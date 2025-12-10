Se supo: el polémico motivo por el que Griselda Siciliani y Luciano Castro demoraron su llegada a los Martin Fierro 

Es verdad que los premios Martin fierro de Cine y Series 2025 no tuvieron gruesas polémicas.

Pero hubo un detalle que pasó inadvertido para la mayoría de la gente pero no para la prensa. Griselda Siciliani era una de las nominadas estrella de la noche ya que la serie "Envidiosa" era una de las favoritas.

Entonces, comenzado el evento, la actriz llegó apurada de la mano de Luciano Castro y acompañada por su hija Margarita y Esmeralda, la hija de su pareja.

Allí, lo que nadie imaginó es que esa llegada tardía habría sido planeada minuciosamente para evitar cualquier tipo de cruce con Sabrina Rojas.

Por último se supo que, mientras la ex de Luciano Castro, era una de las conductoras de la previa y por ende, estaba en la alfombra roja recibiendo a las figuras, algo sucedió. Desde la pantalla chica detallaron el fugaz encuentro: "Hubo un momento en el que se cruzaron pero Sabrina miró para un lado y Griselda y Luciano miraron para el otro", aseguraron en los diferentes programas del espectáculo.