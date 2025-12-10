Allanamientos a clubes: investigan a la financiera vinculada a la AFA

La investigación por presunto lavado de dinero complicó gravemente a la conducción de la AFA: una causa penal espera una definición clave en la Justicia platense. Según la denuncia, las irregularidades rondan los movimientos de fondos vinculados a la financiera Sur Finanzas dentro del círculo del fútbol.

Ayer la Policía Federal Argentina (PFA) allanó distintas sedes de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA) en la causa relacionada con la financiera de Ariel Vallejo, un amigo del presidente de la AFA Claudio “Chiqui Tapia. Hubo más de 30 allanamientos en diferentes clubes, entre los que se encuentran Rácing, Independiente y San Lorenzo, además de la sede de Ezeiza y de la Superliga Argentina de Fútbol.

“Los allanamientos los pidió la fiscal (Cecilia Incardona) a partir de la documentación que encontramos en las oficinas de Sur Finanzas”, explicó una fuente con acceso al expediente. Y agregó: “Esa documentación revela indicios de determinadas irregularidades”.

Además de documentación, en esa primera tanda de allanamientos se secuestraron más de 50 teléfonos. El dueño de Sur Finanzas lo entregó de manera voluntaria al día siguiente en el juzgado de Armella junto con el de su madre, Graciela Vallejo.

La causa se elevó a los Tribunales de La Plata, donde el juez de la Cámara Federal de Apelaciones deberá resolver en los próximos días si dicta medidas cautelares -como la inhibición de bienes, la intervención judicial o la suspensión de autoridades- mientras avanza el proceso. Fuentes judiciales señalaron que el debate se centra en “la necesidad de preservar pruebas y evitar maniobras de ocultamiento”, dada la magnitud del presunto delito.

El escenario de máxima tensión pone en jaque no solo a la dirigencia, sino también al calendario del fútbol: si la Justicia decide intervenir la asociación, se podrían paralizar competencias, transferencias y decisiones institucionales, afectando a clubes, fútbol juvenil y competiciones internacionales vinculadas a la AFA.

En la causa de Banfield se investiga una presunta maniobra de lavado de activos por parte de Oscar Tucker y Federico José Spinosa, en representación del “Taladro”. Según consta en la causa, supuestamente sumaron al patrimonio del club un préstamo con Auriga League S.A. por 2.000.000 de euros, sin devolver la plata.

Vencidos los plazos sin pagar, se renegoció un mecanismo de repago de la obligación vinculada a la transferencia del jugador Agustín Urzi, que le daba a Auriga el derecho al 30% del precio neto de la transferencia del jugador, desde Banfield al club Juárez, de México. Hubo otro acuerdo posterior del 31 de enero de 2024, donde se habría ratificado el préstamo y la participación del 30% en futuras transferencias y la garantía de 1.000.000 de euros incluso si la transferencia no se realizaba.

El objeto de la investigación se amplió a partir de los allanamientos del lunes pasado a Sur Finanzas. “Además de lavado de dinero ahora también se investiga si hubo una administración fraudulenta”, reveló una fuente judicial.

El juez Armella dispuso un total de 33 allanamientos que incluyó la sede central de la AFA, en la calle Viamonte; el predio deportivo de la entidad, en Ezeiza; y las oficinas de la Superliga, en Puerto Madero. La medida comprendió también a los estadios, oficinas y sedes sociales de un total de 18 clubes de fútbol, como Rácing, San Lorenzo, Independiente, Argentinos Juniors y Barracas Central, Banfield, Deportivo Armenio, Acassuso, Brown de Adrogué, Defensores de Glew y Excursionistas.

La lista se completa con Los Andes, Platense, Témperley, Victoriano Arenas, Deportivo Morón, Sportivo Dock Sud y Estrella del Sur, un club que milita en la Primera C y decidió bautizar a su estadio con el nombre del presidente de la AFA.

Reacciones

Uno de los primeros clubes en expresarse al respecto fue Excursionistas, que aclaró que “en el día de la fecha se realizó en nuestra institución el requerimiento de determinada documentación en el marco de la investigación judicial que involucra a la empresa Sur Finanzas”. Sobre dicha situación, se explicó que “el único vínculo existente con dicha firma ha sido un acuerdo de sponsoreo”, y que “el club no mantiene con la empresa investigada ningún tipo de relación societaria, financiera ni administrativa”.

El ránking de los clubes lo encabeza San Lorenzo, por $660 millones, transferidos

Otro de los clubes que se expresó unas horas después fue Rácing. En el comunicado, la Comisión Directiva explicó que el vínculo con Sur Finanzas “se alcanzó en el año 2023” y que, según manifiesta la actual conducción, se trató “exclusivamente de un contrato de publicidad y sponsoreo”.

También fue allanada la sede del rojo de Avellaneda. Al respecto, sus autoridades explicaron: “Desde el primer minuto se puso toda la información a disposición de la Justicia, recalcando que la institución no tiene ni tuvo ningún convenio comercial, contrato, ni vínculo operativo y/o financiero con la empresa investigada”.

La mayoría de esos clubes tenían o tienen convenios de sponsoreo. En el caso de San Lorenzo, en cambio, recibió más $1.600 millones de préstamos y unos $300 millones por adelantos de derechos de TV.

El ranking de los clubes lo encabezan San Lorenzo, con $660 millones, Argentinos Juniors, con $200 millones y Rácing Club, con $ 100 millones transferidos.