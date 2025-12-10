Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |197 y 76

Saquearon una casa en Olmos con los dueños de viaje

Saquearon una casa en Olmos con los dueños de viaje
10 de Diciembre de 2025 | 02:04
Edición impresa

Un hombre y su hijo viajaron el domingo desde su casa en Olmos hasta la localidad de Virrey del Pino, partido de La Matanza, por una carrera de caballos en la cual iba a participar uno de esta familia.

Pero a decir de fuentes policiales de la zona oeste platense, la ocasión fue aprovechada por delincuentes para consumar un cuantioso y variado escruche en la vivienda habitada por padre e hijo, en la zona de 197 y 76.

Así lo constataron estos últimos cuando volvieron a las 20 de esa jornada. Al respecto, uno de los voceros precisó que “el candado de la tranquera había sido forzado y la puerta de entrada tenía su cerradura dañada. Y causaron otros destrozos en el inmueble”.

Sobre los faltantes, detalló que “se fueron con una motosierra, una moto guadaña, una hidrolavadora industrial, baterías de un auto y de un camión estacionados afuera”.

“De un galpón sustrajeron diez chanchitos, riendas, tenazas, bozales, pescueceras, frenos completos, remachadoras, mantas, remedios para equinos. Y de otro galpón robaron cinco corderos”, enumeró. Hay sospechoso en la mira.

 

LE PUEDE INTERESAR

imagen

El policía acusado de violar a una joven seguirá tras las rejas

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Otro episodio de violencia en un partido de fútbol infantil en La Plata
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Estudiantes manda y sigue! El Pincha fue más efectivo y es finalista

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Estudiantes

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Gimnasia

VIDEO. ¡Festeje Pincha! Con pasión y color, pero 23 detenidos

Un matrimonio de jubilados fue atacado por tres encapuchados

Dolor en La Plata por la muerte de la artista Cristina Soria de Bellone

Gremios bonaerenses insisten con ser llamados a paritarias

Mercado inmobiliario local: con cautela, se advierte una leve mejora
+ Leidas

La movilización será terrestre por el colapso

¿Sigue Zaniratto?: reunión positiva para la continuidad del DT

Otra vuelta de tuerca: el Gobierno ya apura la reforma laboral

Recolección de equipamiento informático en desuso

Robo, abuso sexual y drama: investigan un brutal ataque en el Bosque

Los médicos ante la crisis de la salud

Avances por el regreso de Ignacio Fernández

Domínguez: el récord de las seis finales en dos años
Últimas noticias de Policiales

Robo, abuso sexual y drama: investigan un brutal ataque en el Bosque

Cayeron en una estafa y perdieron los ahorros destinados a sus hijos

Condenan al expolicía que asesinó a su vecino

Audiencia relevante en el juicio contra Tagliaferro
Espectáculos
Sin paz: el padre y las amigas de Amy, en pie de guerra
“La habitación de Ludwig”: Beethoven, entre la teoría y la ficción cibernética
Acaramelado: Demichelis viajó hasta Mendoza para besarse con otra mujer en pleno divorcio
Vir Gallardo: “El Congreso es peor que el Bailando: grito acá, grito allá, vuelan cosas”
“Que lo sepa todo el mundo” Fede Bal y Evelyn Botto blanquearon su romance
Información General
“Tené tu mejor bebé”: la selección de embriones reenciende un viejo debate
Una broma paralizó el aeropuerto de Mendoza
Prohíben el uso de fuego en parques nacionales
Los números de la suerte del miércoles 10 de Diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
En el Día del Mate, el museo quedó inaugurado y se celebró a lo grande
La Ciudad
Advierten sobre el impacto de la contaminación plástica en La Plata
Asado navideño: menos reservas y precios al alza
Cuando el verano pide aire: de $500 mil a 1.3 millón por algo de fresco
¡$4.000.000!: el Súper Cartonazo sigue creciendo
Distinción para 500 estudiantes platenses por su promedio
Deportes
Domínguez: el récord de las seis finales en dos años
Sosa pega la vuelta y la duda es Martirena
¿Sigue Zaniratto?: reunión positiva para la continuidad del DT
El plantel bancó a Úbeda para que siga como DT
Los tres refuerzos que fue a buscar River y que se le cayeron en horas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla