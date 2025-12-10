Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía

Otra vuelta de tuerca: el Gobierno ya apura la reforma laboral

El jefe de Gabinete anunció su presentación en el Congreso. Propone fraccionar vacaciones y recorte en las indemnizaciones. Cambios en las convenciones colectivas y la jornada laboral. Además, de rebaja de aportes

10 de Diciembre de 2025 | 02:08
Edición impresa

El Gobierno nacional presentó oficialmente ayer los puntos clave de su renovado paquete de reformas laborales y que busca introducir modificaciones sustanciales en la legislación del trabajo y empleo en Argentina.

Mientras, el Senado buscará abrir esta semana en comisión el debate sobre el proyecto de reforma laboral, que el Gobierno anunció ayer y enviará en las próximas horas a ese cuerpo legislativo.

Ayer, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció la presentación de la reforma laboral en el marco de las iniciativas incluidas en el Pacto de Mayo.

La iniciativa, que ya ha generado un intenso debate entre sindicatos, empresarios y la oposición, se centra en varios ejes que impactan directamente en la relación laboral.

El proyecto de reforma laboral que introduce cambios significativos en el financiamiento de las indemnizaciones, la estructura de contribuciones patronales y el régimen de vacaciones.

El proyecto establece la creación de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), financiados con una contribución obligatoria del 3% de la masa salarial. Ese aporte será descontado de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), lo que representa una reasignación de recursos que habitualmente se destinan al pago de jubilaciones y pensiones. Pero para el pago de indemnizaciones se acortará el pago de vacaciones y medio aguinaldo.

El proyecto también introduce cambios en el régimen de vacaciones. Se eleva a 45 días la antelación mínima obligatoria para notificar el inicio del descanso anual, mediante comunicación escrita. Las convenciones colectivas podrán modificar ese plazo según las necesidades de cada sector. Se habilita además el fraccionamiento de las vacaciones.

El proyecto incorpora herramientas para reorganizar la jornada laboral mediante convenios colectivos adaptados a cada actividad.

Tras su presentación formal, el foco de la discusión se traslada al Senado de la Nación , donde el oficialismo buscará un tratamiento acelerado.

El bloque de la Libertad Avanza (LLA), en ese sentido, estuvo ultimando los detalles sobre la pelea que encarará el oficialismo para conseguir sancionar la reforma laboral, con la cual el Poder Ejecutivo buscará fomentar la creación de empleo.

Para conseguir su objetivo de avanzar con el proyecto laboral, la vicepresidenta Victoria Villarruel debe conformar la Comisión de Trabajo y Previsión Social, donde se librará la primera batalla para conseguir la sanción de esta iniciativa, que es rechazada por el peronismo, la CTA y la CGT.

El objetivo de la LLA es abrir la discusión el jueves próximo en la comisión, que podría ser presidida en forma temporal por la senadora Patricia Bullrich, quien ha tenido en el pasado fuertes controversias con los “Gordos de la CGT” y en especial con Hugo Moyano, cuando fue ministra de Trabajo en el Gobierno de Fernando de la Rúa.

Si bien la meta de Bullrich es tratar la reforma antes del 30 de diciembre, lo más probable es que se sancione a fin de enero o febrero, reconocieron fuentes legislativas a esta agencia.

No se trata de una discusión sencilla ya que buscan instrumentar cambios en el sistema de indemnizaciones, la ultra actividad de los convenios, establecer límites a las asambleas en los lugares de trabajo y restringir la responsabilidad de la empresa cuando la responsabilidad es de una firma tercerizada, entre otros puntos.

La comisión tendrá 17 miembros y se estima que el peronismo contaría con 6 miembros, entre 4 y 5 LLA y el resto será distribuido entre la UCR, PRO y bloques provinciales.De esta manera, el oficialismo necesitará cerrar acuerdos para tener el dictamen de mayoría y para lograr su aprobación en el recinto de sesiones, ya que tiene una veintena de los 37 que necesita para obtener el quórum y sancionar esta iniciativa.

El oficialismo tiene 20 senadores -aunque por ahora tiene 19 ya que está pendiente la jura de Enzo Fullone, quien reemplazará a Lorena Villaverde- con lo cual necesita que apoyen el proyecto la decena de senadores de la UCR, 5 del PRO, y al menos dos provinciales.

Sobre la reforma laboral, la senadora radical Carolina Losada (UCR) aseguró que “hay muchísimas posibilidades” de que el proyecto sea aprobado por el Congreso y explicó que la iniciativa contiene “muchos puntos que son súper favorables para los trabajadores y para las pymes”.

En una entrevista radial, la legisladora santafecina criticó, además, a los sectores del sindicalismo que se oponen a una iniciativa “que todavía no conocen” y sostuvo que “quizás a lo que tienen miedo es que en alguna reforma o se les termine algún curro o algún beneficio”.

En el Senado no creen que la reforma laboral se trate antes del 30 de diciembre

 

