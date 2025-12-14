Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Opinión |Enfoque

Es la hora de la verdad para el Gobierno en el Congreso

Es la hora de la verdad para el Gobierno en el Congreso

El congreso de la nación, camino a jornadas de enorme relevancia / web

Germán López

14 de Diciembre de 2025 | 03:18
Edición impresa

¿La tercera -o la cuarta- será la vencida? Con la nueva composición del Congreso en funciones desde este miércoles, el Gobierno entra en la hora de la verdad. Se terminaron los festejos y se podrá ver hasta dónde rinden resultados las negociaciones con los gobernadores. A partir de ahora todo será batalla parlamentaria: sumar y restar votos, buscar alianzas y apostar a resultados rápidos. En ese marco se inscriben las iniciativas enviadas por el Ejecutivo a sesiones extraordinarias, con dos piezas clave: Presupuesto y Reforma Laboral. Pero es esta última, presentada como “modernización”, la que definirá el éxito o fracaso del arranque de la segunda etapa del oficialismo. Será el test que medirá la eficacia del esquema de acuerdos que la Casa Rosada dice haber consolidado.

Y Patricia Bullrich es la gran protagonista. La ahora senadora juega a pleno en esta apuesta y parece tener todos los atributos para afrontar el desafío: conoce la materia laboral (fue ministra del área en la gestión de Fernando de la Rúa), tiene larga experiencia política y parlamentaria y fue ungida presidenta del bloque libertario para darle todos los resortes decisorios.

La velocidad con que encara la tarea tiene que ver con las urgencias de un gobierno que busca aprovechar al máximo el buen momento que le deparó el resultado electoral y que necesita comenzar a mostrar resultados ante una sociedad exhausta y expectante.

LAS VACILACIONES SE PAGAN CARO

Además, la experiencia histórica demuestra que en materia laboral las vacilaciones se pagan caro. Desde 1983 hubo cuatro intentos de reforma. El primero, la llamada “Ley Mucci”, buscó democratizar los sindicatos. No era estrictamente laboral, pero tocó un nervio del peronismo que terminó abroquelando a todo ese partido. Aun con mayoría en Diputados, el radicalismo demoró más de un mes en lograr la media sanción para que el Senado -donde era minoría- la rechazara por un voto.

En 2001, la Alianza impulsó una reforma que terminó marcada por el escándalo de la “ley Banelco”.

En 2017, el macrismo volvió a intentarlo sin éxito. Mientras tanto, la informalidad laboral trepaba hasta alcanzar el 48% actual, un récord histórico. Y la casta sindical se consolidaba, a espaldas de los trabajadores cada vez más informalizados.

LA RESISTENCIA GREMIAL

Luego del lavado de cara del cambio de autoridades y con una foto más amigable, con la presencia de mujeres y rostros nuevos, la CGT avisó que resistirá. Aunque por ahora no convocó a un paro general, llamó a marchar el jueves próximo para rechazar la reforma.

Marcha o paro, fue la disyuntiva que debieron resolver de urgencia los jefes cegetistas. Algunos advirtieron que movilizar sin clima social favorable era riesgoso. Otros -los que finalmente prevalecieron- sostuvieron que llamar a un paro sin adhesión sería mucho peor.

Como antecedente, esta semana la protesta de los estatales nucleados en ATE pasó inadvertida y el paro de estatales tuvo escasa incidencia. La central obrera, de todos modos, conserva un poder de fuego muy superior y los sindicatos garantizan un piso mínimo de concurrencia en las calles.

Lo cierto es que la CGT endureció su posición luego de aparecer dubitativa frente a la avanzada del Gobierno. Hay quienes sostienen que la movida será más testimonial que una verdadera demostración de fuerza. Según el gobernador mendocino Alfredo Cornejo, los jefes sindicales estarían sobreactuando dureza para no quedar como “antiobreros” mientras negocian en silencio una versión más suave de la reforma.

LA DIVISORIA DE AGUAS

En ese escenario, la regulación de las “cuotas solidarias” es lo que condiciona la mayor o menor dureza de su postura. Primero la caja, lo demás es conversable. Allí también se ubica la divisoria de aguas dentro el gobierno, donde un sector, en el que están Santiago Caputo, Diego Santillo y Martín Menem, no quiere “ruidos” que perjudiquen el trámite de las leyes. Enfrente están Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich, que piensan que las concesiones al poder sindical no hacen otra cosa que fortalecerlo.

LA INFLACIÓN

Los datos económicos suman tensión. La inflación vuelve a instalarse por encima de los dos puntos mensuales y confirma la dificultad estructural de domarla. La carne - justo para las Fiestas- se vuelve un artículo de lujo y es lo que más presiona en la suba de los alimentos. El Índice Construya -termómetro del sector privado- mostró en noviembre una caída del 7,1% desestacionalizada y quedó 5,5% por debajo del mismo mes de 2024. La construcción, actividad testigo por su efecto multiplicador, advierte que la reactivación sigue lejos.

El deterioro salarial también golpea. Un informe del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, reveló que más del 70% de los trabajadores formales gana menos de un millón de pesos. Con una Canasta Básica Total que en noviembre de 2025 ascendió a $1.257.329 para una familia tipo, tener un empleo registrado con aportes ya no garantiza una vida digna. Y la situación se agrava en la informalidad: el 89% de los asalariados no registrados y el 88% de los cuentapropistas perciben ingresos insuficientes. Muchos recurren al pluriempleo, al endeudamiento o a consumir ahorros (los que pudieron ahorrar) para cubrir gastos de subsistencia. La foto muestra no solo la fragilidad presente, sino el enorme desafío que supone de revertir décadas de degradación de la calidad del empleo.

PAPÁ NOEL PASÓ POR TUCUMÁN

El Gobierno cree tener asegurado los números para que los proyectos caminen. Por las dudas, Papá Noel pasó esta semana por la provincia de Tucumán y dejó $20.000 millones en concepto de ATN´s (en la bolsa se reserva otros $730.000 millones). Un salvataje oportuno para afrontar las siempre recargadas obligaciones de fin de año. No es exactamente un regalo, sino una contraprestación a cambio de apoyos en el Congreso. Osvaldo Jaldo, gobernador de esa provincia, tiene tres diputados y una senadora para votar el presupuesto y la reforma laboral y fue determinante en la ruptura del bloque peronista que posibilitó que La Libertad Avanza alcanzara la primera minoría en Diputados.

Con salarios deteriorados, alta informalidad y una economía que no despega, la reforma laboral aparece como una apuesta de alto riesgo. El Congreso dirá si esta vez el intento prospera o si la historia volverá a registrar una nueva frustración.

 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nro. RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd.

