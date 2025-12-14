VIDEO. El campeón del siglo: el Pincha ganó el título en los penales
VIDEO. El campeón del siglo: el Pincha ganó el título en los penales
Superó adversidades e injusticias para adueñarse de toda la gloria
Estudiantes jugará la Libertadores e irá por otra estrella ante Platense
Domingo gris en La Plata con alerta amarillo por tormentas fuertes y ráfagas de viento: ¿a qué hora llegan?
Demandas salariales, disputas internas que se acumulan y portazos en las filas libertarias
Cartonazo por $4.000.000: los números de hoy domingo gratis con EL DIA
La hoja de ruta de Kicillof para el PJ, nombres y una foto sugestiva
El sorprendente resultado de comparar el presupuesto de la Legislatura con el del Congreso Nacional
Radiografía estudiantil: cada vez más extranjeros eligen la UNLP
Cuánto costará veranear en 2026: precios de referencia en la Costa Atlántica y Brasil
Caen los matrimonios y también las uniones convivenciales en La Plata
Ocurrencias: el mojón volvió a la ciudad que lo había abandonado
Hipotecarios: cómo responden los bancos y por qué crece la demanda
Preocupa a productores ganaderos la pérdida de rentabilidad y stock
Hoy
BALLET
La Bayadera.- A las 18 en la Sala Ginastera del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10, el Ballet y la Orquesta Estables del Teatro presentarán la suite compuesta por los principales momentos de esta gran obra del repertorio de la danza clásica con música de Ludwig Minkus y coreografía de Marius Petipa, repuesta por Edgardo Trabalón. Dirección musical de Darío Domínguez Xodo. El libreto fue obra de Sergei Khudekov y del mismo Petipa y se inspiró en dos dramas del poeta hindú Kālidāsa. Se desarrolla en una India exótica y narra la trágica historia de amor entre Nikiya -una “bayadera”, es decir una doncella formada desde niña para bailar las danzas sagradas- y el guerrero Solor, quienes deberán enfrentar la furia del Rajá y de la malvada princesa Gamzatti, prometida de Solor. Las entradas gratuitas, con reserva online, para las funciones del 13 y 14 podrán obtenerse en la página web y las redes sociales del Teatro Argentino.
Guía de cines
Sus libros más destacados
MÚSICA
Peña de las Bellas Artes.- A las 18 en 49 entre 12 y 13, se presentarán Gonzalo Kein, piano; Eugenia Casado, viola y Emilia Bongiorno, soprano para interpretar obras de F. García Lorca, M. de Falla, Obradors, Ginastera, Guastavino, Vaughan Williams y Ferguson. Entrada libre y gratuita.
Micaela Chauque + Grita Nativo.- A las 21 en Desafinados, Diagonal 93 Nº 52, City Bell.
CINE
Belén.- A las 18 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Dolores Fonzi.
Náufrago.- A las 20 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Robert Zemeckis en el marco del Ciclo Cinemecánica. Se proyecta en 35mm.
Patrulla del clima.- A las 18 en el Cine Eco Select del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Carolina M. Fernández.
Algo viejo, algo nuevo, algo prestado.- A las 20 en el Cine Eco Selecto del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Hernán Rosselli.
TEATRO
Yunta de bueyes.- A las 20 en El Fondo, 10 entre 63 y 64.
Narices Negras.- A las 20 en El Altillo del Sur, 1 casi 67, de M. Cecilia Rossini con dirección de Rossini y Marce Curci.
Maybe.- A las 20.30 en Área Chica, Boulevard 83 esquina 34, con dramaturgia de Pablo Fernández Iriarte (sobre un cuento de Raymond Carver) y dirección de José “Pollo” Canevaro.
Ridiculum Vitae.- A las 21 en Espacio Doble T, 34 entre 27 y 28, humorismo musicado.
EVENTOS
Monster Jam.- De 11.30 a 18 en el Estadio Único, 32 y 25. Monster Jam™ es una experiencia que redefine el entretenimiento en vivo. Con camiones de más de 5 toneladas, motores que rugen como bestias y saltos que desafían la gravedad, cada presentación es un estallido de energía que cautiva tanto a fanáticos del deporte motor como a familias que viven el espectáculo por primera vez.
Ridiculum Vitae se presenta en espacio doble t
La Bayadera, en la Sala Ginastera del Teatro Argentino
