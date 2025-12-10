Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

¡$4.000.000! El Súper Cartonazo sigue creciendo: mañana sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA

El Mundo

VIDEO.- Nobel de La Paz para Corina Machado: el premio lo recibió su hija que pidió "por una Venezuela libre"

La opositora al régimen de Maduro estará en Oslo pero no llegó al acto oficial 

10 de Diciembre de 2025 | 07:42

Escuchar esta nota

La hija de la líder opositora venezolana María Corina Machado aceptó el Premio Nobel de la Paz en nombre de su madre el miércoles, horas después de que las autoridades informaran que Machado no asistiría a la ceremonia.

Machado se encuentra en la clandestinidad y no ha sido vista en público desde el 9 de enero, cuando fue brevemente detenida tras unirse a simpatizantes en una protesta en Caracas, la capital de Venezuela.

Ana Corina Sosa Machado en la ceremonia organizada en la capital noruega dijo que la líder opositora venezolana llegará a Oslo "en unas horas", pero volverá "muy pronto" a su país, afirmó este miércoles su hija al recoger en su lugar el Nobel de la Paz.

"Quiere vivir en una Venezuela libre, y nunca renunciará a ese propósito. Por eso todos sabemos, y yo sé, que estará de vuelta a Venezuela muy pronto", dijo

"María Corina Machado ha hecho todo lo posible para poder asistir a la ceremonia aquí hoy, un viaje en una situación de peligro extremo", declaró Jørgen Watne Frydnes, presidente del comité noruego del Nobel, en la ceremonia de entrega del premio.

"Aunque no podrá llegar a esta ceremonia y a los eventos de hoy, estamos profundamente felices de confirmar que está a salvo y que estará con nosotros aquí en Oslo", expresó ante los aplausos.

El director del instituto noruego del Nobel y el portavoz de Machado dijeron más temprano el miércoles que ella no podría asistir a la ceremonia. En su lugar, lo hizo su hija Ana Corina Sosa.

El presidente Milei, junto a su hermana Karina, presentes en la ceremonia

María Corina Machado dijo en una grabación de audio de una llamada telefónica publicada en el sitio web del Nobel que muchas personas habían arriesgado sus vidas para que ella llegara a Oslo. "Estoy muy agradecida con ellos, y esto es una medida de lo que este reconocimiento significa para el pueblo venezolano", manifestó antes de indicar que estaba a punto de abordar un avión.

"Yo sé que hay cientos de venezolanos de diferentes partes del mundo que pudieron llegar a su ciudad y que están ahora mismo en Oslo, familia, mi equipo, tantos colegas", añadió Machado.

"Y dado que este es un premio para todos los venezolanos, creo que será recibido por ellos. Y tan pronto como llegue, podré abrazar a toda mi familia y a mis hijos que no he visto en dos años y a tantos venezolanos, noruegos que sé que comparten nuestra lucha y nuestra pelea".

"Maduro debe renunciar"

El presidente del Comité Noruego del Nobel instó este miércoles al presidente venezolano, Nicolás Maduro, a aceptar los resultados de las elecciones de 2024 y renunciar a su cargo, durante la entrega del Nobel de la Paz a la opositora María Corina Machado, ausente.

"Señor Maduro: Debe aceptar los resultados electorales y renunciar a su cargo", dijo Jørgen Watne Frydnes antes de ser interrumpido por un aplauso del público en la Municipalidad de Oslo.

"Debe sentar las bases para una transición pacífica hacia la democracia. Porque esa es la voluntad del pueblo venezolano. María Corina Machado y la oposición venezolana han encendido una llama que ninguna tortura, ninguna mentira y ningún miedo podrán apagar", continuó.

¿Por qué Corina Machado no asistió a la ceremonia?

La líder de la oposición venezolana María Corina Machado viaja a Oslo pero no llegó a tiempo para recibir este miércoles el Nobel de la Paz, que recogió su hija.

Desde octubre, cuando se anunció el premio, era un misterio si Machado podría viajar a Oslo. La dirigente opositora vive en la clandestinidad desde agosto de 2024 y no ha aparecido en público desde hace once meses, en ocasión de una protesta en Caracas contra el presidente Nicolás Maduro.

Este miércoles, el Instituto Nobel indicó que Machado está "a salvo" y que viajaría a la capital noruega, pero que "no podrá llegar a la ceremonia" de entrega del premio.

"Se espera que llegue en algún momento entre esta noche y mañana por la mañana", precisó a la AFP el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken.

El fin de semana, el Instituto Nobel anunció que Machado recibiría en persona el galardón, dotado de una medalla de oro, un diploma y 1,2 millones de dólares. También organizó el martes una rueda de prensa y entrevistas con distintos medios internacionales, que terminaron siendo canceladas.

Familiares y aliados de Machado en Oslo dijeron que confiaban verla en la ciudad noruega, adonde se han desplazado decenas de venezolanos exiliados y los presidentes de Argentina, Panamá, Ecuador y Paraguay.

Su exjefa de campaña, Magalli Meda, dejó entender el martes que la opositora ya había salido de Venezuela. "Cómo vamos a pensar que María Corina no va a regresar y se va a quedar en el exilio", dijo Meda en un comunicado publicado en X.

El presidente Milei, junto a su hermana Karina, presentes en la ceremonia
