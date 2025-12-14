En moto, sin casco y con poco respeto a la luz roja

La problemática vial no excluye a las motos. Más bien, lo contrario: un estudio reciente advierte sobre el elevado nivel de infracciones graves entre los motociclistas y enciende las alarmas en materia de seguridad vial. La falta de uso de casco encabeza la lista de las conductas más frecuentes, con más del 70%, especialmente en el casco urbano, durante la noche y los fines de semana.

El informe fue realizado por la ONG de origen platense “Corazones Azules Argentina”, durante el mes de octubre de este año, a través de un trabajo de relevamiento en distintos puntos de la Ciudad, incluyendo el casco urbano y las avenidas 520, 44, 7, 32 y Circunvalación.

La muestra se compone de 1.000 observaciones directas realizadas en distintos días y horarios, con el objetivo de detectar infracciones de tránsito vinculadas al uso del casco, el respeto de los semáforos, el uso de luces reglamentarias y la cantidad de personas que circulaban en cada motocicleta.

En cuanto al uso del casco, el relevamiento muestra un alto nivel de incumplimiento: el 69,6% de los motociclistas no lo utiliza, y dentro de ese grupo, un 32,3% llevaba el casco, pero sin colocarlo de manera correcta. La situación se agrava durante los fines de semana, cuando el no uso alcanza al 76% de los conductores, y se intensifica fuera del Casco Urbano, donde la falta de casco aumenta en un 10%.

Como segunda infracción más frecuente, el trabajo reveló que el 42% de los motociclistas no respeta los semáforos, porcentaje que se eleva al 54% durante los fines de semana.

Además, el incumplimiento del uso de luces reglamentarias resulta significativo (43,4%), especialmente fuera del Casco Urbano, y se intensifica en horario nocturno en avenidas, donde alcanza a 520 motociclistas (52%).

El transporte de más personas de las permitidas por motocicleta, también representa un riesgo importante. Mientras en el casco urbano se respeta la capacidad máxima, en la periferia -Melchor Romero, Abasto; San Carlos; José Hernández; Los Hornos- el 24% de las motos trasladaban a tres personas. Además, en 30 casos se registró la presencia de cuatro ocupantes por vehículo.

En el contexto, el estudio concluye que con casi 70.000 motocicletas circulando, más de 700.000 habitantes, y un parque automotor que representa un vehículo cada 2,43 personas, el incremento sostenido del uso de motocicletas comienza a mostrar, impactos preocupantes en la siniestralidad urbana. Por ese motivo, se advierte sobre la necesidad de implementar medidas para mejorar la seguridad vial, ante un fenómeno que ya representa el 60% de las víctimas fatales del tránsito.