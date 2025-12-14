Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |Juan sebastián verón en la platea oeste sur del estadio madre de ciudades

El presidente del Pincha como un hincha más

Tras la sanción del Tribunal de Disciplina de AFA, el presidente de Estudiantes acudió a la platea para seguir la final del Clausura

El presidente del Pincha como un hincha más

juan Sebastián verón desde la platea baja oeste sur / afp

14 de Diciembre de 2025 | 03:19
Edición impresa

El presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, viajó a Santiago del Estero para presenciar la final del Torneo Clausura entre Estudiantes y Racing en el Estadio Único Madre de Ciudades. El mandamás se ubicó en la platea baja Oeste Sur, junto a su esposa Valentina Martín.

La presencia de la Brujita no pasó desapercibida en el reducto que se encuentra cerca del histórico Puente Carretero, ya que inmediatamente a que el ídolo ingresará al recinto, los hinchas allí presentes aprovecharon para sacarse fotos y pedirle autógrafos.

El máximo mandatario albirrojo partió hacia el norte argentino, primero a Tucumán, y luego a la provincia anfitriona. Ya en la Capital santiagueña, su pareja posteó en redes sociales, a través de su cuenta de Instagram, junto con una foto de ellos dos, un texto que decía: “Si me andan buscando, estoy en la tribuna”.

La presencia del presidente en las tribunas se debe a la sanción que le impuso el Tribunal de Disciplina de AFA, donde le impide por seis meses ejercer su cargo ejecutivo en la Institución de La Plata. La misma, salió el pasado 27 de noviembre en el Boletín oficial de la casa madre del fútbol argentino, tras el pasillo de espalda en el partido de octavos de final del Torneo Clausura en el Estadio Gigante de Arroyito.

Cabe recordar que el ex futbolista decidió recurrir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para intentar dejar sin efecto la sanción impuesta por la AFA, en medio de una relación tensa entre el club platense y la conducción del fútbol argentino.

Mientras tanto, en el Estadio Único Madre de Ciudades, la Bruja volvió a mostrarse cerca del León, compartiendo la previa de la final del Torneo Clausura, algo que no sucedió en las instancias definitorias de otras competencias, donde luego acompañó al equipo en los festejos.

De esta forma, con Verón desde la platea, la Brujita fue un hincha más donde cantó y sufrió como todos los simpatizantes. Siguiendo esta misma línea, los albirrojos que compraron esas ubicaciones en la platea Oeste Sur, no desaprovecharon la oportunidad de sacarse fotos con él, mientras otros hicieron que les firmen sus indumentarias.

Por otro lado, en un diálogo radial, Juan Sebastián se refirió acerca de Eduardo Domínguez: “Nosotros siempre trabajamos para que él -Domínguez- tuviera todo para trabajar y él retribuyó con el compromiso, la seriedad y el estar consustanciado con el club”.

Por su parte también sostuvo que desde el Club la intención del Club siempre está en renovarle el contrato de cara a la próxima temporada.

Con relación al formato del actual campeonato argentino dividido en dos zonas de quince equipos, sostuvo: “No creo que lleguen los mejores equipos. El torneo hay que revisarlo, no me resulta realmente justo porque habría que jugar contra todos. ¿Cómo sabemos sino si somos los mejores?”.

Por su parte, sobre el hincha albirrojo y los dos conductores que resultaron heridos tras el choque triple en la ruta Nacional 8, el presidente de Estudiantes comentó que las largas distancias para jugar estas instancias definitivas tienen que ver esto. “Lamentablemente pasa esto de no pensar en la gente, que es lo más importante sobre todo”.

 

