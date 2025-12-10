La movilización será terrestre por el colapso

Otra vuelta de tuerca: el Gobierno ya apura la reforma laboral
Otra vuelta de tuerca: el Gobierno ya apura la reforma laboral
Por la Pro League de las selecciones de Hockey que se disputará en Santiago del Estero, no hay lugar en hoteles ni tampoco vuelos
Sigue la polémica por la sede elegida por la AFA para la final del sábado, ya que además de la distancia que recorrerán los hinchas y las altas temperaturas que hay, se suma otra complicación: por la Pro League de Hockey, colapsó la capacidad hotelera y también no hay frecuencia de vuelos para ir a la capital de Santiago del Estero.
Este evento es uno de los más destacado del hockey a nivel selecciones, donde Los Leonas y Las Leonas tendrán acción junto a las mejores selecciones del mundo, en un certamen que comienza hoy y que durará 12 días.
Ante esto, tantos los hinchas de Estudiantes como los de Racing tendrán bastantes dificultades para hospedarse en la capital santiagueña, ya que está casi todo reservado.
Además, los vuelos escasean a la hora de querer viajar a Santiago del Estero, dejando en claro los inconvenientes que se producirán para ir al partido. Muchos deberán ir directo en vehículos y hospedarse en alrededores o ir y volver del partido, sin ni siquiera tener un lugar de descanso.
Cabe destacar que más allá de la intención de la AFA y la Liga Profesional de disputar la final en el Único Madre de Ciudades, el evento de hockey se planificó con anticipación seis meses antes. Por lo que es llamativa la designación de esta sede por parte del ente máximo del fútbol argentino, sabiendo esta situación. Más allá de que lo más lógico hubiese sido jugar en un estadio más cercano, ya que el torneo lo definirán dos equipos de la Provincia de Buenos Aires, Santiago fue ratificada como sede al igual que San Nicolás para el Trofeo de Campeones.
Sin dudas, la movilización por parte de los hinchas deEstudiantes será grande para ir a Santiago del Estero, como ocurrió con las finales frente a Vélez del año pasado. Ante esta situación, Estudiantes confirmó que pondrá a disposición 20 micros para los socios. El pasaje ida y vuelta hasta el estadio Único Madre de Ciudades costará $99.999 y no incluirá la entrada. La venta será exclusiva a través del sitio web ticketing.estudiantesdelaplata.com y va a iniciar hoy a partir de las 19, con prioridad para socios sin ranking.
“Siempre hay que tratar de llegar a estas instancias”
Avances por el regreso de Ignacio Fernández
Además el club detalló que se podrá hacer entre tres o seis cuotas sin interés. Las salidas de los colectivos serán desde UNO, el mismo sábado a partir de las 00.
