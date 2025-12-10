Otra vuelta de tuerca: el Gobierno ya apura la reforma laboral
Otra vuelta de tuerca: el Gobierno ya apura la reforma laboral
Allanamientos a clubes: investigan a la financiera vinculada a la AFA
¿Sigue Zaniratto?: reunión positiva para la continuidad del DT
Advierten sobre el impacto de la contaminación plástica en La Plata
Cuando el verano pide aire: de $500 mil a 1.3 millón por algo de fresco
Robo, abuso sexual y drama: investigan un brutal ataque en el Bosque
El Consejo Escolar platense también estrena su nueva integración
El Gobierno sale al mercado y busca U$S1.000 millones a una tasa del 9%
Primer paro y protesta contra reforma laboral frente al Congreso
Presentación del libro “Topos”, del periodista Hugo Alconada Mon
Pese a las obras en 44 y 1 garantizan el servicio del Tren Universitario
Cayeron en una estafa y perdieron los ahorros destinados a sus hijos
VIDEO. Un partido de fútbol infantil en La Plata terminó en escándalo
Los cajones revueltos delataron el ingreso de ladrones a un comercio
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un grave episodio de violencia empañó lo que debía ser una jornada deportiva para chicos de 13 años. Ocurrió durante un partido de fútbol infantil de la liga LIFIPA, disputado en la cancha de Deportivo Académico, ubicada en 5 y 645, en la localidad platense de Villa Elvira. El encuentro, que enfrentó a El Triunfo Granate contra el club local, terminó en un escándalo que incluyó agresiones físicas, amenazas y un clima de tensión que obligó a evacuar a varios jugadores y familias.
De acuerdo con los testimonios de padres y familiares presentes, el partido se desarrollaba con normalidad hasta que, promediando el segundo tiempo, el árbitro decidió detener el juego ante una seguidilla de insultos que provenían del sector local. Según señalan, miembros del cuerpo técnico y algunos padres habrían dirigido agravios verbales hacia los chicos visitantes, lo que generó preocupación entre los adultos presentes y desorden en el campo de juego.
En medio del clima hostil, el árbitro optó por reanudar el encuentro para permitir que todos los futbolistas que no habían ingresado pudieran despedirse de la categoría, ya que para varios chicos se trataba del último partido en cancha de 7. El marcador terminó 3 a 1 a favor de El Triunfo Granate, aunque el resultado pasó rápidamente a un segundo plano.
Lo peor llegó después del pitazo final. “Nos siguieron hasta el auto con insultos, queriendo golpear a los nenes. Uno de ellos tenía un cuchillo. Tuvimos que evacuar el lugar”, relató una madre que presenció la escena y que asegura haber recibido un golpe por parte de un entrenador mientras intentaba proteger a su hijo. Otros padres describieron un panorama similar: corridas, amenazas y un nivel de hostilidad completamente desproporcionado para un encuentro de fútbol infantil.
Tras el violento episodio, las familias afectadas reclamaron sanciones inmediatas y respuestas.
LE PUEDE INTERESAR
“Estable”: así está el hincha de Gimnasia hospitalizado
LE PUEDE INTERESAR
Los cajones revueltos delataron el ingreso de ladrones a un comercio
quedó filmado
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí