Audiencia relevante en el juicio contra Tagliaferro

El juicio por falso testimonio que reavivó el horror del cuádruple femicidio de La Loma entrará este miércoles en una instancia decisiva. Tras una semana de declaraciones cruzadas y versiones que volvieron a tensar una causa cargada de historia y polémica, el Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de La Plata retomará el debate en los tribunales con una jornada que podría acelerar el tramo final del proceso que enfrentan Marcelo Tagliaferro y Patricia Luján Godoy.

Para esta audiencia, el juez Emir Alfredo Caputo Tártara espera la declaración de al menos siete testigos y ya adelantó que su intención es agotar la producción de prueba en un solo día. Si eso ocurre, mañana podrían escucharse los alegatos, un escenario que pondría al juicio en su recta final después de años de idas y vueltas judiciales.

El proceso busca determinar si Tagliaferro, remisero y señalado durante años como “testigo clave”, y Godoy, vecina y amiga de las víctimas, incurrieron en falso testimonio agravado durante la investigación del brutal cuádruple femicidio de noviembre de 2011, en el que fueron asesinadas Bárbara Santos; su hija, Micaela Galle; su madre, Susana De Barttole; y su amiga, Marisol Pereyra. Ambos habían ubicado a Osvaldo “Pelo” Martínez -entonces novio de Bárbara- en la escena del crimen, lo que derivó en su detención y en que fuera tratado como principal sospechoso hasta quedar absuelto en 2014. La absolución fue ratificada por Casación y luego por la Suprema Corte bonaerense.

Las últimas audiencias volvieron a poner bajo la lupa el rol de Tagliaferro. Declaraciones de policías que participaron de los primeros momentos de la investigación contradicen de lleno la historia que el remisero sostiene desde hace más de una década.

A ese cruce se sumó el testimonio de una vecina cuya casa lindaba con la de las víctimas. Sobre Martínez, fue terminante: “Ese día no lo vi en ningún momento”, dijo, en línea con las pruebas que llevaron a su absolución hace más de una década. E incluso el jueves pasado el propio Tagliaferro reconoció que meses antes del juicio de 2014 gestionó la recompensa de 300 mil pesos que solo podía cobrarse si Martínez resultaba condenado. Lo cierto es que con este escenario cargado de tensión, la audiencia de este miércoles aparece como un punto de inflexión en el debate.