Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Información General |LA CUESTIONABLE PROMESA DE NIÑOS “OPTIMIZADOS”

“Tené tu mejor bebé”: la selección de embriones reenciende un viejo debate

Una campaña en el metro de Nueva York que promociona la posibilidad de elegir los rasgos de los hijos reavivó el debate sobre los límites éticos y los riesgos sociales

“Tené tu mejor bebé”: la selección de embriones reenciende un viejo debate

Uno de los afiches publicitarios aparecidos en el metro de Nueva York días atrás / web

10 de Diciembre de 2025 | 02:21
Edición impresa

Nueva York volvió a convertirse en escenario de un debate que mezcla ciencia, ética y futuro. La polémica estalló tras el reciente lanzamiento de una campaña publicitaria de Nucleus Genomics, una startup que ofrece un software capaz de comparar embriones y predecir más de 2.000 rasgos, desde la predisposición a enfermedades hereditarias hasta características físicas como el color de ojos o de cabello. Los anuncios, desplegados en distintas estaciones del metro, acuden a un mensaje provocador: “Have Your Best Baby” (“Tené tu mejor bebé”).

La respuesta no tardó en llegar: las ventas de la empresa crecieron 1.700% desde el inicio de la campaña, pero también crecieron las críticas. Mientras algunos celebran la posibilidad de evitar enfermedades genéticas graves, otros advierten que la tecnología podría traspasar un umbral peligroso al permitir —aunque de manera indirecta— la selección de rasgos y la búsqueda de bebés “optimizados”.

El director ejecutivo y fundador de la compañía, Kian Sadeghi, defendió la propuesta asegurando que su software brinda información valiosa a las familias y que la herramienta es “segura” y “opcional”.

Los paquetes de análisis de Nucleus Genomics cuestan entre 8.999 y 24.999 dólares e incluyen evaluaciones de riesgo genético basadas en pruebas poligénicas. Estas pruebas generan un “puntaje” que estima la probabilidad de desarrollar enfermedades o expresar determinados rasgos.

Sin embargo, la comunidad científica mantiene reservas importantes. Muchos expertos recuerdan que la mayoría de los datos genéticos provienen de poblaciones de origen europeo, lo que limita la precisión en otros grupos. Por otra parte, señalan, los rasgos complejos —incluidos muchos físicos y cognitivos— dependen tanto del entorno y del estilo de vida como de la genética.

El debate también se desplazó hacia cuestiones sociales. ¿Qué ocurre si solo quienes pueden pagar acceden a estas evaluaciones avanzadas? Investigadores y organizaciones advierten que esta tecnología podría profundizar desigualdades ya existentes y generar nuevas formas de segmentación social, con familias capaces de pagar por “optimización genética” y otras relegadas sin acceso a las mismas herramientas.

LE PUEDE INTERESAR

Una broma paralizó el aeropuerto de Mendoza

LE PUEDE INTERESAR

Prohíben el uso de fuego en parques nacionales

Por lo pronto las encuestas muestran que la opinión pública está lejos de un consenso. Un relevamiento realizado en 2024 en Estados Unidos reveló un alto respaldo a las pruebas destinadas a prevenir enfermedades físicas, una aceptación más tibia para trastornos mentales y un rechazo mayoritario a la selección de rasgos estéticos o asociados a la inteligencia.

La campaña de Nucleus Genomics, pensada para captar la atención de futuros padres, terminó reavivando una discusión global: hasta dónde pueden —o deben— llegar las familias y la biotecnología cuando se trata de intervenir en la vida antes del nacimiento. Y si la promesa de “tu mejor bebé” es progreso… o un eco inquietante del Tercer Reich.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Estudiantes manda y sigue! El Pincha fue más efectivo y es finalista

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Estudiantes

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Gimnasia

VIDEO. ¡Festeje Pincha! Con pasión y color, pero 23 detenidos

Un matrimonio de jubilados fue atacado por tres encapuchados

Dolor en La Plata por la muerte de la artista Cristina Soria de Bellone

Gremios bonaerenses insisten con ser llamados a paritarias

Mercado inmobiliario local: con cautela, se advierte una leve mejora
+ Leidas

La movilización será terrestre por el colapso

¿Sigue Zaniratto?: reunión positiva para la continuidad del DT

Otra vuelta de tuerca: el Gobierno ya apura la reforma laboral

Recolección de equipamiento informático en desuso

Robo, abuso sexual y drama: investigan un brutal ataque en el Bosque

Los médicos ante la crisis de la salud

Domínguez: el récord de las seis finales en dos años

Avances por el regreso de Ignacio Fernández
Últimas noticias de Información General

Una broma paralizó el aeropuerto de Mendoza

Prohíben el uso de fuego en parques nacionales

Los números de la suerte del miércoles 10 de Diciembre de 2025, según el signo del zodíaco

En el Día del Mate, el museo quedó inaugurado y se celebró a lo grande
Espectáculos
Sin paz: el padre y las amigas de Amy, en pie de guerra
“La habitación de Ludwig”: Beethoven, entre la teoría y la ficción cibernética
Acaramelado: Demichelis viajó hasta Mendoza para besarse con otra mujer en pleno divorcio
Vir Gallardo: “El Congreso es peor que el Bailando: grito acá, grito allá, vuelan cosas”
“Que lo sepa todo el mundo” Fede Bal y Evelyn Botto blanquearon su romance
Deportes
Domínguez: el récord de las seis finales en dos años
Sosa pega la vuelta y la duda es Martirena
¿Sigue Zaniratto?: reunión positiva para la continuidad del DT
El plantel bancó a Úbeda para que siga como DT
Los tres refuerzos que fue a buscar River y que se le cayeron en horas
Policiales
Robo, abuso sexual y drama: investigan un brutal ataque en el Bosque
Cayeron en una estafa y perdieron los ahorros destinados a sus hijos
Condenan al expolicía que asesinó a su vecino
Audiencia relevante en el juicio contra Tagliaferro
VIDEO. Un partido de fútbol infantil en La Plata terminó en escándalo
La Ciudad
Advierten sobre el impacto de la contaminación plástica en La Plata
Asado navideño: menos reservas y precios al alza
Cuando el verano pide aire: de $500 mil a 1.3 millón por algo de fresco
¡$4.000.000!: el Súper Cartonazo sigue creciendo
Distinción para 500 estudiantes platenses por su promedio

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla