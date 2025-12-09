Aumento a docentes bonaerenses: los gremios se sumaron al pedido urgente de estatales para que se reabra la paritaria
El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) solicitó hoy ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia, la urgente convocatoria a la Comisión Técnica Salarial, para dar continuidad a la Paritaria Docente 2025.
El pedido, indicaron en un comunicado, "responde a la imperiosa necesidad de toda la docencia bonaerense de percibir un incremento salarial antes de la finalización del corriente año, con el claro objetivo de ganarle a la inflación y recuperar poder adquisitivo para el sector".
Asimismo, desde el FUDB agregaron que solicitan "una pronta reunión con la nueva Directora General de Cultura y Educación, Sra. Flavia Terigi, con la finalidad de compartir una agenda de trabajo que incluya temas que aún están pendientes de tratamiento, como así también aquellos necesarios a retomar para el inicio del 2026".
El reclamo de FEB se suma a los pedidos que vienen formulando desde varias organizaciones gremiales que representan a estatales en la Provincia.
Los pedidos se dispararon luego de que se aprobara la ley de financiamiento, que le permite a Axel Kicillof tomar deuda por el equivalente a US$ 3.680 millones, aunque para que esa operatoria sea factible falta la autorización del ministro de Economía nacional, Luis Caputo.
Como se informó, en los primeros 10 meses de este año, los estatales recibieron una suba del 25,9 % contra una inflación del 24,8% para el mismo período.
