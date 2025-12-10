Otra vuelta de tuerca: el Gobierno ya apura la reforma laboral
Otra vuelta de tuerca: el Gobierno ya apura la reforma laboral
Allanamientos a clubes: investigan a la financiera vinculada a la AFA
¿Sigue Zaniratto?: reunión positiva para la continuidad del DT
Advierten sobre el impacto de la contaminación plástica en La Plata
Cuando el verano pide aire: de $500 mil a 1.3 millón por algo de fresco
Robo, abuso sexual y drama: investigan un brutal ataque en el Bosque
El Consejo Escolar platense también estrena su nueva integración
El Gobierno sale al mercado y busca U$S1.000 millones a una tasa del 9%
Primer paro y protesta contra reforma laboral frente al Congreso
Presentación del libro “Topos”, del periodista Hugo Alconada Mon
Pese a las obras en 44 y 1 garantizan el servicio del Tren Universitario
Cayeron en una estafa y perdieron los ahorros destinados a sus hijos
VIDEO. Un partido de fútbol infantil en La Plata terminó en escándalo
Los cajones revueltos delataron el ingreso de ladrones a un comercio
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ocurrió en la oscuridad del Paseo, detrás del Albert Thomas: un joven de 27 años contó que fue golpeado, asaltado y violado por dos hombres. La Justicia intenta reconstruir la trama completa del episodio
La Plata vuelve a ser escenario de un despiadado y violento asalto que derivó en un abuso sexual, esta vez en plena zona del Paseo del Bosque. El hecho, que ya es investigado por la UFI N° 15 a cargo de la fiscal Cecilia Corfield, fue radicado durante la madrugada de ayer por un joven de 27 años en el Gabinete de Delitos contra la Integridad Sexual de la DDI, donde relató con crudeza lo que vivió.
Según pudo saber EL DIA, en base al testimonio del denunciante, todo ocurrió alrededor de las 2 de la mañana, cuando regresaba a pie de un cumpleaños por la calleja del Paseo del Bosque, a la altura de 57 y 115, detrás del colegio industrial Albert Thomas, un sector poco iluminado y rodeado de vegetación. El joven contó que en ese trayecto fue sorprendido por dos hombres que salieron desde el interior del Bosque y comenzaron a caminar detrás suyo. Ante esa situación, aceleró el paso; sin embargo, los desconocidos hicieron lo mismo hasta pegarse a él.
De acuerdo al parte, los atacantes lo interceptaron y, tras amenazarlo con frases intimidantes, lo obligaron a ingresar aún más hacia el interior del bosque. Allí, relató, fue golpeado cuando intentó resistirse. Luego lo tiraron al suelo, lo arrastraron y finalmente le sustrajeron la riñonera que llevaba puesta. En ese mismo momento -siempre según la denuncia- uno de los agresores abusó sexualmente de él: primero lo obligó a realizarle sexo oral y después lo sometió mediante penetración.
La víctima afirmó que, en medio del ataque, casi sin aire y desesperado, pidió levantarse unos segundos para poder respirar. Ese instante, según pudo contar, le permitió empujar al agresor y escapar corriendo en dirección a calle 60. Descalzo, llegó hasta la zona donde se encuentra Caballería, donde pidió ayuda. Personal policial salió a asistirlo de inmediato, dio aviso al 911 y luego lo trasladó para formalizar la denuncia.
En base a la información brindada por voceros, la víctima solo logró recuperar una de sus zapatillas, que había perdido mientras escapaba. El denunciante indicó que dentro de la riñonera que le robaron llevaba elementos de valor como celular y documentación. Asimismo aportó una descripción detallada del agresor principal: afirmó que se trataba de un hombre de unos 35 años.
En su declaración, el joven también señaló que durante el ataque los agresores lo intimidaron con amenazas de muerte, lo que profundizó el estado de desesperación y temor en el que se encontraba mientras intentaba evitar que lo siguieran sometiendo.
LE PUEDE INTERESAR
Cayeron en una estafa y perdieron los ahorros destinados a sus hijos
LE PUEDE INTERESAR
Condenan al expolicía que asesinó a su vecino
Las actuaciones quedaron bajo la órbita de la fiscal Corfield, que ordenó medidas para intentar identificar a los dos agresores y reconstruir con precisión lo ocurrido. En paralelo, los peritos trabajan en la zona, buscan indicios y relevan posibles cámaras cercanas a los accesos del Bosque que puedan aportar información sobre los movimientos de los sospechosos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí