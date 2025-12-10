El Consejo Escolar platense también estrena su nueva integración

La mitad del Consejo Escolar local se renovará esta semana, cuando los cinco integrantes electos en las elecciones del 7 de septiembre juren ante el intendente, Julio Alak. Se trata de tres consejeros de Fuerza Patria y dos de La Libertad Avanza, que se suman a un esquema de tres peronistas, uno del PRO y una radical.

En una sesión especial que se espera para esta semana, asumirán por el peronismo, el exsenador provincial Emilio López Muntaner, la actual consejera, que va por la reelección, Romina Coronel, y Horacio Gilberto.

Además de reelegir en su cargo, Coronel, proveniente del Ateneo Eva Perón, tiene uno de los roles claves del Consejo local, al encargarse de la comisión de Personal, a cargo de la coordinación del funcionamiento de docentes y auxiliares de las escuelas públicas en nuestra ciudad.

La Libertad Avanza (LLA) ingresa al organismo platense por primera vez, con dos miembros: Ivana Pasquale, del ala que conduce la directora del Banco Nación, Carolina Piparo, y Ricardo Cardelino, quien responde al dirigente bonaerense libertario Sebastián Pareja.

Además de los mencionados, integran el cuerpo la radical Sofía Walberto, el macrista Emiliano De Martino y la camporista Roxana Palmitesta, quien hasta ahora se ocupó de otra de las comisiones más importantes del órgano: la de Infraestructura.

El alakista Iván Maidana ocupa la presidencia del Consejo, el cargo más importante. Sin embargo, también tiene relevancia el cargo de tesorero, que hasta ahora ejerció Laura Salamone, vinculada al gremio de trabajadores municipales de Darío Alfano.

La sesión preparatoria para poner la nueva integranción en funcionamiento se llevó a cabo el viernes pasado. Sin embargo, en un panorama de nuevas relaciones de fuerzas, oficialismo y oposición no lograron arribar a un consenso sobre la designación de autoridades.

Por eso, a pesar de que circulaba la versión de que Maidana continuaría al frente de la Presidencia, ni su cargo ni el del tesorero y las principales comisiones pudo ser designado en ese fallido encuentro, que pasó a un cuarto intermedio.

Ahora se espera que entre el jueves y el viernes los consejeros presten juramento en el Palacio Municipal, ante el intendente, Julio Alak, aunque el día y el horario de la ceremonia ayer no habían sido confirmados.

Si bien en los últimos años los Consejos Escolares de los municipios bonaerenses fueron perdiendo protagonismo, continúan siendo un órgano de la Constitución provincial con carácter legislativo y ejecutivo.

Se dice que reciben el 2,5 por ciento de la recaudación de impuestos provinciales, aunque los recursos de los que disponen fueron disminuyendo durante el último año. Si bien se ocupan del mantenimiento edilicio de las escuelas y la coordinación de su funcionamiento, las obras de infraestructura de importancia pasaron a ser ejecutadas por los intendentes, a partir de la creación del Fondo Educativo. Esta partida de origen provincial se dirige directamente a los Ejecutivos municipales, debiendo destinar un 40 por ciento del total a obras para la recuperación edilicia de los establecimientos educativos.