FOTOS | Así celebró el Cuartel de Bomberos Voluntarios El Peligro su 10º aniversario

El Cuartel de Bomberos Voluntarios de El Peligro celebró su 10º aniversario con un acto simbólico que reunió a integrantes del Cuerpo Activo, autoridades, familiares y vecinos de la zona oeste de La Plata. La jornada estuvo marcada por la emoción, el reconocimiento al esfuerzo colectivo y el orgullo por una década de servicio ininterrumpido a la comunidad.

Durante el encuentro se compartieron palabras alusivas, gestos de camaradería y un clima de celebración que reflejó el crecimiento de la institución a lo largo de estos años. Desde el cuartel destacaron el acompañamiento permanente de la comunidad y el compromiso de cada bombero y bombera que integra la fuerza de manera voluntaria.

En una entrevista exclusiva con EL DÍA, la actual jefa del Cuerpo activo, Ayudante Mayor López Fariña Nadia, expresó: "El viernes hicimos la cena con familiares y miembros de comisión directiva, cuerpo activo y cadetes, y en el día de hoy domingo se suspendió el desfile por el mal pronóstico, pero se realizó un acto formal en la Sociedad de Fomento Río de la Plata".

"Vinieron cuarteles de Ensenada, El Pato, cuarteles de la región Centro de la Federación de la Provincia de Buenos Aires, el presidente de la región centro, la delegada municipal Marcela Mujica, Leandro de Sousa, Guillermo de Sousa, Luis Sanen y la Asociación de Gauchos de El Peligro y diferentes escuelas de la zona", explicó la jefa.

En tanto, también detalló: "Se escucharon palabras de la presidenta de la comisión directiva, de la jefa de cuerpo activo, quien dio sus discursos, nos entregaron placas de reconocimiento por los 10 años, bomberos de Marcos Paz, bomberos de Gorchs, bomberos de Marcos Paz, bomberos de Monte y el círculo de retirados de la provincia de Buenos Aires que son nuestros padrinos del cuartel".

“Este evento no es solo una celebración, sino un sincero homenaje a quienes con su presencia han extendido su invaluable apoyo y confianza a nuestra institución a lo largo de esta década”, finalizaron desde la Asociación de Bomberos Voluntarios de El Peligro a través de un breve comunicado.

10 años de historia, crecimiento y vocación de servicio

La Asociación de Bomberos Voluntarios de El Peligro fue fundada el 10 de diciembre de 2015, dando respuesta a la urgente necesidad de los vecinos de contar con su propio Cuerpo de Bomberos en la localidad.

Iniciando con apenas cinco equipos estructurales, un viejo camión Dodge modelo 1978 y un improvisado cuartel que funciona hasta hoy en una quinta “prestada”, la institución creció de forma sostenida, alcanzando su quinto aniversario el 10 de diciembre de 2020 y consolidándose año tras año.

Actualmente, el Cuerpo Activo está integrado por más de 30 hombres y mujeres que brindan su labor de manera totalmente voluntaria, las 24 horas del día, los 365 días del año. La institución forma parte de la Federación de Asociaciones de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Buenos Aires (F.A.B.V.P.B.A) y cumple un rol clave en la formación profesional y humana de sus integrantes.

Además, Bomberos Voluntarios El Peligro desarrolla un importante trabajo comunitario a través de su Escuela de Cadetes, destinada a jóvenes y adolescentes de la localidad, donde se promueven valores humanos, la salud, la escolaridad y hábitos de vida saludables.

Con una jurisdicción de 104 kilómetros cuadrados, atravesada por rutas de alto tránsito como la 2, 36, 6 y 53, el cuartel cumple tareas de prevención y respuesta ante emergencias que incluyen incendios estructurales, vehiculares y forestales, accidentes de tránsito, rescate de personas y animales, incidentes con sustancias peligrosas y colaboración permanente con instituciones y vecinos.