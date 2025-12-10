Sube la temperatura este miércoles en La Plata y rige alerta por tormentas fuertes: a qué hora llegarían

l tiempo en La Plata y alrededores se presenta este miércoles con cielo parcialmente nublado a mayormente nublado hacia la noche con probabilidad de tormentas fuertes. Se espera, además, vientos leves y aumento de las temperaturas, que se ubicarán entre 17ºC y 27ºC, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el organismo oficial, el anuncio de alerta amarilla puede implicar que "el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 70 km/h, y abundante caída de agua en cortos períodos".

La previsión estima “valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm., que pueden ser superados en forma puntual”.

Cómo sigue la semana en La Plata

Para el jueves se aguarda cielo nublado con probabilidad de chaparrones por la madrugada y tormentas aisladas hacia la tarde, vientos leves y temperatura mínima de 22ºC y máxima de 29ºC.

En tanto que el viernes habrá mejora del tiempo con cielo apenas nublado, vientos leves y temperatura mínima de 22ºC y máxima de 32ºC, informó el SMN.