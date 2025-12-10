Un partido de fútbol infantil en La Plata terminó en escándalo

Un grave episodio de violencia empañó lo que debía ser una jornada deportiva para chicos de 13 años. Ocurrió durante un partido de fútbol infantil de la liga LIFIPA, disputado en la cancha de Deportivo Académico, ubicada en 5 y 645, en la localidad platense de Villa Elvira. El encuentro, que enfrentó a El Triunfo Granate contra el club local, terminó en un escándalo que incluyó agresiones físicas, amenazas y un clima de tensión que obligó a evacuar a varios jugadores y familias.

De acuerdo con los testimonios de padres y familiares presentes, el partido se desarrollaba con normalidad hasta que, promediando el segundo tiempo, el árbitro decidió detener el juego ante una seguidilla de insultos que provenían del sector local. Según señalan, miembros del cuerpo técnico y algunos padres habrían dirigido agravios verbales hacia los chicos visitantes, lo que generó preocupación entre los adultos presentes y desorden en el campo de juego.

En medio del clima hostil, el árbitro optó por reanudar el encuentro para permitir que todos los futbolistas que no habían ingresado pudieran despedirse de la categoría, ya que para varios chicos se trataba del último partido en cancha de 7. El marcador terminó 3 a 1 a favor de El Triunfo Granate, aunque el resultado pasó rápidamente a un segundo plano.

Lo peor llegó después del pitazo final. “Nos siguieron hasta el auto con insultos, queriendo golpear a los nenes. Uno de ellos tenía un cuchillo. Tuvimos que evacuar el lugar”, relató una madre que presenció la escena y que asegura haber recibido un golpe por parte de un entrenador mientras intentaba proteger a su hijo. Otros padres describieron un panorama similar: corridas, amenazas y un nivel de hostilidad completamente desproporcionado para un encuentro de fútbol infantil.

Tras el violento episodio, las familias afectadas reclamaron sanciones inmediatas y respuestas.