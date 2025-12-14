Eduardo Domínguez, el DT que se metió entre los grandes

Eduardo Domínguez sigue agrandando su historia con Estudiantes y se mantiene firme como el segundo entrenador más ganador de la historia del club. Llegó a las cuatro conquistas y quedó solamente a dos trofeos de Osvaldo Zubeldía, que tiene 6. Luego de algunas dificultades que pasó en el año, el Barba le encontró la vuelta al equipo en los playoffs para encaminarlo a ganar el Torneo Clausura. De yapa, el próximo sábado disputará el Trofeo de Campeones ante Platense.

Desde su llegada a inicios del 2023 para reemplazar a Abel Balbo, Estudiantes se convirtió en un equipo competitivo y que se acostumbró a ganar, pese a algunos momentos de irregularidad. En más de dos años de proceso, logró cuatro estrellas para ampliar la rica historia de Estudiantes.

El equipo continuó el mismo rumbo con el paso del tiempo, pese al recambio que tuvo que hacer por distintas ventas. Además mantuvo la esencia y volvió a decorar este proceso con un nuevo título y ante uno de los mejores equipos del fútbol argentino como Racing, que en el último tiempo levantó una Copa Sudamericana y una Recopa.

Sin dudas, Domínguez entró en la historia grande del club, ya que le devolvió su esencia. Lo puso en el primer plano nacional y además logró que el Pincha vuelva a gritar campeón después de 13 años, como lo hizo tiempo atrás con la conquista de la Copa Argentina en 2023.

Además se ubicó como el segundo técnico más ganador de la historia del club el año pasado, luego de las obtenciones de la Copa de la Liga y el Trofeo de Campeones. Tras esa conquista, superó a un emblema como Alejandro Sabella, el último técnico que ganó la Libertadores con el Pincha.

Con el Torneo Clausura, el Barba quedó a tan solo dos conquistas del máximo ganador y bandera del León, como Osvaldo Zubeldía.

Muchas veces Domínguez dejó en claro, que más allá de los títulos, la construcción de una identidad de juego fue lo que más resaltó de su proceso. Pese a algunos bajones que tuvo el equipo en el trayecto, el camino siempre fue el mismo. El técnico logró tener la suficiente espalda y también la confianza de sus jugadores, para superar obstáculos y siempre ir por más.

Para el DT la cuenta pendiente es el plano internacional, donde hizo una gran campaña en la última Copa Libertadores quedando afuera por penales ante Flamengo, en cuartos de final.

Anteriormente, dirigió la Copa Sudamericana 2023 donde quedó eliminado rambién en Cuartos, ante Corinthians por penales. Y en la Libertadores del 2024, el Pincha no tuvo una buena labor y se despidió en fase de grupos de manera sorpresiva, tras quedar en el último puesto.

Tras un 2025 donde hubo buenos momentos y también malos, Domínguez supo reinventar al equipo en una etapa clave del campeonato. Más allá del flojo Apertura y la eliminación temprana en Copa Argentina, logró hacer reaccionar al equipo en el segundo semestre, pese a algunos altibajos. Hizo un digno papel en la Copa Libertadores y levantó en un momento clave del Clausura, pese a meterse por la ventana. Tras terminar octavo en la Zona A, tuvo que definir los playoffs siempre de visitante hasta la final. El equipo sacó fuerzas, los jugadores levantaron y con inteligencia, Estudiantes fue justo ganador en rodeo ajeno frente a Rosario Central, Central Córdoba y Gimnasia. Y ayer, en Santiago, sacó chapa ante el duro Racing para conquistar el fútbol argentino.

PARA TODA LA VIDA

Sin dudas, Domínguez entró en la historia grande de Estudiantes y s posiciona como el segundo máximo ganador de la historia. Lidera la lista el gran Osvaldo Zubeldía, que logró seis títulos (Metropolitano 1967, Copa Libertadores 1968, 1969 y 1970, Copa Intercontinental 1968 y Copa Interamericana 1969).

Por su parte, el Barba sigue firme como el segundo entrenador que llevó al Pincha a más finales con seis hasta el momento. Achicó la distancia y quedó detrás de Osvaldo Zubeldía (9 finales). Desde su llegada, Estudiantes venció a Defensa y Justicia (Copa Argentina 2023), a Vélez en dos ocasiones (Copa de la Liga 2024 y Trofeo de Campeones 2024) y a Racing (Torneo Clausura). Por su parte, perdió ante River (Supercopa Argentina 2024) y Vélez (Supercopa Internacional 2025).

También alcanzó su sexto título como entrenador y solo con el Pincha, repitió conquistas. Antes, en 2019 logró la Supercopa de Uruguay con Nacional de Montevideo y en 2021, la Copa de la Liga con Colón. La particularidad es que sus títulos siempre fueron en formato copa y todavía le resta ganar un torneo que sea solo por puntos. También en toda su carrera, tiene una alta efectividad en finales: de las diez que dirigió ganó seis. Además, el próximo sábado, tendrá la chance de ampliar su palmarés ya que jugará la final del Trofeo de Campeones frente a Platense.

MÁS RÉCORDS

Con más de 1000 días como entrenador del Pincha, va camino a convertirse en uno de los que más tiempo estuvo como técnico del club. Carlos Bilardo lidera con 2.251 días, lo sigue Osvaldo Zubeldía con 2.190 y completa el podio, Eduardo Manera con 1.822.

Además anoche, ante Racing, alcanzó los 156 encuentros dirigidos en Estudiantes. Tras dejar hace un tiempo atrás a Eduardo Solari, con 105, sigue achicando la brecha con el Doctor Bilardo, que lidera con 303 partidos. A Carlos Salvador lo sigue Osvaldo Zubeldía con 264, mientras que completan el podio Alberto Viola y Alberto Zozaya, con 182 duelos cada uno.