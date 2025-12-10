Cazas de EE UU ingresaron al espacio aéreo venezolano durante 40 minutos

Otra vuelta de tuerca: el Gobierno ya apura la reforma laboral
Dos aviones de combate F-18 de Estados Unidos ingresaron en el espacio aéreo venezolano y sobrevolaron durante unos 40 minutos el Golfo de Venezuela, en una nueva señal de presión militar hacia el gobierno de Nicolás Maduro.
De acuerdo con información publicada por The Miami Herald, las aeronaves volaron en tándem a menos de 100 millas al noreste de Maracaibo y mantuvieron una altitud cercana a los 7.600 metros. Miles de usuarios en Venezuela siguieron el recorrido a través de plataformas de rastreo, donde se observó un patrón de vuelo en forma de “pajarita” sobre el golfo.
A esta operación se sumó, en la madrugada, el ingreso al FIR de Maiquetía de un dron MQ-4C Triton de la Marina estadounidense, identificado como 169804 BLKCAT6, que realizó maniobras de reconocimiento frente a la costa venezolana en el mar Caribe, según informó el sitio local La Patilla.
El movimiento militar ocurre mientras Washington incrementa su presencia en el Caribe. Desde septiembre, Estados Unidos despliega en la zona destructores, submarinos, cazas y el portaaviones USS Gerald R. Ford, junto a entre 15.000 y 16.000 efectivos. La operación, denominada Lanza del Sur, se presenta oficialmente como un esfuerzo para combatir el narcotráfico.
A la vez, la administración estadounidense acusa a Maduro de liderar el llamado Cartel de los Soles y ofrece una recompensa por su captura. El presidente Donald Trump reiteró que el mandatario venezolano “tiene los días contados”.
Además, afirmó que “pronto atacaremos también en tierra”. Según funcionarios citados por medios estadounidenses, no se prevé una invasión, sino posibles ataques a infraestructura vinculada al narcotráfico.
En los últimos meses, fuerzas de Estados Unidos bombardearon embarcaciones que consideraron asociadas al tráfico de drogas en el Caribe y el Pacífico, con más de 80 personas muertas en unos veinte operativos.
Los cazas estadounidenses sobrevolaron una zona estratégica para el sector energético venezolano, entre los estados de Zulia y Falcón, donde se ubican refinerías, puertos y corredores petroleros. El lago de Maracaibo y el Golfo de Venezuela concentran parte central de la actividad hidrocarburífera del país.
La presencia militar de Estados Unidos ha generado reacciones del gobierno de Maduro, que acusa a Washington de planear “actos de agresión” bajo el pretexto de operaciones antidrogas. Caracas declaró el estado de emergencia, activó a sus fuerzas armadas y a las milicias, y desplegó baterías antiaéreas S-300VM de fabricación rusa en zonas que protegen Caracas y áreas industriales.
Fuentes estadounidenses señalaron que, semanas atrás, Trump mantuvo un diálogo telefónico con Maduro para explorar una salida negociada del poder. Según esas versiones, el líder venezolano habría solicitado amnistía para él y más de cien allegados, una condición rechazada por la Casa Blanca.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
