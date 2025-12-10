Otra vuelta de tuerca: el Gobierno ya apura la reforma laboral
¿Sigue Zaniratto?: reunión positiva para la continuidad del DT
El flamante titular albiazul Carlos Anacleto y el Secretario técnico Germán Brunatti tuvieron un primer contacto con el entrenador en el que hubo acuerdos en los proyectos para el futuro del fútbol
En el marco de la despedida del plantel en el predio de Estancia Chica, ayer se llevó a cabo la primera reunión entre la flamante dirigencia y Fernando Zaniratto. Si bien aún no puede hablarse de una confirmación del entrenador en el cargo, las partes consideraron “positivo” el primer encuentro, que tendrá una segunda parte en las próximas horas.
Fueron algo más de dos horas de reunión, durante las cuales las partes expusieron sus ideas y proyectos para el futuro inmediato del fútbol albiazul. El contacto, ameno, dejó buenas sensaciones para la continuidad de Fernando Zaniratto al frente del plantel, aunque aún no se puede hablar de un acuerdo total. Sin embargo, el primer cara va cara ratificó las intenciones de mantener a Zaniratto como técnico para el 2026.
De la reunión formó parte el nuevo Secretario técnico, Germán Brunatti, quien fue presentado formalmente al plantel, cuerpo técnico y staff. Luego de algunos días de una suerte de transición o doble comando, Brunatti (con pasado en el Grupo City y en Atlas) se metió de lleno en las reuniones para comenzar a planificar 2026, aunque en esta primera reunión no se profundizó acerca de nombres propios de un plantel que tendrá muchos cambios en su conformación.
Fernando Zaniratto ganó 7 de los 10 partidos que dirigió durante sus dos interinatos en 2025, con la mancha de que dos de las tres derrotas fueron en los clásicos. Igualmente, tanto la nueva conducción como Brunatti valoran el trabajo realizado por el entrenador, que sacó a flote a un equipo que estaba muy comprometido para mantener la categoría. La clasificación a las semifinales y la adaptación del DT al proyecto planteado desde la conducción futbolística abren la puerta a una continuidad de Lucho, que quedaría sellada luego de una nueva reunión en la que se avanzará en cuestiones contractuales.
Urge una definición, ya que el plantel quedó licenciado ayer tras un último diálogo con el técnico y la presentación formal a los nuevos encargados del fútbol. Las vacaciones no tienen una fecha definitiva de finalización, aunque el probable reencuentro sería el 2 de enero.
También hay que definir las características de la pretemporada y aceptar o rechazar la propuesta para jugar dos partidos amistosos en Uruguay entre el 13 y el 18 de enero en el marco de la Serie Río de la Plata, de la cual Gimnasia tomó parte durante los dos veranos anteriores. Obviamente que la definición llegará luego de la confirmación del DT, ya que no hay mucho margen ya que el Torneo Apertura comenzará el viernes 23 de enero.
