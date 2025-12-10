Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |El problema de las bolsas

Advierten sobre el impacto de la contaminación plástica en La Plata

La Fundación Biósfera detectó problemas en reciclaje y recolección de basura. También señaló “falso ambientalismo”

Advierten sobre el impacto de la contaminación plástica en La Plata
10 de Diciembre de 2025 | 02:11
Edición impresa

Hay datos para nada alentadores: partículas de plástico habitan en el aire, en el agua, en los alimenos y, a través de estudios recientes, se descubrió que hay hasta 7 gramos en el cuerpo humano: lo equivalente a una cucharita de café o a una tarjeta de crédito.

Otro: para 2040, habrá más peso de plástico que de organismos vivos en mares y océanos.

¿Y en la Ciudad? La Plata enfrenta problemas en la recolección, cuenta con infraestructura limitada para el reciclaje, exhibe circulación de bolsas oxi-biodegradables prohibidas y dependen del trabajo informal para sostener la cadena de recuperación.

Todo esto lo reveló la Fundación ecologista Biósfera, cuyo presidente Horacio de Beláustegui y el pasante Jean Rafael Poulin -oriundo de la Universidad de Sherbrooke, Québec, Canadá- charlaron con el EL DIA.

Ambos, a través de diferentes relevamientos, exhibieron una radiografía del tratamiento del plástico en la Ciudad: un combo tóxico entre falta de educación ambiental, desinformación y desinterés de la población local.

la basura en la ciudad

“La gente dice que la gestión de puntos verdes no es buena. Tampoco saben si toda la basura va al mismo lugar o si sólo hay un tipo de camión recolector. La gente no se preocupa: sólo tira la basura en una bolsa enfrente de la casa y listo”, advirtió Poulin a este diario, quien realizó una encuesta a 100 personas de la Ciudad.

LE PUEDE INTERESAR

Asado navideño: menos reservas y precios al alza

LE PUEDE INTERESAR

Cuando el verano pide aire: de $500 mil a 1.3 millón por algo de fresco

Según ese relevamiento, 6 de cada 10 platenses no separa los residuos reciclables en el hogar y 5 de cada diez deja los residuos enfrente dl hogar y no en los “Puntos verdes”. Asimismo, sólo 2 de cada 10 sacan los residuos todos los días y apenas el 16 por ciento sabe qué pasa con los materiales luego de ser depositados en los “Puntos verdes”.

En tanto, 6 de cada 10 asegura que toda la basura se junta en el mismo camión y sólo el 10 por ciento de los encuestados expresó que usaría más los “Puntos verdes” si recibiera más información.

En este sentido, de Beláustegui dijo a EL DIA: “Es importante la educación ambiental. De alguna forma debemos lograr mejorar la calidad de vida de la gente y eso se logra con educación. Si la población no se educa y no se informa, no sabe”.

Asimismo, sumó: “Hoy en día, los únicos que sí están reciclando en la actualidad, son aquellos representantes del reciclaje social”, dijo sobre los cartoneros y advirtió: “Pero ponen en riesgo su vida ante posibles intoxicaciones”.

Falso ambientalismo

Fundación Biósfera, a través de la intervención de Jean Rafael Poulin, advirtió sobre las consecuencias de falso ambientalismo o “greenwashin” en la Ciudad.

En un informe sobre sus estudios , la entidad expresa que: “Hoy en día, productos como las bolsas oxi-biodegradables se promocionan como ‘ecológicas’, cuando en realidad solo se fragmentan en microplásticos, contribuyendo a la contaminación del agua, del suelo y afectando gravemente la biodiversidad en todas las escalas”.

En el territorio bonaerense, desde 2008 rige la Ley provincial 13.868 cuyo objetivo es prohibir las bolsas de polietileno y obliga a reemplazarlas por degradables o biodegradables.

Según Poulin, en la Ciudad ocurre un “marketing engañoso”: básicamente se venden bolsas “sin especificar condiciones ni plazos de degradación”, indicó. A su vez, de Beláustegui agregó: “Es una estafa”. En cuanto a cambios, de Beláustegui concluyó: “Es vital informar sobre los riesgos y construir hábitos de reciclaje y cuidado”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Estudiantes manda y sigue! El Pincha fue más efectivo y es finalista

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Estudiantes

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Gimnasia

VIDEO. ¡Festeje Pincha! Con pasión y color, pero 23 detenidos

Un matrimonio de jubilados fue atacado por tres encapuchados

Dolor en La Plata por la muerte de la artista Cristina Soria de Bellone

Gremios bonaerenses insisten con ser llamados a paritarias

Mercado inmobiliario local: con cautela, se advierte una leve mejora
+ Leidas

La movilización será terrestre por el colapso

¿Sigue Zaniratto?: reunión positiva para la continuidad del DT

Otra vuelta de tuerca: el Gobierno ya apura la reforma laboral

Recolección de equipamiento informático en desuso

Robo, abuso sexual y drama: investigan un brutal ataque en el Bosque

Los médicos ante la crisis de la salud

Domínguez: el récord de las seis finales en dos años

Avances por el regreso de Ignacio Fernández
Últimas noticias de La Ciudad

Asado navideño: menos reservas y precios al alza

Cuando el verano pide aire: de $500 mil a 1.3 millón por algo de fresco

¡$4.000.000!: el Súper Cartonazo sigue creciendo

Distinción para 500 estudiantes platenses por su promedio
Espectáculos
Sin paz: el padre y las amigas de Amy, en pie de guerra
“La habitación de Ludwig”: Beethoven, entre la teoría y la ficción cibernética
Acaramelado: Demichelis viajó hasta Mendoza para besarse con otra mujer en pleno divorcio
Vir Gallardo: “El Congreso es peor que el Bailando: grito acá, grito allá, vuelan cosas”
“Que lo sepa todo el mundo” Fede Bal y Evelyn Botto blanquearon su romance
Policiales
Robo, abuso sexual y drama: investigan un brutal ataque en el Bosque
Cayeron en una estafa y perdieron los ahorros destinados a sus hijos
Condenan al expolicía que asesinó a su vecino
Audiencia relevante en el juicio contra Tagliaferro
VIDEO. Un partido de fútbol infantil en La Plata terminó en escándalo
Información General
“Tené tu mejor bebé”: la selección de embriones reenciende un viejo debate
Una broma paralizó el aeropuerto de Mendoza
Prohíben el uso de fuego en parques nacionales
Los números de la suerte del miércoles 10 de Diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
En el Día del Mate, el museo quedó inaugurado y se celebró a lo grande
Deportes
Domínguez: el récord de las seis finales en dos años
Sosa pega la vuelta y la duda es Martirena
¿Sigue Zaniratto?: reunión positiva para la continuidad del DT
El plantel bancó a Úbeda para que siga como DT
Los tres refuerzos que fue a buscar River y que se le cayeron en horas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla