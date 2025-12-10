Filosa acusación de Fabián Mazzei contra Adrián Suar: "Veo que el malo es el bueno"

Araceli González reavivó su conflicto con Adrián Suar. En la tele, dejó en evidencia que el productor no fue bueno con ella después de su separación.

Enseguida, se la acusó de no querer soltarlo y fue muy criticada. Pero, ahora Fabián Mazzei la defendió y fulminó al gerente de El Trece.

"No sufro cuando Araceli da notas, pero no me gusta escuchar comentarios desubicados o que alguien diga alguna b..., ahí me enojo", lanzó Fabián Mazzei, mientras que agregó: "Ella hizo un descargo porque le hablaban de soltar. Siempre dice eso, hace 25 años, entonces basta. Tenés que saber la interna, no me quiero meter ahí, pero en algún momento se sabrá", continuó.

"A veces veo que el bueno es el malo y el malo es el bueno. En su momento ella no habló y cuidó mucho la salud mental de su nene, pero él ahora está grande", tiró Fabián Mazzei.

"No me gusta la mentira. No quiero seguir metiendo púa, pero le dijeron 'cobarde' e 'hipócrita' y Araceli no lo es. Te puedo asegurar que soltar no es del lado ella, en un par de meses, quizás verán".

"A veces los matrimonios se separan y ponen a los hijos en el medio y eso no le gusta a nadie. Entonces, Ara priorizó a su hijo. Ahora como Toto ya es grande, ella tiene derecho a decir lo que quiera", cerró Fabián.