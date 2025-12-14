El campeón del siglo: el Pincha ganó el título en los penales
El campeón del siglo: el Pincha ganó el título en los penales
Superó adversidades e injusticias para adueñarse de toda la gloria
Estudiantes jugará la Libertadores e irá por otra estrella ante Platense: el anuncio de la Conmebol
¡Festeje Pincha! Ya salió con EL DIA el cupón para comprar la remera con descuento de $5000
La agenda deportiva del domingo salvada por el polideportivo: partidos, horarios y TV
Domingo gris en La Plata con alerta amarillo por tormentas fuertes y ráfagas de viento: ¿a qué hora llegan?
Demandas salariales, disputas internas que se acumulan y portazos en las filas libertarias
Cartonazo por $4.000.000: los números de hoy domingo gratis con EL DIA
Robo a mano armada en una pizzería de La Loma en la previa del partido de Estudiantes
La hoja de ruta de Kicillof para el PJ, nombres y una foto sugestiva
El sorprendente resultado de comparar el presupuesto de la Legislatura con el del Congreso Nacional
Radiografía estudiantil: cada vez más extranjeros eligen la UNLP
Cuánto costará veranear en 2026: precios de referencia en la Costa Atlántica y Brasil
Caen los matrimonios y también las uniones convivenciales en La Plata
Ocurrencias: el mojón volvió a la ciudad que lo había abandonado
Hipotecarios: cómo responden los bancos y por qué crece la demanda
Preocupa a productores ganaderos la pérdida de rentabilidad y stock
Lo nuevo y lo que sigue faltando en la nueva reforma laboral
Crueldad en Etcheverry: gritos, armas y amenazas de mutilación
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Ya sin fútbol de primera - pero con un nuevo campeón de la ciudad de las diagonales -, la agenda deportiva del domingo nos trae un mix entre fútbol y polideportivo.
Como no podía ser de otra manera, la "pelotita" seguirá rodando con dos finales: Primera B Metropolitana y Messi Cup (con presencia millonaria). A su vez completan la agenda los partidos de la selección argentina junior en la Hockey World Cup.
PRIMERA B METROPOLITANA
17:00: Final - Ida: Acassuso vs Armenio │ TYC SPORTS / TYC SPORTS PLAY
MESSI CUP
15:15: 3er Puesto: Chelsea vs Manchester City │ DGO / DISNEY + PREMIUM / ESPN 2
18:00: Final: River vs Atlético Madrid │ DGO / DISNEY + PREMIUM / ESPN 2
FIH HOCKEY JUNIOR WORLD CUP
19:00: Argentina vs Pakistán │ DGO / DISNEY + PREMIUM / ESPN 3
FIH HOCKEY JUNIOR WORLD CUP FEMENINO
21:30: Argentina vs Países Bajos │ DGO / DISNEY + PREMIUM / ESPN 3
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí