Ridiculum Vitae se presenta en espacio doble t

14 de Diciembre de 2025 | 03:57
BALLET

La Bayadera.- A las 18 en la Sala Ginastera del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10, el Ballet y la Orquesta Estables del Teatro presentarán la suite compuesta por los principales momentos de esta gran obra del repertorio de la danza clásica con música de Ludwig Minkus y coreografía de Marius Petipa, repuesta por Edgardo Trabalón. Dirección musical de Darío Domínguez Xodo. El libreto fue obra de Sergei Khudekov y del mismo Petipa y se inspiró en dos dramas del poeta hindú Kālidāsa. Se desarrolla en una India exótica y narra la trágica historia de amor entre Nikiya -una “bayadera”, es decir una doncella formada desde niña para bailar las danzas sagradas- y el guerrero Solor, quienes deberán enfrentar la furia del Rajá y de la malvada princesa Gamzatti, prometida de Solor. Las entradas gratuitas, con reserva online, para las funciones del 13 y 14 podrán obtenerse en la página web y las redes sociales del Teatro Argentino.

MÚSICA

Peña de las Bellas Artes.- A las 18 en 49 entre 12 y 13, se presentarán Gonzalo Kein, piano; Eugenia Casado, viola y Emilia Bongiorno, soprano para interpretar obras de F. García Lorca, M. de Falla, Obradors, Ginastera, Guastavino, Vaughan Williams y Ferguson. Entrada libre y gratuita.

Micaela Chauque + Grita Nativo.- A las 21 en Desafinados, Diagonal 93 Nº 52, City Bell.

CINE

Belén.- A las 18 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Dolores Fonzi.

Náufrago.- A las 20 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Robert Zemeckis en el marco del Ciclo Cinemecánica. Se proyecta en 35mm.

Patrulla del clima.- A las 18 en el Cine Eco Select del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Carolina M. Fernández.

Algo viejo, algo nuevo, algo prestado.- A las 20 en el Cine Eco Selecto del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Hernán Rosselli.

TEATRO

Yunta de bueyes.- A las 20 en El Fondo, 10 entre 63 y 64.

Narices Negras.- A las 20 en El Altillo del Sur, 1 casi 67, de M. Cecilia Rossini con dirección de Rossini y Marce Curci.

Maybe.- A las 20.30 en Área Chica, Boulevard 83 esquina 34, con dramaturgia de Pablo Fernández Iriarte (sobre un cuento de Raymond Carver) y dirección de José “Pollo” Canevaro.

Ridiculum Vitae.- A las 21 en Espacio Doble T, 34 entre 27 y 28, humorismo musicado.

EVENTOS

Monster Jam.- De 11.30 a 18 en el Estadio Único, 32 y 25. Monster Jam™ es una experiencia que redefine el entretenimiento en vivo. Con camiones de más de 5 toneladas, motores que rugen como bestias y saltos que desafían la gravedad, cada presentación es un estallido de energía que cautiva tanto a fanáticos del deporte motor como a familias que viven el espectáculo por primera vez.

 

Ridiculum Vitae se presenta en espacio doble t

La Bayadera, en la Sala Ginastera del Teatro Argentino

