Estudiantes jugará la Libertadores e irá por otra estrella ante Platense

Estudiantes conquistó el fútbol argentino, en una final para el infarto ante Racing, donde logró empatar en tiempo reglamentario y lo terminó ganando en los penales con eficacia y con un gran aporte de Muslera. Más allá de la alegría por haberse quedado con el Torneo Clausura en Santiago del Estero, el elenco albirrojo logró su máximo objetivo: jugará la Copa Libertadores del 2026, ya que se quedó con el último cupo del fútbol argentino. Sin embargo, el 2025 no terminó para Estudiantes, ya que el próximo sábado disputará el Trofeo de Campeones ante Platense, con horario a definir.

El encuentro frente al Calamar será en el Estadio Único de San Nicolás, con una capacidad para 25 mil espectadores. Más allá de estar en disputa otra estrella, en caso de que el Pincha obtenga este título, se asegurará dos finales para el próximo año: la Supercopa Internacional ante Rosario Central (campeón del Torneo de Liga) y la Supercopa Argentina ante Independiente Rivadavia (campeón de la Copa Argentina).

Por su parte, en lo que respecta al certamen internacional, Estudiantes accederá directamente a la fase de grupos que comenzará en abril del 2026.

Después de 15 años, el elenco albirrojo disputará por tercera vez consecutiva el máximo torneo continental. Además, por quinto año consecutivo, disputará una competencia internacional, ya que más allá de que jugó Libertadores en 2022, en 2023 disputó la Sudamericana.

Sin dudas, la Libertadores será el gran sueño, ya que en la edición de este año hizo una gran campaña siendo llegando hasta cuartos de final donde perdió con Flamengo por penales. El sorteo de la fase de grupos será en el mes de marzo, mientras que el jueves próximo se realizará en Asunción a partir de las 12 horas, el de las etapas preliminares para completar los grupos.