La agenda deportiva del domingo salvada por el polideportivo: partidos, horarios y TV

14 de Diciembre de 2025 | 10:10

Ya sin fútbol de primera - pero con un nuevo campeón de la ciudad de las diagonales -, la agenda deportiva del domingo nos trae un mix entre fútbol y polideportivo.

Como no podía ser de otra manera, la "pelotita" seguirá rodando con dos finales: Primera B Metropolitana y Messi Cup (con presencia millonaria). A su vez completan la agenda los partidos de la selección argentina junior en la Hockey World Cup.

PRIMERA B METROPOLITANA

17:00: Final - Ida: Acassuso vs Armenio │ TYC SPORTS / TYC SPORTS PLAY

MESSI CUP

15:15: 3er Puesto: Chelsea vs Manchester City │ DGO / DISNEY + PREMIUM / ESPN 2

18:00: Final: River vs Atlético Madrid │ DGO / DISNEY + PREMIUM / ESPN 2

FIH HOCKEY JUNIOR WORLD CUP

19:00: Argentina vs Pakistán │ DGO / DISNEY + PREMIUM / ESPN 3

FIH HOCKEY JUNIOR WORLD CUP FEMENINO

21:30: Argentina vs Países Bajos │ DGO / DISNEY + PREMIUM / ESPN 3