciones o el comedor compiten ahora con los portátiles, cuentan en los negocios. Con esa modalidad, se puede esquivar la instalación, que requiere 300 mil pesos
El inicio formal de la temporada estival en La Plata trajo consigo el repunte habitual de las temperaturas, poniendo en alerta a los vecinos que aún no han resuelto la climatización de sus hogares. En respuesta, los comercios de electrodomésticos ofrecen una amplia gama de precios de equipos de aire acondicionado, con un foco puesto en los pagos al contado y las promociones con tarjetas.
Este diario realizó un relevamiento en los locales de la zona céntrica, confirmando que el costo de un equipo split oscila entre los 600 mil pesos en la parte más baja y puede llegar a 1,3 millón, dependiendo de la marca y la capacidad.
Tradicionalmente, los aires acondicionados de pared (split), los más elegidos por los platenses para acondicionar living, comedores y habitaciones, muestran una marcada diferencia de costos. Eso, se está poniendo en tela de juicio. En una cadena de electrodomésticos con varias sucursales en la Ciudad comentaron a este diario que, desde comienzo de mes, tienen consultas y ventas. “Lo que más se está vendiendo son los portátiles, que no requieren instalación y son más económicos que los convencionales”, indicó Luis Hardoy empleado del local.
Según la potencia en watts, el equipo portátil ronda los $500 mil, mientras el split parte de ese valor y puede llegar al millón de pesos.
Cuentan en los comercios que la tecnología promovió aumentos. Los equipos sumaron nuevas plaquetas y motores pero se aclara que eso ofrece mayor control de consumo eléctrico, que abarata la boleta mensual de la luz.
En el rango de equipos estándar, se pueden encontrar opciones como Philco, desde $599.999 hasta $759.999, o Kelvinator, que cuesta $649.999.
La marca Carrier se ubica entre $799.999 y $899.999, mientras que un modelo BGH de 30 a 35 metros cuadrados (apto para living o comercio) tiene un valor de $773.217.
En el segmento de alta gama y mayor rendimiento, los valores se disparan.
Un modelo Samsung se cotiza en $949.999. Los picos de precio incluyen la marca LG, que alcanza los $1.349.999, y un equipo TCL en $1.249.999. Otras referencias de alta gama relevadas incluyen modelos Hitachi que superan el millón de pesos.
Para quienes buscan una solución más económica o provisoria, los aires acondicionados portátiles o de ventana se presentan como una alternativa, eliminando el costo de mano de obra de la instalación.
En este segmento, marcas como Surrey y Midea se ofrecen a un precio uniforme de $699.999. La marca BGH tiene un modelo más costoso, llegando a $1.349.999, mientras que un equipo portátil Kanji Home se releva en $890.549.
Un dato no menor para los platenses es el costo de la instalación. La mano de obra para un equipo de 3.500 frigorías (medida estándar) en La Plata asciende a unos $200.000 si se contrata personal matriculado.
A este monto se deben sumar, aproximadamente, otros $100.000 en materiales necesarios para la colocación, elevando significativamente el gasto total para quienes optan por el split.
Si bien los precios relevados son al contado, los locales céntricos compensan los altos valores ofreciendo planes de financiación. Durante esta semana, las ofertas más comunes incluyen pagos en 3 o 6 cuotas sin interés, e incluso planes especiales con el Banco Provincia que extienden las cuotas a 9 y 12 meses sin interés en productos seleccionados, permitiendo a los vecinos afrontar el gasto con mayor flexibilidad.
