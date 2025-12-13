Estudiantes y Racing empatan 0 a 0 en el Madre de Ciudades por la final del Torneo Clausura 2025
Estudiantes y Racing empatan 0 a 0 en el Madre de Ciudades por la final del Torneo Clausura 2025
El color de las tribunas: los hinchas colmaron el estadio Madre de Ciudades:
En fotos y videos | Así se vive la final del Torneo Clausura entre Estudiantes y Racing en La Plata
“Si me andan buscando, estoy en la tribuna”: las fotos y videos de Verón en modo hincha
VIDEO. Insultos A Tapia en la previa y música a todo volumen para tapar los cánticos
Eldia.com gratis para todos los lectores con toda la cobertura del Pincha en Santiago
Dura respuesta de IOMA a médicos platenses y denuncia penal en la Justicia
Demandas salariales, disputas internas que se acumulan y portazos en las filas libertarias
El Tren Roca no llega a La Plata: servicio limitado tras accidente en Hudson
El colombiano Piedrahita ya armó las valijas y se fue al CSKA de Bulgaria
Violento ataque arriba de un micro en La Plata: una oficial penitenciaria con heridas en el rostro
La Plata: choque entre una patrulla municipal y un camión recolector dejó varios heridos
La Plata: de cuánto fue la suba en el precio de los alimentos durante noviembre
¡Atención! ANMAT y Senasa frenaron la producción de un queso Cremon tras detectar una bacteria
Informe | ¿Cuántos estudiantes del interior y extranjeros estudian en la UNLP?
¿Buscás trabajo en La Plata? Accedé GRATIS a las ofertas publicadas esta semana en EL DIA
Fuego, evacuación y tensión en un local de comidas en pleno centro de La Plata
La Plata sangrienta: quien era el joven que mataron de un tiro en la cabeza
Conmoción en la cultura: a la edad de 96 años murió Héctor Alterio, un gigante de la actuación
“La p*** que vale la pena estar vivo”: la icónica frase de Héctor Alterio
Autoexploración, deseo y pareja: reivindicar la masturbación como acto de libertad
Un rayo perforó el neumático de una moto y una pareja terminó herida en La Plata
La Agremiación Médica Platense cortó a IOMA por falta de pago: que prestaciones quedaron afectadas
Cartonazo por $4.000.000: los números de hoy viernes gratis con EL DIA
Sol y mucho calor este sábado en La Plata pero desmejora: lluvia y alivio a la vista
Jara o Kast: Chile elige nuevo presidente en un balotaje clave
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
José Picón
jpicon@eldia.com
Escuchar esta nota
El tiempo se agota. Restan apenas 10 días hábiles para que termine el año y la convocatoria no llega. El gobierno bonaerense se apresta a cerrar este 2025 sin que aparezca una nueva oferta salarial a los gremios y por estas horas sólo garantiza algo: que el aguinaldo que los trabajadores deben percibir antes de Navidad, se pagará en tiempo y forma.
Es una módica confirmación pero por demás reveladora: la administración de Axel Kicillof está llegando a fin de año con la lengua afuera en términos financieros. Los propios sindicatos parecen estar resignados a que la reanudación de las paritarias será en enero o febrero. Excepto, claro, que surja alguna novedad que no aparece en el radar.
El almanaque impone una realidad adicional: las liquidación de los haberes ya comenzó, obviamente, con los mismos montos salariales de noviembre.
Ese escenario deja a los sindicatos en una posición incómoda porque las cabezas visibles de varias de las organizaciones reportan al esquema político de Kicillof. Varios de ellos pusieron el cuerpo en las acciones de presión sobre la Legislatura para que se aprobara el pedido de toma de deuda que reclamaba el Gobernador. Participan, además, activamente en acciones de respaldo a su proyección presidencial. Ese alineamiento que adoptaron diversos dirigentes les acota el margen de maniobra y, claro, el de reclamo. Los distancia de aquella demanda con la que arrancaron el año: que los sueldos le ganen a la inflación.
Esa aspiración queda aún más lejos por la propia dinámica de los precios. El último guarismo difundido por el INDEC correspondiente a la inflación de noviembre fue del 2,5 por ciento. El de octubre había sido del 2,3 por ciento y del 2,1 en septiembre. No aparecen estimaciones que hablen de una baja en el último mes de este año.
La administración bonaerense acusa, además, una caída de recursos que complejiza el escenario. Carga las tintas sobre el gobierno de Javier Milei al que le reclama 12,9 billones de pesos por transferencias que cesó apenas el Presidente desembarcó en Casa Rosada. Esa pelea no es la única: en 2026 Kicillof saldrá a los mercados a tomar deuda para pagar vencimientos y la aprobación final deberá pasar por el ministerio de Economía que conduce Luis Caputo, que ya amenazó con mirar con lupa a qué se destinará el endeudamiento.
LE PUEDE INTERESAR
Un banco de Wall Street ya habla de la reelección de Javier Milei en 2027
LE PUEDE INTERESAR
La profusión de sitios que toman apuestas online a menores de edad
Esas batallas se libran en simultáneo con la pulseada política que en el terreno doméstico Kicillof mantiene con el kirchnerismo y La Cámpora. El viernes próximo se pondrá fecha a las elecciones en el PJ bonaerense para definir nuevas autoridades. El kicillofismo buscará, de mínima, que surja un candidato de “consenso” que no sea impuesto por Cristina o Máximo Kirchner.
Varios intendentes y funcionarios creen que ese escenario parece improbable y que habrá que prepararse para ir a una interna. En la Gobernación suena el nombre de la vicegobernadora Verónica Magario para dar esa batalla. Algunos dirigentes territoriales piensan en otras opciones: un intendente. Suena el nombre del platense Julio Alak.
Alak acaba de concretar una movida política fuerte, que excede los límites de su distrito y que se enmarca en la disputa entre Kicillof y el kirchnerismo. Se llevó a su redil a un concejal camporista que se reportaba con Martín Alaniz, el hombre de confianza de Maximo Kirchner en La Plata.
Son apenas eslabones de una cadena de disputa que añade capítulos todo el tiempo. El kirchnerismo va por la estratégica vicepresidencia del Senado provincial, un cargo que está en la línea de sucesión detrás de Kicillof y Magario. El kicillofismo busca resistir y propone una candidata propia, pero afronta un problema central: carece de mayoría en el bloque oficialista.
Hay quienes creen que esa pelea aparece teñida de otras motivaciones: la incidencia sobre el manejo administrativo de la Cámara alta.
La Libertad Avanza, mientas tanto, reparte polémicas y rupturas en varios distritos. En La Matanza, la mediática Leila Gianni rompió el bloque libertario apenas asumió. En el Partido de la Costa, otra concejal violeta votó junto al oficialismo local para que el PJ conservara la presidencia del Concejo.
Los casos se repiten en otras comunas. Son reveladores de que LLA volvió a dejar hendijas abiertas en el armado de sus listas. Tropezó con la misma piedra, como le ocurriera en 2023.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí