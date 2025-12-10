Acaramelado: Demichelis viajó hasta Mendoza para besarse con otra mujer en pleno divorcio

Martín Demichelis está soltero, mientras transita su divorcio con Eva Anderson, pero parece que ya encontró quien le cuide el corazón: en las últimas horas, se lo vio muy acaramelado con una mujer en Mendoza, rodeado de mucha gente.

Demichelis, contaron en “A la tarde”, viajó especialmente a la provincia para encontrarse con esta mujer, algo que quizás obedezca a querer dar vuelta la página, o quizás sea simple desesperación, desde ya.

El video llega en un momento caliente para Demichelis, ya que está a punto de enfrentar un divorcio millonario con Evangelina Anderson, con quien compartió 18 años de pareja y formó una familia. La modelo, que ahora participa en “MasterChef Celebrity” (Telefe), ya se mostró junto a sus abogados, Fernando Burlando y Jésica Brigandi, anticipando que la división de bienes será tema de debate.