El milagro de Federico: tras caer desde 20 metros de altura, el último parte médico sobre el hijo de Marito Díaz

10 de Diciembre de 2025 | 08:57

La hinchada de Gimnasia -y también del fútbol platense en general- sigue conmocionada por el accidente sufrido por Federico Díaz Cano, el hincha del Lobo que cayó desde la tribuna Centenario (15 metros de altura) del Estadio Juan Carmelo Zerillo en los instantes previos al clásico ante Estudiantes de La Plata. El episodio, ocurrido el pasado lunes 8 de diciembre, generó profunda preocupación entre los hinchas, la dirigencia y cercanos a la familia de Marito Díaz. "Está delicado pero estable, aunque internamente con el cuerpo estallado", le informaron a El Día.

Si bien primero fue trasladado al Hospital San Martín, ingresando consciente, aunque con múltiples lesiones: fracturas expuestas en miembros superiores y un grave traumatismo encéfalo-craneano, sumado a otras lesiones internas derivadas del impacto. En las primeras horas, los médicos debieron intervenirlo quirúrgicamente, realizar transfusiones de sangre y colocarle respirador, dada la magnitud de sus heridas. 

A casi dos días de internación y actualmente en el Instituto del Diagnóstico, las noticias de mejoría toman más fuerza: fuentes consultadas por El Día afirmaron que las últimas 12 horas de Federico fueron "buenas". Tras recibir dos transfusiones, Díaz Cano ya no presentaba pérdidas de sangre activas, aunque continuaba con respirador para evitar esfuerzos excesivos en su cuerpo. Las fracturas en sus brazos fueron operadas, y los exámenes descartaron compromiso en pulmones o riñones, un alivio en medio de la gravedad del cuadro.

Desde el entorno familiar y entre hinchas de Gimnasia surgió un pedido generalizado de contención: se viralizó una convocatoria para una cadena de oración, describiendo a Federico como “buen pibe, buen padre y buen hijo”. Más allá del dolor por lo ocurrido, muchos hinchas también piden revisar protocolos de seguridad y condiciones del estadio para evitar tragedias similares. 

Hoy Federico se encuentra “estable, sedado, bajo observación permanente”. Anoche se enteró que Gimnasia perdió el clásico "y se enojó", siendo una reacción que dio ánimo a la familia pese al resultado deportivo. El pronóstico depende de su evolución en los próximos días, clave para evaluar su recuperación física, posibles secuelas y el inicio de una eventual rehabilitación.

