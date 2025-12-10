Advierten sobre el impacto de la contaminación plástica en La Plata

Otra vuelta de tuerca: el Gobierno ya apura la reforma laboral
La Fundación Biósfera detectó problemas en reciclaje y recolección de basura. También señaló “falso ambientalismo”
Hay datos para nada alentadores: partículas de plástico habitan en el aire, en el agua, en los alimenos y, a través de estudios recientes, se descubrió que hay hasta 7 gramos en el cuerpo humano: lo equivalente a una cucharita de café o a una tarjeta de crédito.
Otro: para 2040, habrá más peso de plástico que de organismos vivos en mares y océanos.
¿Y en la Ciudad? La Plata enfrenta problemas en la recolección, cuenta con infraestructura limitada para el reciclaje, exhibe circulación de bolsas oxi-biodegradables prohibidas y dependen del trabajo informal para sostener la cadena de recuperación.
Todo esto lo reveló la Fundación ecologista Biósfera, cuyo presidente Horacio de Beláustegui y el pasante Jean Rafael Poulin -oriundo de la Universidad de Sherbrooke, Québec, Canadá- charlaron con el EL DIA.
Ambos, a través de diferentes relevamientos, exhibieron una radiografía del tratamiento del plástico en la Ciudad: un combo tóxico entre falta de educación ambiental, desinformación y desinterés de la población local.
“La gente dice que la gestión de puntos verdes no es buena. Tampoco saben si toda la basura va al mismo lugar o si sólo hay un tipo de camión recolector. La gente no se preocupa: sólo tira la basura en una bolsa enfrente de la casa y listo”, advirtió Poulin a este diario, quien realizó una encuesta a 100 personas de la Ciudad.
Según ese relevamiento, 6 de cada 10 platenses no separa los residuos reciclables en el hogar y 5 de cada diez deja los residuos enfrente dl hogar y no en los “Puntos verdes”. Asimismo, sólo 2 de cada 10 sacan los residuos todos los días y apenas el 16 por ciento sabe qué pasa con los materiales luego de ser depositados en los “Puntos verdes”.
En tanto, 6 de cada 10 asegura que toda la basura se junta en el mismo camión y sólo el 10 por ciento de los encuestados expresó que usaría más los “Puntos verdes” si recibiera más información.
En este sentido, de Beláustegui dijo a EL DIA: “Es importante la educación ambiental. De alguna forma debemos lograr mejorar la calidad de vida de la gente y eso se logra con educación. Si la población no se educa y no se informa, no sabe”.
Asimismo, sumó: “Hoy en día, los únicos que sí están reciclando en la actualidad, son aquellos representantes del reciclaje social”, dijo sobre los cartoneros y advirtió: “Pero ponen en riesgo su vida ante posibles intoxicaciones”.
Fundación Biósfera, a través de la intervención de Jean Rafael Poulin, advirtió sobre las consecuencias de falso ambientalismo o “greenwashin” en la Ciudad.
En un informe sobre sus estudios , la entidad expresa que: “Hoy en día, productos como las bolsas oxi-biodegradables se promocionan como ‘ecológicas’, cuando en realidad solo se fragmentan en microplásticos, contribuyendo a la contaminación del agua, del suelo y afectando gravemente la biodiversidad en todas las escalas”.
En el territorio bonaerense, desde 2008 rige la Ley provincial 13.868 cuyo objetivo es prohibir las bolsas de polietileno y obliga a reemplazarlas por degradables o biodegradables.
Según Poulin, en la Ciudad ocurre un “marketing engañoso”: básicamente se venden bolsas “sin especificar condiciones ni plazos de degradación”, indicó. A su vez, de Beláustegui agregó: “Es una estafa”. En cuanto a cambios, de Beláustegui concluyó: “Es vital informar sobre los riesgos y construir hábitos de reciclaje y cuidado”.
