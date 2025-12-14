El campeón del siglo: el Pincha ganó el título en los penales
El campeón del siglo: el Pincha ganó el título en los penales
Superó adversidades e injusticias para adueñarse de toda la gloria
Gloria eterna: atento Pincha, todo lo que hay que saber sobre el sorteo de la Copa Libertadores
¡Festeje Pincha! Ya salió con EL DIA el cupón para comprar la remera con descuento de $5000
VIDEO.- Francella, viral: el sufrimiento en los penales y la desazón del final
Incendio destruyó una casa y movilizó a dos dotaciones de bomberos en La Plata
Fantasías sexuales: un territorio libre donde empieza el deseo (y más)
Choque y vuelco en la zona oeste de La Plata: hubo dos heridos
La agenda deportiva del domingo salvada por el polideportivo: partidos, horarios y TV
Domingo gris en La Plata con alerta amarillo por tormentas fuertes y ráfagas de viento: ¿a qué hora llegan?
Demandas salariales, disputas internas que se acumulan y portazos en las filas libertarias
FOTOS | Así celebró el Cuartel de Bomberos Voluntarios El Peligro su 10º aniversario
Cartonazo por $4.000.000: los números de hoy domingo gratis con EL DIA
Robo a mano armada en una pizzería de La Loma en la previa del partido de Estudiantes
La hoja de ruta de Kicillof para el PJ, nombres y una foto sugestiva
El sorprendente resultado de comparar el presupuesto de la Legislatura con el del Congreso Nacional
Radiografía estudiantil: cada vez más extranjeros eligen la UNLP
Cuánto costará veranear en 2026: precios de referencia en la Costa Atlántica y Brasil
Caen los matrimonios y también las uniones convivenciales en La Plata
Ocurrencias: el mojón volvió a la ciudad que lo había abandonado
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El Cuartel de Bomberos Voluntarios de El Peligro celebró su 10º aniversario con un acto simbólico que reunió a integrantes del Cuerpo Activo, autoridades, familiares y vecinos de la zona oeste de La Plata. La jornada estuvo marcada por la emoción, el reconocimiento al esfuerzo colectivo y el orgullo por una década de servicio ininterrumpido a la comunidad.
Durante el encuentro se compartieron palabras alusivas, gestos de camaradería y un clima de celebración que reflejó el crecimiento de la institución a lo largo de estos años. Desde el cuartel destacaron el acompañamiento permanente de la comunidad y el compromiso de cada bombero y bombera que integra la fuerza de manera voluntaria.
En una entrevista exclusiva con EL DÍA, la actual jefa del Cuerpo activo, Ayudante Mayor López Fariña Nadia, expresó: "El viernes hicimos la cena con familiares y miembros de comisión directiva, cuerpo activo y cadetes, y en el día de hoy domingo se suspendió el desfile por el mal pronóstico, pero se realizó un acto formal en la Sociedad de Fomento Río de la Plata".
"Vinieron cuarteles de Ensenada, El Pato, cuarteles de la región Centro de la Federación de la Provincia de Buenos Aires, el presidente de la región centro, la delegada municipal Marcela Mujica, Leandro de Sousa, Guillermo de Sousa, Luis Sanen y la Asociación de Gauchos de El Peligro y diferentes escuelas de la zona", explicó la jefa.
En tanto, también detalló: "Se escucharon palabras de la presidenta de la comisión directiva, de la jefa de cuerpo activo, quien dio sus discursos, nos entregaron placas de reconocimiento por los 10 años, bomberos de Marcos Paz, bomberos de Gorchs, bomberos de Marcos Paz, bomberos de Monte y el círculo de retirados de la provincia de Buenos Aires que son nuestros padrinos del cuartel".
“Este evento no es solo una celebración, sino un sincero homenaje a quienes con su presencia han extendido su invaluable apoyo y confianza a nuestra institución a lo largo de esta década”, finalizaron desde la Asociación de Bomberos Voluntarios de El Peligro a través de un breve comunicado.
La Asociación de Bomberos Voluntarios de El Peligro fue fundada el 10 de diciembre de 2015, dando respuesta a la urgente necesidad de los vecinos de contar con su propio Cuerpo de Bomberos en la localidad.
Iniciando con apenas cinco equipos estructurales, un viejo camión Dodge modelo 1978 y un improvisado cuartel que funciona hasta hoy en una quinta “prestada”, la institución creció de forma sostenida, alcanzando su quinto aniversario el 10 de diciembre de 2020 y consolidándose año tras año.
Actualmente, el Cuerpo Activo está integrado por más de 30 hombres y mujeres que brindan su labor de manera totalmente voluntaria, las 24 horas del día, los 365 días del año. La institución forma parte de la Federación de Asociaciones de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Buenos Aires (F.A.B.V.P.B.A) y cumple un rol clave en la formación profesional y humana de sus integrantes.
Además, Bomberos Voluntarios El Peligro desarrolla un importante trabajo comunitario a través de su Escuela de Cadetes, destinada a jóvenes y adolescentes de la localidad, donde se promueven valores humanos, la salud, la escolaridad y hábitos de vida saludables.
Con una jurisdicción de 104 kilómetros cuadrados, atravesada por rutas de alto tránsito como la 2, 36, 6 y 53, el cuartel cumple tareas de prevención y respuesta ante emergencias que incluyen incendios estructurales, vehiculares y forestales, accidentes de tránsito, rescate de personas y animales, incidentes con sustancias peligrosas y colaboración permanente con instituciones y vecinos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí