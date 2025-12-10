Advierten sobre el impacto de la contaminación plástica en La Plata

Hay datos para nada alentadores: partículas de plástico habitan en el aire, en el agua, en los alimenos y, a través de estudios recientes, se descubrió que hay hasta 7 gramos en el cuerpo humano: lo equivalente a una cucharita de café o a una tarjeta de crédito.

Otro: para 2040, habrá más peso de plástico que de organismos vivos en mares y océanos.

¿Y en la Ciudad? La Plata enfrenta problemas en la recolección, cuenta con infraestructura limitada para el reciclaje, exhibe circulación de bolsas oxi-biodegradables prohibidas y dependen del trabajo informal para sostener la cadena de recuperación.

Todo esto lo reveló la Fundación ecologista Biósfera, cuyo presidente Horacio de Beláustegui y el pasante Jean Rafael Poulin -oriundo de la Universidad de Sherbrooke, Québec, Canadá- charlaron con el EL DIA.

Ambos, a través de diferentes relevamientos, exhibieron una radiografía del tratamiento del plástico en la Ciudad: un combo tóxico entre falta de educación ambiental, desinformación y desinterés de la población local.

la basura en la ciudad

“La gente dice que la gestión de puntos verdes no es buena. Tampoco saben si toda la basura va al mismo lugar o si sólo hay un tipo de camión recolector. La gente no se preocupa: sólo tira la basura en una bolsa enfrente de la casa y listo”, advirtió Poulin a este diario, quien realizó una encuesta a 100 personas de la Ciudad.

Según ese relevamiento, 6 de cada 10 platenses no separa los residuos reciclables en el hogar y 5 de cada diez deja los residuos enfrente dl hogar y no en los “Puntos verdes”. Asimismo, sólo 2 de cada 10 sacan los residuos todos los días y apenas el 16 por ciento sabe qué pasa con los materiales luego de ser depositados en los “Puntos verdes”.

En tanto, 6 de cada 10 asegura que toda la basura se junta en el mismo camión y sólo el 10 por ciento de los encuestados expresó que usaría más los “Puntos verdes” si recibiera más información.

En este sentido, de Beláustegui dijo a EL DIA: “Es importante la educación ambiental. De alguna forma debemos lograr mejorar la calidad de vida de la gente y eso se logra con educación. Si la población no se educa y no se informa, no sabe”.

Asimismo, sumó: “Hoy en día, los únicos que sí están reciclando en la actualidad, son aquellos representantes del reciclaje social”, dijo sobre los cartoneros y advirtió: “Pero ponen en riesgo su vida ante posibles intoxicaciones”.

Falso ambientalismo

Fundación Biósfera, a través de la intervención de Jean Rafael Poulin, advirtió sobre las consecuencias de falso ambientalismo o “greenwashin” en la Ciudad.

En un informe sobre sus estudios , la entidad expresa que: “Hoy en día, productos como las bolsas oxi-biodegradables se promocionan como ‘ecológicas’, cuando en realidad solo se fragmentan en microplásticos, contribuyendo a la contaminación del agua, del suelo y afectando gravemente la biodiversidad en todas las escalas”.

En el territorio bonaerense, desde 2008 rige la Ley provincial 13.868 cuyo objetivo es prohibir las bolsas de polietileno y obliga a reemplazarlas por degradables o biodegradables.

Según Poulin, en la Ciudad ocurre un “marketing engañoso”: básicamente se venden bolsas “sin especificar condiciones ni plazos de degradación”, indicó. A su vez, de Beláustegui agregó: “Es una estafa”. En cuanto a cambios, de Beláustegui concluyó: “Es vital informar sobre los riesgos y construir hábitos de reciclaje y cuidado”.