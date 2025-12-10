Asado navideño: menos reservas y precios al alza

A dos semanas de las Fiestas, las carnicerías platenses ya se preparan para el clásico de las cenas: el famoso “asado navideño”. Con una previa más apagada de lo habitual por los reiterados aumentos de noviembre, algunos comerciantes recomiendan comprar con anticipación para congelar los precios, mientras que otros se mantienen optimistas y aguardan las ventas de la semana entrante. En este contexto, hoy por hoy una cena básica ronda entre $15.000 y $17.000 por persona, según los cortes y las achuras elegidas.

“Por el momento tengo sólo dos encargues. El año pasado a esta altura ya estaba lleno”, contó Federico Laporta, dueño de una carnicería en 4 esquina 45. Aunque el panorama, se presenta más “tranquilo” que en otros años, el comerciante describió una escena de cautela. “Estamos hace un mes subiendo casi semanalmente. Noviembre tuvo tres aumentos. Por eso, la gente está a la espera”.

Así, entre los cortes más buscados se encuentra el asadito americano, vacío, asado y el creciente consumo de cerdo y pollo. “Por el momento tenemos el asado a 16.900 pesos y el vacío a $19.900. En cuanto a los chorizos tenemos variedades como verdeo o morrón y se ofrecen a $20.000 los dos kilos”, explicó Laporta y advirtió: “Todos estamos a la espera de que no suba, pero por las dudas yo recomendaría que ya vayan comprando y congelando”.

A pocas cuadras, en 3 y 42, la postal es similar. Francisco Gargano, empleado del local, recordó que este diciembre “se nota más calmo que en temporadas anteriores. Si bien recién comienza el mes, el año pasado ya teníamos más reservas. Ahora por ejemplo no nos han pedido ni lechón, ni cordero”, señaló.

En cuanto a los valores, el asado y la tapa de asado se encuentran en los $17.500 y el vacío a $19.000. “A cada cliente que viene le recomiendo que compre ahora. Es una manera de “freezar” los precios porque en las épocas de fiestas siempre sube”, añadió Gargano.

En tanto, en otras carnicerías de la Ciudad, la tendencia era casi calcada. “Este año tenemos la mitad de reservas que el anterior”, comentó Laureano, empleado de un local comercial.

Asimismo, con valores inestables, en algunas mesas, hay que sumarle las “preparaciones frías”. “Lo más buscado es el peceto a $22.300 para el vitel toné y el matambre para arrollado a $19.900”, enumeró Laureano.

No obstante, en algunos comercios el optimismo gana. “El argentino siempre festeja y la carne nunca puede faltar”, consideró Mariano Colaianni, carnicero de 60 entre 135 y 136, Los Hornos. El comerciante, aseguró que “la gente recién se está organizando” y anticipó que “el movimiento fuerte” va a darse en los últimos días. Con el asado a $20.000, el chorizo a $18.000 el kilo y la morcilla a $6.000 la rueda, estimó que, considerando entre 700 gramos y 1 kilo por persona más las achuras, “una mesa básica termina rondando entre los $15.000 y $17.000 por cabeza”.