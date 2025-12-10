Saquearon una casa en Olmos con los dueños de viaje

Un hombre y su hijo viajaron el domingo desde su casa en Olmos hasta la localidad de Virrey del Pino, partido de La Matanza, por una carrera de caballos en la cual iba a participar uno de esta familia.

Pero a decir de fuentes policiales de la zona oeste platense, la ocasión fue aprovechada por delincuentes para consumar un cuantioso y variado escruche en la vivienda habitada por padre e hijo, en la zona de 197 y 76.

Así lo constataron estos últimos cuando volvieron a las 20 de esa jornada. Al respecto, uno de los voceros precisó que “el candado de la tranquera había sido forzado y la puerta de entrada tenía su cerradura dañada. Y causaron otros destrozos en el inmueble”.

Sobre los faltantes, detalló que “se fueron con una motosierra, una moto guadaña, una hidrolavadora industrial, baterías de un auto y de un camión estacionados afuera”.

“De un galpón sustrajeron diez chanchitos, riendas, tenazas, bozales, pescueceras, frenos completos, remachadoras, mantas, remedios para equinos. Y de otro galpón robaron cinco corderos”, enumeró. Hay sospechoso en la mira.