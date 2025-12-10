Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |Los números del DT del Pincha

Eduardo Domínguez y el récord de las seis finales en dos años con Estudiantes

El sábado jugará una nueva definición. En la actualidad el único que se acerca es Gustavo Costas, que tiene cuatro. Pase lo que pase, el Barba ya está en el bronce del Club. Nadie sabe si renovará su contrato, pero su vínculo con los hinchas seguirá

Eduardo Domínguez y el récord de las seis finales en dos años con Estudiantes

Eduardo Domínguez disputará su sexta final desde que se hizo cargo del plantel de estudiantes / el dia

10 de Diciembre de 2025 | 02:23
Eduardo Domínguez estuvo a punto de despedirse de Estudiantes. La noche de la derrota contra Argentinos dejó un mensaje cercano al adiós. Pero otra vez, como en diferentes momentos de su exitoso ciclo, se reinventó y el sábado jugará una nueva final, la sexta en dos años. No hay en la actualidad otro técnico tan ganador, ya que Marcelo Gallardo tiene apenas dos en ese lapso (aunque 18 en total en River) y Gustavo Costas (4) es quien más se acerca. Casualmente será quien esté en el banco de enfrente

El Barba llegó a Estudiantes en marzo de 2023, luego del fugaz y poco feliz paso de Abel Balbo. A las dos semanas perdió el clásico después de varios años y algunos lo empezaron a mirar con desconfianza. Revirtió esa tendencia con el correr de los partidos y en diciembre de ese año, tras quedar en el camino de la manera más increíble en los cuartos de final de la Copa Sudamericana llegó a la final de la Copa Argentina, la que ganó 1-0 sobre Defensa y Justicia en la cancha de Lanús. Fue, precisamente, el 13/12/23.

El año 2024 empezó con algunos altibajos. Bien en el torneo pero con resultados negativos en la Libertadores, a la que se clasificó por ganar la Copa Argentina. En el medio, y mientras el equipo se adaptaba a los refuerzos, jugó la Supercopa Argentina ante River, con derrota 2-1 en el último instante del partido. Otra vez un día 13.

Cinco meses después llegó a su tercera final. Fue en mayo de ese 2024 contra Vélez, tras un buen paso por la Copa de la Liga. En Santiago del Estero superó por penales luego de igualar 1-1 en tiempo reglamentario. Tercera final, con saldo positivo hasta ese momento. El Pincha supo jugar bien el sprint final, con goleada sobre el Barracas del Chiqui Tapia, empate y mejor cierre ante Boca y victoria en una final para el infarto.

El año no transcurrió de la mejor manera porque el equipo quedó eliminado de la Copa Libertadores y no tuvo un buen torneo en la Liga. Pero haberle ganado al Fortín le dio la chance de jugar el Trofeo de Campeones, ante el mismo rival que fue el campeón del torneo largo. Y lo ganó el Pincha de Domínguez 3-0 en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero. ¿Cuándo? El 13 de diciembre.

Las finales no se terminaron. La quinta de Ciclo Domínguez fue a mediados de año, en el momento más espeso y cuando la relación no estaba del todo bien. Contra Vélez en la Supercopa Internacional. Fue en la cancha de Independiente y esta vez el vencedor fue el Fortín, que se llevó el partido por 2-0 y de alguna manera se sacó la espina de las otras finales perdidas.

Ahora llegó la sexta definición para el Estudiantes de Domínguez. Será el sábado 13 en Santiago del Estero contra Racing, luego de un irregular torneo Clausura, pero con un sprint final altísimo: eliminó como visitante a Rosario Central, en el Madre de Ciudades a Central Córdoba y en el Bosque a Gimnasia, en el “clásico del siglo”. Los tres partidos 1-0.

Nadie sabe qué pasará con el entrenador que hace un mes atrás casi que se despidió en la conferencia de prensa. Los hinchas lo adoran en su mayoría y la muestra está en cada partido como local, con una ovación al mencionarse su apellido. Del mismo modo tiene cercanía con dirigentes y con el secretario técnico Marcos Angeleri. Desde lo futbolístico no hay muchas cosas para discutirle. Pero después de dos años y medio parece ser un momento de buscar nuevos horizontes. Recién una vez que se termine la competencia las partes se sentarán a hablar. Poco es lo que se sabe puertas adentro pero ante semejante final de temporada es imposible que no le ofrezcan una renovación. Pase lo que pase en adelante su nombre será palabra respetada en el Mundo Estudiantes.

 

 

 

