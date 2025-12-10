Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |LE HABÍA PEGADO UN BALAZO POR EL VOLUMEN ALTO DE LA MÚSICA

Condenan al expolicía que asesinó a su vecino

Rafael Horacio Moreno (75), ex agente Federal, recibió una pena de 8 años y medio de prisión efectiva por matar a Sergio Díaz

Condenan al expolicía que asesinó a su vecino

mató a su vecino por el volumen de la música y fue condenado / web

10 de Diciembre de 2025 | 02:10
Edición impresa

La Justicia de La Matanza dictó ayer una dura condena contra Rafael Horacio Moreno, el ex policía federal de 75 años que mató a su vecino en plena madrugada navideña durante una violenta discusión por el volumen de la música. El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2, a cargo de la jueza Lucila Pacheco, resolvió imponerle 8 años y medio de prisión de cumplimiento efectivo, además de inhabilitarlo por 10 años para poseer o portar armas de fuego.

La resolución descartó, además, el pedido de la defensa para que Moreno pudiera cumplir la pena en su domicilio. Según el fallo, la gravedad del hecho y el riesgo procesal no permitían otra alternativa que la continuidad de la detención en un establecimiento penitenciario.

El crimen ocurrió en la madrugada del 25 de diciembre, en Lomas del Mirador. Esa noche, Sergio David Díaz, colectivero de 40 años, festejaba Navidad en la casa de un amigo cuando Moreno –molesto por la música a alto volumen– cruzó desde su vivienda de la calle Acevedo al 4100 para exigir que bajaran el sonido. La discusión derivó rápidamente en insultos, empujones y una escena que quedó registrada tanto por cámaras de seguridad como por el celular de un testigo.

En esas imágenes se observa a Moreno con un revólver Taurus calibre .38 en la mano, increpando a Díaz. El colectivero, sorprendido por la presencia del arma, alcanza a recriminarle: “¿Qué me sacás el fierro? ¿Quién te creés que sos?”. Segundos después, se escucha el estallido del disparo que terminó con su vida. La bala ingresó por el abdomen y salió por la espalda, provocándole lesiones internas irreversibles.

 

