Robo, abuso sexual y drama: investigan un brutal ataque en el Bosque

La Plata vuelve a ser escenario de un despiadado y violento asalto que derivó en un abuso sexual, esta vez en plena zona del Paseo del Bosque. El hecho, que ya es investigado por la UFI N° 15 a cargo de la fiscal Cecilia Corfield, fue radicado durante la madrugada de ayer por un joven de 27 años en el Gabinete de Delitos contra la Integridad Sexual de la DDI, donde relató con crudeza lo que vivió.

Según pudo saber EL DIA, en base al testimonio del denunciante, todo ocurrió alrededor de las 2 de la mañana, cuando regresaba a pie de un cumpleaños por la calleja del Paseo del Bosque, a la altura de 57 y 115, detrás del colegio industrial Albert Thomas, un sector poco iluminado y rodeado de vegetación. El joven contó que en ese trayecto fue sorprendido por dos hombres que salieron desde el interior del Bosque y comenzaron a caminar detrás suyo. Ante esa situación, aceleró el paso; sin embargo, los desconocidos hicieron lo mismo hasta pegarse a él.

De acuerdo al parte, los atacantes lo interceptaron y, tras amenazarlo con frases intimidantes, lo obligaron a ingresar aún más hacia el interior del bosque. Allí, relató, fue golpeado cuando intentó resistirse. Luego lo tiraron al suelo, lo arrastraron y finalmente le sustrajeron la riñonera que llevaba puesta. En ese mismo momento -siempre según la denuncia- uno de los agresores abusó sexualmente de él: primero lo obligó a realizarle sexo oral y después lo sometió mediante penetración.

La víctima afirmó que, en medio del ataque, casi sin aire y desesperado, pidió levantarse unos segundos para poder respirar. Ese instante, según pudo contar, le permitió empujar al agresor y escapar corriendo en dirección a calle 60. Descalzo, llegó hasta la zona donde se encuentra Caballería, donde pidió ayuda. Personal policial salió a asistirlo de inmediato, dio aviso al 911 y luego lo trasladó para formalizar la denuncia.

Amenazas de muerte

En base a la información brindada por voceros, la víctima solo logró recuperar una de sus zapatillas, que había perdido mientras escapaba. El denunciante indicó que dentro de la riñonera que le robaron llevaba elementos de valor como celular y documentación. Asimismo aportó una descripción detallada del agresor principal: afirmó que se trataba de un hombre de unos 35 años.

En su declaración, el joven también señaló que durante el ataque los agresores lo intimidaron con amenazas de muerte, lo que profundizó el estado de desesperación y temor en el que se encontraba mientras intentaba evitar que lo siguieran sometiendo.

Las actuaciones quedaron bajo la órbita de la fiscal Corfield, que ordenó medidas para intentar identificar a los dos agresores y reconstruir con precisión lo ocurrido. En paralelo, los peritos trabajan en la zona, buscan indicios y relevan posibles cámaras cercanas a los accesos del Bosque que puedan aportar información sobre los movimientos de los sospechosos.