La agenda deportiva del domingo salvada por el polideportivo: partidos, horarios y TV

La agenda deportiva del domingo salvada por el polideportivo: partidos, horarios y TV
14 de Diciembre de 2025 | 10:10

Escuchar esta nota

Ya sin fútbol de primera - pero con un nuevo campeón de la ciudad de las diagonales -, la agenda deportiva del domingo nos trae un mix entre fútbol y polideportivo. 

Como no podía ser de otra manera, la "pelotita" seguirá rodando con dos finales: Primera B Metropolitana y Messi Cup (con presencia millonaria). A su vez completan la agenda los partidos de la selección argentina junior en la Hockey World Cup.

PRIMERA B METROPOLITANA
17:00: Final - Ida: Acassuso vs Armenio │ TYC SPORTS / TYC SPORTS PLAY

MESSI CUP
15:15: 3er Puesto: Chelsea vs Manchester City │ DGO / DISNEY + PREMIUM / ESPN 2
18:00: Final: River vs Atlético Madrid │ DGO / DISNEY + PREMIUM / ESPN 2

FIH HOCKEY JUNIOR WORLD CUP 
19:00: Argentina vs Pakistán │  DGO / DISNEY + PREMIUM / ESPN 3

FIH HOCKEY JUNIOR WORLD CUP FEMENINO 
21:30: Argentina vs Países Bajos │ DGO / DISNEY + PREMIUM / ESPN 3

El Pincha otra vez en la Libertadores y un sueño a la vista: el Mundial de Clubes

“La mística es la historia de Estudiantes”: Carrillo y el gol agónico que sostuvo la ilusión

