La Ciudad |Su fallecimiento

Carmelo Di Benedetto

14 de Diciembre de 2025 | 03:22
Una comunidad entera en la localidad de Los Hornos sintió profundo pesar por la despedida física de Carmelo Di Benedetto a sus 79 años. Un vecino muy querido que dejó un grato recuerdo entre quienes lo conocieron y trataron. Su legado y alegría serán una huella imborrable en su familia y allegados.

Nacido el 28 de junio de 1946 en Montano Antilla (provincia de Salerno) Italia, Carmelo, no tuvo una infancia sencilla. Escapando de la postguerra con tan solo 6 años, un 10 de febrero llegó a Argentina desembarcando en la Isla Santiago. Allí resistió las penurias de la época, hasta que en 1961, con 14 años, se mudó definitivamente a su “lugar en el mundo”: Los Hornos.

Su período escolar tampoco fue tarea fácil, ya que por dificultades idiomáticas no lograba entenderse, ni comunicarse bien con su maestra y compañeros. Sin embargo, la traba lingüística no significó una barrera para él, ya que logró terminar sexto grado de noche y asistir al industrial, mientras, en paralelo trabajaba en un taller en 44 y 22, de 6 a 14.

Fue entonces, que durante su adolescencia conoce la parroquia “San Benjamín” y comienza a tener amigos y salidas. Bautizada por Carmelo como su “segunda casa”, allí formó parte del periódico semanal “El Surge” repartiendo ejemplares en bicicleta y tomó las riendas de una tradición que se convertiría en una de sus mayores alegrías anuales (incluso, hasta este año): formar parte de la reconocida caravana de los “Reyes Magos” y llevar cientos de sonrisas a los más “peques”.

Asimismo, durante 40 años trabajó incansablemente en el Laboratorio BAGÓ, donde conoció a su compañera de vida y esposa, María Valente. Con ella formó una hermosa familia con dos hijos, Alejandro y Juan Pablo, quienes más adelante la extenderían con Thiago, Sofía y Bianca, sus nietos.

Entregado al compromiso social, uno de sus mayores hobbies era “ayudar”. Debido a esto colaboró en diversas entidades, como Aclho, San Benjamín, Círculo Campano y Cilho. Esto le permitió hacerse de muchos amigos que hoy lo recuerdan con mucho amor, al igual que toda su familia.

Su partida dejó un vacío enorme pero su legado de amor y solidaridad quedarán en toda la comunidad de Los Hornos.

 

